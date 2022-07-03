قرار جديد بشأن جثة المذيعة شيماء جمال يُنفذ على الفور

وطن- أصدرت جهات التحقيق في مصر، الأحد 3 يوليو 2022، قرارا جديدا بشأن جثة المذيعة المصرية المغدورة شيماء جمال، التي هزت جريمة مقتلها على يد زوجه القاضي والمستشار بمجلس الدولة أيمن حجاج، الرأي العام بمصر.

جثة شيماء جمال

وبينما كانت جثة شيماء جمال متواجدة في المشرحة منذ اكتشافها لتشريحها وجمع الأدلة البيولوجية، أصدرت السلطات، الأحد، قرارا وتصريحا بدفن الجثة.

وجاء تصريح جهات التحقيق في مصر بدفن جثة شيماء جمال، بعد عملية مطابقة عينة الحمض النووي المأخوذ من الجثة، مع العينة التي تم أخذها من والدة المغدورة للتأكد من هوية شيماء حيث أن الجثة كانت مشوهة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية.

وكانت مصلحة الطب الشرعي في مصر، قد انتهت من إعداد التقرير النهائي الخاص بجثة الإعلامية الراحلة، بعدما عثرت عليها مدفونة داخل مزرعة مملوكة لزوجها القاضي أيمن حجاج.

عينة الحمض النووي من جثة شيماء جمال

وكانت المصلحة قد طلبت بسحب عينات الحمض النووي من والدة شيماء جمال، من أجل مطابقتها من الجثة، بعدما تشوهت ملامحها وتحللت بعد دفنها في حفرة بداخل المزرعة المشار إليها.

وتوجهت أسرة شيماء، صباح الأحد، بمقابر العائلة في محافظة القاهرة لتجهيزها، استعدادا لاستقبال جثة المذيعة الراحلة ودفنها بعد صدور تصريح بالدفن.

عرض أيمن حجاج على الطب الشرعي

وكانت جهات التحقيق في مصر بحسب وسائل إعلام محلية أمرت، السبت، بعرض القاضي أيمن حجاج قاتل زوجته المذيعة شيماء جمال، على الطب الشرعي في خطوة أثارت جدلا واسعا.

وبحسب ما أفاد موقع “القاهرة24“، فقد أمرت جهات التحقيق في القضية التي تشغل الرأي العام المصري، بعرض المستشار بمجلس الدولة أيمن حجاج. وشريكه بالجريمة “حسين” المقاول والعقل المدبر الذى أشعل الفكرة برأسه للتخلص منها، على الطب الشرعي لأخذ عينات حمض نووي منهما.

وعن سبب ذلك كشفت المصادر أنه سيتم مطابقة هذه العينات التي سيتم أخذها من الحمض النووي للمتهمين، بالحامض النووي الذي أخذ من عينات جثة المجني عليها، حيث أنه ربما يكون قد علق بجثتها أية آثار من كلا المتهمين.

كما أنه سيتم عرض السلاحين الناريين المضبوطين بحوزة كل من أيمن حجاج زوج شيماء جمال الذي قتلها، والمقاول شريكه بالجريمة على مصلحة الطب الشرعي.

وذلك لفحصهما والبحث عن أي آثار قد تكون علقت بهما من الحامض النووي الخاص بالمجني عليها.