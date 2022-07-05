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يوم عرفة.. هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
يوم عرفة watanserb.com
يوم عرفة

وطن– حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل بشأن صيام، يوم الجمعة، منفردا والذي سيصادف، يوم عرفة، هذا العام.

حكم صيام يوم الجمعة منفردا.. واذا وافق يوم يوم عرفة

وكانت العديد من الأسئلة طرحها النشطاء على مواقع التواصل بخصوص صيام يوم الجمعة، بشكل منفرد والذي سيوافق “يوم عرفة”، لمن لم يستطيع صيام الأيام العشر الأولى من ذي الحجة كلها.

وجاء رد دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال، خلال بث مباشر وأجاب عليه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال عبد السميع في فتواه: “لا مانع من صيام يوم عرفة لو وافق يوم الجمعة.”

موضحا أيضا أنه “لا مانع من أن يخص أحد الناس يوم الجمعة بالصيام لفضل فيه.. فمثلا إذا وافق يوم عاشوراء أو يوم عرفة لا مانع وربما بعض الناس عليها قضاء فلا مانع من القضاء في هذا اليوم”.

أمين الفتوى قال أيضا إن “الذى يكره في يوم الجمعة هو “النافلة المطلقة” ـ أي التطوع المطلق بالصيام ـ .

الجمعة يوم فرح ويوم عيد

وتابع:”فلا يستحب أن يكون هذا التطوع في يوم الجمعة وحده لأنه يوم فرح ويوم عيد.”

واستطرد الدكتور محمد عبدالسميع:”ولكن لو صادف يوم عرفة أو عاشوراء أو يصادف من كان يصوم يوما ويفطر يوما فلا مانع”.

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أجاب كذلك على سؤال نصه: “هل يجوز صيام التسع من ذي الحجة بنية ذي الحجة ونية قضاء ما فاتني في رمضان؟”.

ليرد “عبدالسميع” مجيبا بقوله: “نعم يجوز ذلك ويحصل الثوابين”.

يوم عرفة

ويشار إلى أن يوم عرفة سيبدأ من مساء يوم، الخميس 7 يوليو، وحتى مساء ، الجمعة 8 يوليو.

ويوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويُعد “يوم عرفة” من أفضل الأيام عند المسلمين إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة.

وفي هذا اليوم يقف الحُجّاج على “جبل عرفة”، حيث أن الوقوف بعرفة يُعَد أهم أركان الحج، والذي يبطل الحج بدونه.

والوقوف بجبل بعرفة يبدأ من زوال شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر اليوم التالي، الذي هو أول أيام عيد الأضحى.

ويصلي الحاج في عرفة صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين.

وعن سبب تسمية “جبل عرفة” بهذا الإسم، فهناك عدة روايات منها أن سيدنا آدم التقى أمنا حواء على هذا الجبل، بعد أن أنزلهما الله إلى الأرض بعدما خالفا أمره وأكلا من الشجرة التي نهاهما عنها.

وهناك رواية أخرى تقول إن “جبل عرفة” سمي بهذا الإسم، لأن جبريل عرف إبراهيم فيه المناسك.

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المصدردار الإفتاء المصرية ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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