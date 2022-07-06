اغتصاب 20 طفل في لبنان وتصويرهم .. الضحايا وجدوا أنفسهم عراة بعد تخديرهم!

وطن – ارتكب ذئب بشري في لبنان، جريمة اغتصاب ضد ما يقارب 20 طفلا من الجنسين.

وتمكنت مخابرات الجيش اللبناني من توقيف المتهم الخمسيني الذي تحرّش بضحاياه الأطفال في بلدة القاع.

بدأ المتهم جريمته بعد أن خدَّر ضحاياه الصغار، ومارس الرذيلة معهم وتصويرهم وهم تحت تأثير المخدّر الذي كان يدسّه لهم.

أين جنود الرب ووزير الداخلية وشيخ طرابلس من جريمة اغتصاب أطفال في منطقة القاع ومحاولة لفلفتها؟

أين غيرتكم وخوفكم على الأطفال من الخطر الفعلي وهو أمثال العسكري المتقاعد الذي خدّر، اغتصب وصوّر 20 طفل من الجنسين على مدى أعوام؟#لبنان — Mhّmd (@dankar) July 5, 2022

ولم يكن يعلم المتهم أن أحد ضحاياه سيكون المصيدة التي ستؤدي به إلى السجن.

جاء ذلك بعدما أبلغ طفل تعرض للتحرش، أهله بما حدث معه، ما دفع أطفالًا آخرين للحديث عما تعرضوا له من تحرش واغتصاب أيضا.

الإستخفاف بقضايا الإغتصاب والتحرّش وعدم محاسبة المغتصبين والمتحرّشين والمرتكبين أوصلنا الى جريمة بحجم جريمة القاع. حماية المغتصبين عن طريق التستّر على أفعالهم أوصلنا الى هذه الجريمة المُرتكبة بحقّ الإنسانية والطفولة. جريمة القاع لن تمرّ مرور الكرام و لن pic.twitter.com/c5hHiea5wm — لِحقّي (@Li_Haqqi) July 6, 2022

اغتصاب 20 طفل في لبنان

من جانبه، صرح رئيس بلدية القاع بشير مطر بأن سلامة الأطفال وصحتهم النفسية تعد أولوية قصوى وستتم متابعتهم.

وطالب الأجهزة الأمنية والقضاء بكشف المتاجرين بالمخدرات وتتبع الاتصالات بينهم.

جنود الزب، أين أنتم؟

هادا ثاني مغتصب أطفال محمي من الطبقة السياسية والقيادات الدينية في لبنان. إيش هالرب تبعكم هادا اللي كول مع الpedophiles بس عندو حساسية من قوس قزح؟#جنود_الرب #جريمة_القاع https://t.co/zfXqsUgmbw — Sydyk (@paleshingtonian) July 6, 2022

والمتهم الموقوف كان قد داوم على ارتكاب جرائمه منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتحركت الأجهزة الأمنية، بعدما تمكّن فتى من الفرار من منزل المتهم الكائن على طريق ملعب البلدية إلى منزل ذويه، ليخبرهم أنه استيقظ ووجد نفسه عارياً داخل غرفة عند المتهم.

المطالبة باحترام الحرية الشخصية للفرد، بتقوم الدني و ما بتقعد و ببلش التهديد و الوعيد من كل المسؤولين و المرجعيات اغتصاب عشرين طفل بال #القاع ، ما في و لا رد فعل من المسؤولين و المرجعيات بالعكس الجهود رايحة للفلفة الموضوع#هيدا_لبنان_هيدا_جونا — Nabil Hamadeh (@HamadehNabil) July 6, 2022

وحاول المتهم الخمسيني الإنكار، إلا أن الفيديوهات والصور التي وُجدت على هاتفه دفعته للاعتراف بجرائمه عبر الاعتماد على دسّ المخدّر في العصير لضحاياه في محله لبيع العصير والنرجيلات الملاصق لمنزله ونقلهم إلى إحدى غرف المنزل واغتصابهم وتصويرهم عراة بهدف تهديدهم ودفعهم إلى معاودة الحضور إليه مجددا.

الدرس الذي يجب ان نتعلمه من مأساة القاع هي بمراجعة منظومة و قوانين حماية الاطفال في لبنان. كل مدرسة معنية بوضع برنامج توعوي للاهل و الاطفال. حملات التوعية لا يجب ان تكون حدثا منفردا. المجتمع بأكمله مسؤول عن حماية اطفالنا ! — Ihab IBRAHIM (@drihab_ibrahim) July 6, 2022

وقالت مصادر أمنية إن أكثر من 17 ضحية من الأطفال والفتية والفتيات وقعوا جميعًا بين يدي وحش القاع.