5 أشياء يجب ألا تنظفها أبدًا باستخدام صودا الخبز لأنها تتلف

وطن-تعتبر صودا الخبز منتج تنظيف فعال، وهو حل لا بديل له لإزالة الأوساخ المستعصية من المنزل. كما لا تقتصر فوائده على التنظيف فحسب، بل هو مسحوق للغسيل ومطهر أيضا.

ومع ذلك، فهي غير مناسبة لأسطح معينة في المنزل. وفيما يلي استعرضت مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، الأسباب الوجيهة لعدم استخدامه في حالات معينة.

وعلى الرغم من أن فعالية صودا الخبز عجيبة، عند إزالة الأوساخ في جميع أنحاء المنزل، ولا سيما تنظف المطبخ وكذلك الحمام، فإن بعض الأسطح لا يمكنها تحمل قوته الكاشطة ويمكن أن تتلف أو تفسد بمرور الوقت.

إذا ما الأشياء المحددة التي يجب ألا تستخدم هذا المسحوق الأبيض عند تنظيفها؟

ما الأسطح التي لا تنظف أبدًا بصودا الخبز؟

مضار صودا الخبز

مثل منتجات التنظيف الأخرى؛ الخل الأبيض وبلورات الصودا التي تعتبر من المنتجات المنزلية الطبيعية، تشتهر بيكربونات الصوديوم بفعاليتها في إزالة البقع العنيدة والتبييض وجعل الأسطح لماعة، وإزالة الروائح الكريهة من الثلاجة وإزالة الشحوم ومكافحة الروائح الكريهة أو إزالة الأعشاب الضارة. ومع ذلك، لا ينصح باستخدامها لتنظيف عدد كبير من الأسطح، وفقا لما ترجمته “وطن“.

لا تستخدم صودا الخبز لتنظيف الرخام

لا تحب الأسطح الرخامية المنتجات الحمضية مثل الخل والليمون أو المبيض وحتى المنتجات الأقل كشطًا مثل صودا الخبز. مع هذا المنتج، يمكن أن تصبح هذه المادة مسامية وعرضة للتلف بمرور الوقت. إذا لامست الأخيرة صودا الخبز، اشطفها بسرعة لتجنب الخدوش أو البقع البيضاء. يفضل هذا النوع من الأسطح استخدام المنتجات الناعمة والطبيعية لتنظيفه والحصول على نتيجة مقنعة.

لا تنظف الأسطح الزجاجية بصودا الخبز

على الرغم من أن هذا المسحوق الأبيض فعال في إزالة الخدوش الصغيرة على النوافذ، فإنه لا ينصح باستخدامه بانتظام. يمكن لقوته الكاشطة أن تخدش الزجاج. للحصول على نوافذ لامعة ونقية، اختر الخل الأبيض أو حتى الماء والصحف لتلميع النوافذ.

لا تنظف الأشياء الذهبية بصودا الخبز

يجب ألا تنظف الفضة أو الذهب بأي حال من الأحوال ببيكربونات الصوديوم. ولسبب وجيه، يمكن خدش موادها أو إضعافها. وأفضل بديلهو الماء والصابون لتنظيف الأشياء الذهبية أو المجوهرات الخاصة بك. انقعيهم في حوض مملوء بالماء الفاتر والصابون السائل. اتركيه لبضع دقائق ثم اشطفيه بالماء الصافي. جفف بقطعة قماش ناعمة ونظيفة وسيعود إلى القطعة لمعانها المعتاد.

ينبغي ألا تُنظف الأسطح الخشبية بصودا الخبز

تمامًا مثل الرخام، يمكن أن يتلف الخشب، سواء كان خامًا أو ملمعًا، بواسطة صودا الخبز. يمكن أن تتآكل طبقة مانع التسرب المستخدمة لحماية الأشياء الخشبية عن طريق المنتجات الكاشطة مثل صودا الخبز. وبدلاً من البودرة البيضاء، استعمل منتجات محددة للحفاظ على الطبقة الواقية للخشب سليمة. لذلك، يمكن استخدام بعض الزيوت الأساسية لاستعادة نظافة هذه الأسطح مع استعمال بقطعة قماش نظيفة.

تجنب استخدام صودا الخبز عند تنظيف أواني المطبخ المصنوعة من الألومنيوم

تشتهر صودا الخبز في المطبخ، ولكن يجب تجنب استعمالها في بعض المواد مثل الألمنيوم. يمكن أن تفقد أواني الألومنيوم لونها الطبيعي. يُفَضّلُ استخدام الماء والصابون مع صابون مرسيليا أو سائل غسيل الأطباق لإضفاء اللمعان على أدوات المطبخ الثمينة هذه.

يجب ألا تفرط في استخدام صودا الخبز لتنظيف أسطح معينة. وعلى الرغم من أنه منتج منزلي رائع، إلا أن استخدامه قد يكون محدودًا.