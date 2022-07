شاكيرا تحرق قلب بيكيه بوصلة رقص بعد صورها في البحر مع الشاب الوسيم! (شاهد)

وطن – رغم ما وصلت إليه الأمور بينها وبين صديقها السابق مدافع نادي برشلونة الإسباني جيراد بيكيه، منذ إعلان الإنفصال، يبدو ان المغنية الكولومبية شاكيرا، قررت المضي قدماً في حياتها ونسيان فترة “بيكيه”.

وفي هذا الإطار، نشرت شاكيرا فيديو رقص جديد على حسابها في انستغرام، وسط تفاعل الجمهور معها .

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نشرت صوراً حصرية، للمغنية الكولومبية وهي تتزلج مع صديقها الوسيم في إسبانيا، بعد انفصالها المفاجئ عن لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه بعد 11 عامًا من العلاقة بينهما.

في 4 يونيو، أعلن المغنية وجيرارد بيكيه عن انفصالهما، وبعد أقل من شهر، شوهدت شاكيرا وهي تمارس رياضة ركوب الأمواج مع رجل وسيم وابنها ميلان.

وليس من الواضح مع من كانت شاكيـرا البالغة (45 سنة)، تتزلج على الماء بالضبط. وما إذا كان الرجل مدرسًا يعمل في مدرسة لركوب الأمواج أو إذا كان صديقًا.

PICTURE EXCLUSIVE: Newly-single Shakira cracks a smile as she goes surfing with handsome pal in Spain https://t.co/Vqz5O6CImr

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 1, 2022