رقص فاضح لأجنبيات في السعودية يثير الجدل بموسم الحج (فيديو)

وطن– تداول ناشطون بمواقع التواصل في السعودية مقاطع مصورة من حفل فرقة “Everglow”، بموسم جدة وثق وصلات رقص فاضحة للفتيات الأجنبيات من الفرقة الكورية الشهيرة.

رقص الفريق النسائي لـ”Everglow”

وتسببت هذه المقاطع التي تم توثيقها خلال موسم جدة، الذي انتهت فاعلياته، الأحد 3 يوليو 2022، بموجة غضب واسعة على مواقع التواصل حيث تتزامن مع موسم الحج الحالي.

ويتوافد الحجاج بكثافة على المملكة، بعدما فتحت السلطات السعودية باب الحج على مصراعيه هذا العام، عقب ثلاث سنوات من الإغلاق بسبب أزمة جائحة كورونا التي شلت العالم كله.

ووثقت الفيديوهات التي رصدتها (وطن) وصلات رقص وصفها النشطاء بالفاضحة ـ التي لا تتناسب أبدا مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ ـ لنجمات الفرقة الكورية الشهيرة “Everglow”.

وكانت نجمات الفرقة يتمايلن ويرقصن بإيحاءات فاضحة، وهن يرتدين ملابس ضيقة ومجسمة وصفت أجسادهن بشكل صريح.

كل هذا يحدث في موسم الحج

ويأتي هذا بينما كان يمنع قديما في المملكة أي نوع من هذه الحفلات، ولم يكن مسموحا حتى بالموسيقى في الأماكن العامة.

كما كانت تلزم هيئة الأمر بالمعروف ـ التي ألغاها ابن سلمان ـ النساء في الشوارع بتغطية وجوههن، وكانت هذه الهيئة تستمد سلطتها من ملوك السعودية السابقين.

وأظهرت مقاطع أخرى انبهار الشباب السعودي بالفرقة الكورية، والحرص على التقاط الصور وإجراء المقابلات معهم.

وأثار فريق “Everglow الكوري” بحفله الذي كان قبل يومين بموسم جدة، حماس الجمهور منذ اللحظة الأولى لصعوده على المسرح.

وذلك من خلال الرقصات والاستعراضات التي قدمها الفريق النسائي والتي قوبلت بتفاعل واسع من الجمهور الذي احتشد في “مسرح جدة سوبر دوم” من أجل حضور الحفل.

وحرص العديد من الحضور على تسجيل تلك اللحظات حيث التقط محبي الفرقة الصور والفيديوهات مع كل استعراض يقدم على المسرح.

رقص شباب وفتيات بموسم جدة

وكانت مقاطع فيديو جديدة من آخر يوم في فاعليات “موسم جدة”، وثقت احتفالات راقصة جديدة ووصلات رقص مختلط بين شباب وفتيات داخل مناطق فاعليات الموسم.

ووثقت المقاطع التي نشرها نشطاء حضروا فاعليات اليوم الأخير بموسم جدة، رقص مختلط لشباب وفتيات السعودية، بشكل مخل يخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ المتعارف عليها.

وتسببت هذه المقاطع بموجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والوطن العربي، خاصة وأن هذه المشاهد تتزامن مع موسم الحج في المملكة وأقدس الشعائر الإسلامية.

شعور مكشوفة ومكياج صارخ

وأظهرت مقاطع أخرى الاختلاط بين الشباب والفتيات في الحفلات، وهو أمر كان من التابوهات المحرمة قديما في مملكة آل سعود.

كما ظهرت العديد من الفتيات السعوديات بموسم جدة كاشفات عن شعورهن، ويضعن مكياجا صارخا، بينما كانت تجبر النساء في المملكة على تغطية الوجه قبل أعوام.

لبيك اللهم لبيك جدة… بوابة الحجاج للحرم الشريف

أصبحت بهذا الشكل في أيام الحج 💔#موسم_جدة pic.twitter.com/RBXbsPEk6l — saefahmadaldarسيف احمدالدره (@saefahmadaldar) July 4, 2022

وبحسب وسائل إعلام سعودية فقد حقق موسم جدة، رقما قياسيا هذا العام واستطاع جذب 6 ملايين زائر في مناطق وفاعليات الموسم.

جدير بالذكر مستشار ابن سلمان ورجله المقرب تركي آل الشيخ، غير وجه المملكة المحافظ منذ توليه رئاسة هيئة الترفيه، حيث بات يسمح بحفلات الرقص والغناء في المملكة، وكذلك المهرجانات السينمائية وهي أمور كانت مستحيلة قديما في السعودية بل ويعاقب عليها.

حفلات الغناء والرقص باتت أمرا مألوفا

وباتت حفلات الغناء والرقص والصخب التي يشارك فيها مئات الشباب والفتيات السعوديات في المملكة، مشهداً مألوفاً في ظل توجهات الانفتاح التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويشار إلى أنه ما قبل العام 2016، لم يكن لدى السعودية المعروفة بالتقاليد الدينية المحافظة عملياً صناعة ترفيه، إذ لم تكن هناك دور عرض سينمائي وكانت الحفلات الموسيقية أو الوصول إليها متاحا للجمهور من الذكور فقط أما بعد ذلك فانقلب الأمر بعهد محمد بن سلمان.

تناقل النشطاء قبل يومين أيضا، مقطع فيديو لعشرات الشبان والفتيات السعوديين، وهم يرقصون ويغنون ضمن احتفالات صيف جدة.