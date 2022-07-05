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تفاصيل مبادرة سيف الإسلام القذافي لإخراج ليبيا من وضع “الانسداد السياسي”

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
مبادرة سيف الإسلام القذافي watanserb.com
مبادرة سيف الإسلام القذافي

وطن- أعلن “سيف الإسلام القذافي” نجل الرئيس الليبي الراحل “معمر القذافي”، عن مبادرة سياسية للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي التي تشهدها ليبيا، بحسب وصفه.

تفاصيل مبادرة سيف الإسلام القذافي

وتتضمن المبادرة تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء الانتخابات البرلمانية بدون تأخير، ودعوة جميع المرشحين ـ وهو أولهم ـ إلى الانسحاب من الترشح والتوافق على شخصية وطنية تقود البلاد في الفترة الانتقالية.

وأفادت مصادر مقربة من “سيف الإسلام القذافي” أن محاميه “خالد الزايدي” سيعرض عبر وسائل الإعلام، مبادرة لموكله تتضمن رؤية لحل الأزمة السياسية المزمنة التي تقبع فيها ليبيا منذ 12 عاماً.

وقال “الزايدي” في لقاء أجرته قناة “العربية” معه، أن الجميع يشارك في العملية الانتخابية بدون إقصاء أو تهميش وهو-حسب قوله- من الخيارات المطروحة.

دعوة للانسحاب

وأضاف المحامي الليبي أن الخيار الثاني أن تقوم هذه الشخصيات المرشحة بالانسحاب من العملية الإنتخابية بشكل جماعي، ودون استثناء، وإجراء انتخابات رئاسية كمحاولة أخيرة للحل السلمي للوضع المتأزم ودون إراقة الدماء.

وقال موقع “العربية نت” إن المبادرات السياسية هذه تأتي على وقع استياء شعبي غير مسبوق منذ فبراير العام 2011 ـ تاريخ اندلاع الثورة على حكم القذافي.

مضيفة أن الاستياء من الأوضاع تحول إلى احتجاجات كبيرة الأسبوع الماضي وانعكس أعمال حرق واحتجاج في عدد من المدن الليبية بينها طبرق والعاصمة طرابلس.

وتعاني ليبيا من ترد كبير على مستوى الخدمات، على رأسها قطاع الكهرباء، وتضخم ناجم عن عوامل عدة أهمها الانقسام السياسي والفساد، وانتشار الفصائل المسلحة المتناحرة.

مخاوف من انزلاق البلاد

وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية، في ظل مخاوف من انزلاق البلاد مجددا إلى حرب أهلية جراء وجود حكومتين متصارعتين، وجراء التأخير في تحديد موعد محدد للانتخابات.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا قد استبعدت سيف الإسلام القذافي، من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية ضمن 25 مرشحا “لا تنطبق عليهم شروط الترشح”.

ولكن محكمة ليبية أصدرت في وقت لاحق قرارا يعيد القذافي، إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول، بعدما قبلت طعنا قدمه بقرار إقصائه.

سيف الإسلام القذافي في الصحراء .. صورة تثير جدلاً (شاهد)

المصدرالعربية نت ،توتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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