الاتحاد السعودي يتعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو.. تعرف على مسيرته

وطن – وقع نادي اتحاد جدة السعودي وصيف الدوري السعودي للدرجة الممتازة، مع المدرب البرتغالي نونو سانتو صاحب ال48 عاماً، المدير الفني السابق لنادي توتنهام الإنجليزي حتى صيف عام 2024.

ونشر نادي الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عددا من الصور للمدرب البرتغالي نونو سانتو الذي وقع معه الفريق حتى عام 2024، بعد إقالته الموسم الماضي من تدريب نادي توتنهام الإنجليزي.

كما وشكر النادي، المدرب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني السابق لنادي العميد أو النمور، على الجهد الذي قام به مع الفريق خلال فترة تدريبه الماضية. بعد إعلان فسخ التعاقد معه.

وقاد الروماني كوزمين فريق الاتحاد السعودي الموسم الماضي، في 27 مباراة. حقق من خلالها الفوز في 18 مباراة، والتعادل في 5 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 4 مباريات. مع فشله في حصد لقب الدوري السعودي الممتاز.

هو نونو إسبيريتو سانتو، برتغالي الجنسية، من مواليد عام 1976، بدأ مشواره التدريبي في عالم كرة القدم عام 2012 مع فريق ريو أفي، ثم درب بعدها فالنسيا، وبورتو، وولفرهامبتون. وتوتنهام الإنجليزي.

Official. Former Spurs and Wolves manager Nuno Espirito Santo signs as new Al Ittihad manager until June 2024. 🟡⚫️ #transfers

Nuno signed in the morning and it’s now confirmed by club statement. pic.twitter.com/tpXqcKFC8D

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2022