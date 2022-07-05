تفاصيل مبادرة سيف الإسلام القذافي لإخراج ليبيا من وضع “الانسداد السياسي”

وطن- أعلن “سيف الإسلام القذافي” نجل الرئيس الليبي الراحل “معمر القذافي”، عن مبادرة سياسية للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي التي تشهدها ليبيا، بحسب وصفه.

تفاصيل مبادرة سيف الإسلام القذافي

وتتضمن المبادرة تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء الانتخابات البرلمانية بدون تأخير، ودعوة جميع المرشحين ـ وهو أولهم ـ إلى الانسحاب من الترشح والتوافق على شخصية وطنية تقود البلاد في الفترة الانتقالية.

محامي سيف الإسلام القذافي لـ العربية: الأطراف السياسية أجهضت كافة المبادرة لإجراء انتخابات #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) July 5, 2022

وأفادت مصادر مقربة من “سيف الإسلام القذافي” أن محاميه “خالد الزايدي” سيعرض عبر وسائل الإعلام، مبادرة لموكله تتضمن رؤية لحل الأزمة السياسية المزمنة التي تقبع فيها ليبيا منذ 12 عاماً.

وقال “الزايدي” في لقاء أجرته قناة “العربية” معه، أن الجميع يشارك في العملية الانتخابية بدون إقصاء أو تهميش وهو-حسب قوله- من الخيارات المطروحة.

دعوة للانسحاب

وأضاف المحامي الليبي أن الخيار الثاني أن تقوم هذه الشخصيات المرشحة بالانسحاب من العملية الإنتخابية بشكل جماعي، ودون استثناء، وإجراء انتخابات رئاسية كمحاولة أخيرة للحل السلمي للوضع المتأزم ودون إراقة الدماء.

أعلن #سيف_الإسلام_القذافي ، مساء الثلاثاء عن مبادرة ثانية في #ليبيا، تدعو الشخصيات الليبية إلى الانسحاب من الساحة، بمن فيها سيف الإسلام نفسه. ونصت المبادرة على إفساح المجال أمام شخصيات ووجوه جديدة يختارها الليبيون عبر انتخابات شفافة. pic.twitter.com/e1CZdTXIMk — ســــبها بــــرس (@PressSebha) July 5, 2022

وقال موقع “العربية نت” إن المبادرات السياسية هذه تأتي على وقع استياء شعبي غير مسبوق منذ فبراير العام 2011 ـ تاريخ اندلاع الثورة على حكم القذافي.

مضيفة أن الاستياء من الأوضاع تحول إلى احتجاجات كبيرة الأسبوع الماضي وانعكس أعمال حرق واحتجاج في عدد من المدن الليبية بينها طبرق والعاصمة طرابلس.

وتعاني ليبيا من ترد كبير على مستوى الخدمات، على رأسها قطاع الكهرباء، وتضخم ناجم عن عوامل عدة أهمها الانقسام السياسي والفساد، وانتشار الفصائل المسلحة المتناحرة.

مخاوف من انزلاق البلاد

وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية، في ظل مخاوف من انزلاق البلاد مجددا إلى حرب أهلية جراء وجود حكومتين متصارعتين، وجراء التأخير في تحديد موعد محدد للانتخابات.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا قد استبعدت سيف الإسلام القذافي، من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية ضمن 25 مرشحا “لا تنطبق عليهم شروط الترشح”.

ولكن محكمة ليبية أصدرت في وقت لاحق قرارا يعيد القذافي، إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول، بعدما قبلت طعنا قدمه بقرار إقصائه.