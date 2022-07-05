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حياتنا

ريهانا توجّه ضربة قوية لكيم كارداشيان! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
و كيم كارداشيان watanserb.com
و كيم كارداشيان

وطن – أزاحت الفنانة العالمية ريهانا أصغر ملياردير في الولايات المتحدة، حيث أزاحت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان من القمة، وفقًا لقائمة فوربس السنوية.

واحتلت المغنية البالغة من العمر 34 عامًا المرتبة 21 في قائمة فوربس السنوية للنساء العصاميات.

 

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ريهانا هي الملياردير الوحيد التي يقل عمرها عن 40 عامًا في القائمة.وفق مجلة “ماركا” الإسبانية

كم هي ثروة ريهانا؟

وصلت صافي ثروة ريهانا إلى مليار و400 الف مليون دولار.

تقدر “فوربس” أن صافي ثروة المغنية يأتي بشكل أساسي من شركات الموسيقى ومستحضرات التجميل الخاصة بها.

 

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كما أن ثروة الفنانة تجعلها أغنى موسيقي في العالم. وقد ذكرت فوربس في السابق كيف أصبحت بهذا الثراء.

على الرغم من أن ريهانا تشتهر في المقام الأول بجانبها الموسيقي، إلا أن معظم أموالها تأتي من علاماتها التجارية Fenty Beauty و Fenty Skin و Savage X Fenty.

 

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تمتلك المغنية 50 ٪ من Fenty Beauty ، والتي ورد أنها جلبت 550 مليون دولار في عام 2020.

كما أنها تمتلك حصة 30 ٪ في علامتها التجارية Savage X Fenty للملابس الداخلية.

على الرغم من ثروتها الكبيرة، إلا أنها لا تخطط للتوقف.

وقالت: “المال يعني أنه يمكنني الاعتناء بأسرتي”. مضيفةً: “المال يعني أنه يمكنني تسهيل الأعمال التي أريدها. يمكنني خلق فرص عمل لأشخاص آخرين”.

كيم كارداشيان في المركز الثاني

ثاني أصغر ملياردير في قائمة فوربس هي كيم كارداشيان، 41 عامًا، والتي يبلغ صافي ثروتها 1.8 مليار دولار.

 

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 حاليًا ، بالإضافة إلى النجاح والاستقرار الاقتصادي، تمر كيم بلحظة شخصية جيدة بسبب علاقتها مع الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون، الذي يقل عمره عن 13 عامًا، ويبدو أنها تتحسن بشكل أفضل.

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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