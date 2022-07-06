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اغتصاب 20 طفل في لبنان وتصويرهم .. الضحايا وجدوا أنفسهم عراة بعد تخديرهم!

جاء ذلك بعدما أبلغ طفل تعرض للتحرش أهله بما حدث معه

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
اغتصاب 20 طفل في لبنان watanserb.com
مخابرات الجيش اللبناني أوقفت المتهم الخمسيني الذي تحرّش بضحاياه الأطفال في بلدة القاع

وطن – ارتكب ذئب بشري في لبنان، جريمة اغتصاب ضد ما يقارب 20 طفلا من الجنسين.

وتمكنت مخابرات الجيش اللبناني من توقيف المتهم الخمسيني الذي تحرّش بضحاياه الأطفال في بلدة القاع.

بدأ المتهم جريمته بعد أن خدَّر ضحاياه الصغار، ومارس الرذيلة معهم وتصويرهم وهم تحت تأثير المخدّر الذي كان يدسّه لهم.

ولم يكن يعلم المتهم أن أحد ضحاياه سيكون المصيدة التي ستؤدي به إلى السجن.

جاء ذلك بعدما أبلغ طفل تعرض للتحرش، أهله بما حدث معه، ما دفع أطفالًا آخرين للحديث عما تعرضوا له من تحرش واغتصاب أيضا.

اغتصاب 20 طفل في لبنان

من جانبه، صرح رئيس بلدية القاع بشير مطر بأن سلامة الأطفال وصحتهم النفسية تعد أولوية قصوى وستتم متابعتهم.

وطالب الأجهزة الأمنية والقضاء بكشف المتاجرين بالمخدرات وتتبع الاتصالات بينهم.

والمتهم الموقوف كان قد داوم على ارتكاب جرائمه منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتحركت الأجهزة الأمنية، بعدما تمكّن فتى من الفرار من منزل المتهم الكائن على طريق ملعب البلدية إلى منزل ذويه، ليخبرهم أنه استيقظ ووجد نفسه عارياً داخل غرفة عند المتهم.

وحاول المتهم الخمسيني الإنكار، إلا أن الفيديوهات والصور التي وُجدت على هاتفه دفعته للاعتراف بجرائمه عبر الاعتماد على دسّ المخدّر في العصير لضحاياه في محله لبيع العصير والنرجيلات الملاصق لمنزله ونقلهم إلى إحدى غرف المنزل واغتصابهم وتصويرهم عراة بهدف تهديدهم ودفعهم إلى معاودة الحضور إليه مجددا.

وقالت مصادر أمنية إن أكثر من 17 ضحية من الأطفال والفتية والفتيات وقعوا جميعًا بين يدي وحش القاع.

المصدروسائل اعلام لبنانية
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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