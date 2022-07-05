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رياضة

الاتحاد السعودي يتعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو.. تعرف على مسيرته

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
البرتغالي نونو سانتو يوقع على تدريب فريق الاتحاد السعودي watanserb.com
البرتغالي نونو سانتو يوقع على تدريب فريق الاتحاد السعودي

وطن – وقع نادي اتحاد جدة السعودي وصيف الدوري السعودي للدرجة الممتازة، مع المدرب البرتغالي نونو سانتو صاحب ال48 عاماً، المدير الفني السابق لنادي توتنهام الإنجليزي حتى صيف عام 2024.

ونشر نادي الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عددا من الصور للمدرب البرتغالي نونو سانتو الذي وقع معه الفريق حتى عام 2024، بعد إقالته الموسم الماضي من تدريب نادي توتنهام الإنجليزي.

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كما وشكر النادي، المدرب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني السابق لنادي العميد أو النمور، على الجهد الذي قام به مع الفريق خلال فترة تدريبه الماضية. بعد إعلان فسخ التعاقد معه.

وقاد الروماني كوزمين فريق الاتحاد السعودي الموسم الماضي، في 27 مباراة. حقق من خلالها الفوز في 18 مباراة، والتعادل في 5 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 4 مباريات. مع فشله في حصد لقب الدوري السعودي الممتاز.

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من هو البرتغالي نونو سانتو؟!

هو نونو إسبيريتو سانتو، برتغالي الجنسية، من مواليد عام 1976، بدأ مشواره التدريبي في عالم كرة القدم عام 2012 مع فريق ريو أفي، ثم درب بعدها فالنسيا، وبورتو، وولفرهامبتون. وتوتنهام الإنجليزي.

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كما وحازة على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز (البيريميرليج)، 4 مرات خلال مسيرته التدريبية.

ويشار إلى أن الاتحاد السعودي أنهى الموسم الماضي في وصافة ترتيب الدوري الممتاز، خلف المتوج باللقب فريق الهلال ( الزعيم الآسيوي)، الذي توج به للمرة ال3 على التوالي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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