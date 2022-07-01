قضي الأمر .. محمد صلاح يُجدد عقده مع ليفربول ل3 مواسم قادمة (فيديو)

وطن – أعلن نادي ليفربول تجديد عقد المصري محمد صلاح 30 عاماً، هداف الدوري الإنجليزي حتى صيف عام 2025.

وقال ليفربول في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الجمعة، جاء فيه: ” يسر النادي الإعلان عن توقيع محمد صلاح عقداً جديداً طويل الأمد مع الريدز”.

يسر نادي ليفربول الإعلان عن توقيع محمد صلاح عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي. ✍️#صلاح_مستمر pic.twitter.com/ATJS5tistU — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 1, 2022

تجديد عقد صلاح مع ليفربول

من جهته قال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” وقع المدرب يورغن كلوب الرجل الرئيسي وراء عقد محمد صلاح الجديد”.

Jurgen Klopp, the key man behind Mo Salah’s new contract signed today. Klopp had many direct talks with Salah to explain him the plans for Liverpool future, considering Mo the ‘face’ of the project. 🔴🇪🇬 #LFC Salah will be Liverpool’s best paid player for £350k per week. pic.twitter.com/c7uk2Oswbu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2022

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كما وأضاف رومانو، ” أجرى كلوب العديد من المحادثات المباشرة مع صلاح، ليشرح له الخطط المستقبلية لليفربول، معتبراً أن (مو) وجهة مشروع الريدز”.

Mohamed Salah signs new deal until June 2025 with Liverpool, three year contract confirmed. 🚨🔴 #LFC “I feel great and excited to win all the trophies with the club. It’s a happy day for everyone. Finally everything is done”, Mo Salah says.

pic.twitter.com/a51iJFmVWV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2022

كما وأردف، ” محمد صلاح يوقع عقده الجديد مع ليفربول حتى يونيو عام 2025، أي ل3 مواسم قادمة”.

راتب محمد صلاح

وأوضح رومانو في تغريدته، بأن محمد صلاح سيكون أفضل لاعب في نادي ليفربول مقابل 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

صاحب السعادة يُعبر عن مدى حماسته بتمديد عقده ❤️#صلاح_مستمر pic.twitter.com/gJkyxWN8tz — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 1, 2022

وفي ذات السياق، علق المصري صلاح بعد تجديد عقده مع ليفربول (الريدز)، قائلاً: ” أشعر بالسعادة والحماس للفوز بكل الألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع. أخيرًا انتهى كل شيء”.

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وكان هداف ليفربول صلاح، قد أنهى الموسم المنصرم، متوجاً بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدافاً للمرة الثالثة في مسيرته مع الريدز، متساوياً بذلك مع سون هيونغ مين نجم فريق توتنهام الإنجليزي.

كما وحقق مع فريقه ليفربول لقب رابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه فشل في التتويج مع بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) الموسم الماضي.

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وشارك المصري محمد صلاح منذ انضمامه إلى قلعة (الآنفيلد) عام 2017، في 256 مباراة. في كافة المسابقات المختلفة، نجح من خلالها تسجيل 156 هدفاً، كما وصناعة 63 تمريرة حاسمة حتى يومنا هذا.

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