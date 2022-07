رقص فاضح لأجنبيات في السعودية يثير الجدل بموسم الحج (فيديو)

وطن– تداول ناشطون بمواقع التواصل في السعودية مقاطع مصورة من حفل فرقة “Everglow”، بموسم جدة وثق وصلات رقص فاضحة للفتيات الأجنبيات من الفرقة الكورية الشهيرة.

وتسببت هذه المقاطع التي تم توثيقها خلال موسم جدة، الذي انتهت فاعلياته، الأحد 3 يوليو 2022، بموجة غضب واسعة على مواقع التواصل حيث تتزامن مع موسم الحج الحالي.

ويتوافد الحجاج بكثافة على المملكة، بعدما فتحت السلطات السعودية باب الحج على مصراعيه هذا العام، عقب ثلاث سنوات من الإغلاق بسبب أزمة جائحة كورونا التي شلت العالم كله.

ووثقت الفيديوهات التي رصدتها (وطن) وصلات رقص وصفها النشطاء بالفاضحة ـ التي لا تتناسب أبدا مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ ـ لنجمات الفرقة الكورية الشهيرة “Everglow”.

وكانت نجمات الفرقة يتمايلن ويرقصن بإيحاءات فاضحة، وهن يرتدين ملابس ضيقة ومجسمة وصفت أجسادهن بشكل صريح.

ويأتي هذا بينما كان يمنع قديما في المملكة أي نوع من هذه الحفلات، ولم يكن مسموحا حتى بالموسيقى في الأماكن العامة.

كما كانت تلزم هيئة الأمر بالمعروف ـ التي ألغاها ابن سلمان ـ النساء في الشوارع بتغطية وجوههن، وكانت هذه الهيئة تستمد سلطتها من ملوك السعودية السابقين.

وأظهرت مقاطع أخرى انبهار الشباب السعودي بالفرقة الكورية، والحرص على التقاط الصور وإجراء المقابلات معهم.

