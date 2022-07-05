الاتحاد السعودي يتعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو.. تعرف على مسيرته

وطن – وقع نادي اتحاد جدة السعودي وصيف الدوري السعودي للدرجة الممتازة، مع المدرب البرتغالي نونو سانتو صاحب ال48 عاماً، المدير الفني السابق لنادي توتنهام الإنجليزي حتى صيف عام 2024.

ونشر نادي الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عددا من الصور للمدرب البرتغالي نونو سانتو الذي وقع معه الفريق حتى عام 2024، بعد إقالته الموسم الماضي من تدريب نادي توتنهام الإنجليزي.

السيد نونو سانتو مدرباً لكتيبة النمور ✍️ pic.twitter.com/Rdxn4Zgm81 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 4, 2022

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الاتحاد السعودي وإقالة كوزمين

كما وشكر النادي، المدرب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني السابق لنادي العميد أو النمور، على الجهد الذي قام به مع الفريق خلال فترة تدريبه الماضية. بعد إعلان فسخ التعاقد معه.

رسميًا 🚨 نادي الاتحاد يعلن رحيل كوزمين كونترا عن الفريق. 🟡 أرقامه هذا الموسم: ⚽️ 27 مباراة

✅ 18 فوز

🤝 5 تعادلات

❌ 4 هزائم المدرب فشل في تحقيق لقب الدوري هذا الموسم. pic.twitter.com/nnsmpznzu0 — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) July 4, 2022

وقاد الروماني كوزمين فريق الاتحاد السعودي الموسم الماضي، في 27 مباراة. حقق من خلالها الفوز في 18 مباراة، والتعادل في 5 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 4 مباريات. مع فشله في حصد لقب الدوري السعودي الممتاز.

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من هو البرتغالي نونو سانتو؟!

هو نونو إسبيريتو سانتو، برتغالي الجنسية، من مواليد عام 1976، بدأ مشواره التدريبي في عالم كرة القدم عام 2012 مع فريق ريو أفي، ثم درب بعدها فالنسيا، وبورتو، وولفرهامبتون. وتوتنهام الإنجليزي.

Official. Former Spurs and Wolves manager Nuno Espirito Santo signs as new Al Ittihad manager until June 2024. 🟡⚫️ #transfers Nuno signed in the morning and it’s now confirmed by club statement. pic.twitter.com/tpXqcKFC8D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2022

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كما وحازة على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز (البيريميرليج)، 4 مرات خلال مسيرته التدريبية.

ويشار إلى أن الاتحاد السعودي أنهى الموسم الماضي في وصافة ترتيب الدوري الممتاز، خلف المتوج باللقب فريق الهلال ( الزعيم الآسيوي)، الذي توج به للمرة ال3 على التوالي.

أرقام من مسيرة نونو سانتو التدريبية 📊 pic.twitter.com/LmM2AlMHTc — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 4, 2022

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