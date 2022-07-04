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“حان وقت اللعب”.. دعوات لمقاطعة شركة ملابس في تركيا بسبب عنصريتها ضد العرب

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
مقاطعة إل سي وايكيكي watanserb.com
دعوة لمقاطعة lc waikiki في تركيا

وطن – أثارت سلسلة محلات الملابس الجاهزة “إل سي وايكيكي” في تركيا موجة جدل وانتقادات بسبب قمصان أطفال مكتوب عليها عبارة باللغة العربية.

الشركة كانت قد نشرت صورة لأحد منتجاتها من الملابس، مرسوما عليها شخصية ميكي ماوس، وكُتب عليها “حان وقت اللعب”، وهو ما أثار انزعاجا كبيرا بين الأتراك.

وأثيرت العديد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الأتراك بسبب الكتابة باللغة العربية على قمصان الأطفال المعروضة للبيع على الموقع الإلكتروني لسلسلة المتاجر.

ورفض النشطاء، وجود النص باللغة العربية، رغم أن الشركة تستخدم أيضا اللغة الانجليزية في مبيعاتها في البلاد.

وردت الشركة على الانتقادات بإعلان سحبها القمصان المكتوبة باللغة العربية، وقالت – في بيان: “مرحبا، نحن، بصفتنا إل سي وايكيكي، نعمل في 56 دولة. نقدم منتجات مناسبة للغات وثقافات البلدان للبيع في تلك البلدان”.

وأضافت: “لقد قررنا أن هذا المنتج، الذي تم إنتاجه للخارج، تم وضعه أيضا للبيع في تركيا بسبب خطأ منهجي، وقمنا بإزالته من البيع”.

العرب يقاطعون الشركة 

قرار الشركة أثار حفظية النشطاء العرب الذين اتهموها بممارسة عنصرية، وصلت إلى حد الدعوة بمقاطعة منتجاتها.

وقالت الصحفية “قتيبة ياسين”: “أنا سأقاطع جميع منتجات LC Waikiki التركية وأدعوا جميع إخوتنا العرب لمقاطعتها بسبب انسجامها مع خطاب العنصرية في تركيا.. الشركة لديها آلاف المنتحات باللغة الإنجليزية واعتذرت للعنصريين عن قميص طفل عليه 3 كلمات عربية؟ ألهذه الدرجة تكرهون لغة نبيكم وقرآنكم وصلاتكم وحجكم؟”.

وذكر “عمر إدلبي”: “منتجات LC Waikiki التركية ممتلئة بالكتابة الإنكليزية، وعملاء الشركة الأتراك لم يزعجهم الأمر يوماً، لكن العنصريين منهم شنوا حملة ضد الشركة لعرضها كنزة كتب عليها بالعربية، فرضخت لعنصريتهم بالاعتذار وسحب المنتج! ما أبشع عنصريتكم، وما أذلّ من يشتري منتجاتكم بعد الآن!”.

وغرد “Saeed Alyousef”: “تحت شعار حان وقت اللعب نأمل من منظمات العرب في كل دول العالم إطلاق حملة مع قدوم عيد الأضحى، تلبس خلالها الأطفال ذات الكنزة التي أزالتها #LC_Waikiki، وذلك تنديداً بالعنصرية التي زلزلتها جملة عربية على كنزة طفل!”.

وكتب “عبدالعزيز علي العبيد”: “أظن أن الناطقين بالعربية سيلاعبون الشركة أيضا و يقاطعون منتجاتها لأنها سحبت هذا المنتج الذي كتب عليه بالعربية من السوق”.

وتفاعل “خالد الحمصي”: “دعوى لكل العرب في جميع أنحاء العالم
لمقاطعة شركة LC WAKIKI التي قامت سابقة بصناعة قميص للأطفال مكتوب عليه باللغة العربية (حان وقت اللعب ). فقام الالاف في تركيا بشن هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بالاحتجاج رفضاً للكتابة باللغة العربية .. فأسرعت LC WAKIKI بإلغاء المنتج وسحبه”.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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