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شاكيرا تحرق قلب بيكيه بوصلة رقص بعد صورها في البحر مع الشاب الوسيم! (شاهد)

وسط تفاعل الجمهور معها

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
رقص شاكيرا watanserb.com
رقص شاكيرا

وطن – رغم ما وصلت إليه الأمور بينها وبين صديقها السابق مدافع نادي برشلونة الإسباني جيراد بيكيه، منذ إعلان الإنفصال، يبدو ان المغنية الكولومبية شاكيرا، قررت المضي قدماً في حياتها ونسيان فترة “بيكيه”.

وفي هذا الإطار، نشرت شاكيرا فيديو رقص جديد على حسابها في انستغرام، وسط تفاعل الجمهور معها .

 

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وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نشرت صوراً حصرية، للمغنية الكولومبية وهي تتزلج مع صديقها الوسيم في إسبانيا، بعد انفصالها المفاجئ عن لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه بعد 11 عامًا من العلاقة بينهما.

في 4 يونيو، أعلن المغنية وجيرارد بيكيه عن انفصالهما، وبعد أقل من شهر، شوهدت شاكيرا وهي تمارس رياضة ركوب الأمواج مع رجل وسيم وابنها ميلان.

وليس من الواضح مع من كانت شاكيـرا البالغة (45 سنة)، تتزلج على الماء بالضبط. وما إذا كان الرجل مدرسًا يعمل في مدرسة لركوب الأمواج أو إذا كان صديقًا.

يأتي ذلك بينما يتّجه مدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه الى بدء معركة أخرى مع صديقته التي انفصل عنها المغنية الكولومبية شاكيار تتعلق بالوصاية القانونية لطفليه.

ويطلب بيكيه الوصاية القانونية لطفليه، وقد اتخذ الخطوة الأولى نحو الحصول عليها، حيث عيّن المحامي المتخصص في قضايا الطلاق “تامبوريرو أبوغادوس”. بينما اختارت شاكيرا، محامية الأسرة “بيلار ماني”. بحسب ما أوردته صحيفة “ماركا” الإسبانيّة

وبحسب التقرير، تعتزم المغنية نقل الأطفال معها إلى ميامي. حيث تفتقر إلى دائرة الأصدقاء في برشلونة ولا تريد البقاء هناك.

أطفال بيكيه وشاكيرا
أطفال بيكيه وشاكيرا

لكن بيكيه يريد أن يبقى الأطفال في كاتالونيا، حيث أمضوا حياتهم حتى الآن.

قرار شاكيرا الإنتقال الى ميامي ليس عشوائياً. إذ لديها عدد من أفراد أسرتها هناك، من بينهم شقيقان ووالداها.

المصدرانستغرام - ماركا - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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