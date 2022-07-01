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قضي الأمر .. محمد صلاح يُجدد عقده مع ليفربول ل3 مواسم قادمة (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول watanserb.com
تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

وطن – أعلن نادي ليفربول تجديد عقد المصري محمد صلاح 30 عاماً، هداف الدوري الإنجليزي حتى صيف عام 2025.

وقال ليفربول في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الجمعة، جاء فيه: ” يسر النادي الإعلان عن توقيع محمد صلاح عقداً جديداً طويل الأمد مع الريدز”.

تجديد عقد صلاح مع ليفربول

من جهته قال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” وقع المدرب يورغن كلوب الرجل الرئيسي وراء عقد محمد صلاح الجديد”.

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كما وأضاف رومانو، ” أجرى كلوب العديد من المحادثات المباشرة مع صلاح، ليشرح له الخطط المستقبلية لليفربول، معتبراً أن (مو) وجهة مشروع الريدز”.

كما وأردف، ” محمد صلاح يوقع عقده الجديد مع ليفربول حتى يونيو عام 2025، أي ل3 مواسم قادمة”.

راتب محمد صلاح

وأوضح رومانو في تغريدته، بأن محمد صلاح سيكون أفضل لاعب في نادي ليفربول مقابل 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

وفي ذات السياق، علق المصري صلاح بعد تجديد عقده مع ليفربول (الريدز)، قائلاً: ” أشعر بالسعادة والحماس للفوز بكل الألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع. أخيرًا انتهى كل شيء”.

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وكان هداف ليفربول صلاح، قد أنهى الموسم المنصرم، متوجاً بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدافاً للمرة الثالثة في مسيرته مع الريدز، متساوياً بذلك مع سون هيونغ مين نجم فريق توتنهام الإنجليزي.

كما وحقق مع فريقه ليفربول لقب رابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه فشل في التتويج مع بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) الموسم الماضي.

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وشارك المصري محمد صلاح منذ انضمامه إلى قلعة (الآنفيلد) عام 2017، في 256 مباراة. في كافة المسابقات المختلفة، نجح من خلالها تسجيل 156 هدفاً، كما وصناعة 63 تمريرة حاسمة حتى يومنا هذا.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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