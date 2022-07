قضي الأمر .. محمد صلاح يُجدد عقده مع ليفربول ل3 مواسم قادمة (فيديو)

وطن – أعلن نادي ليفربول تجديد عقد المصري محمد صلاح 30 عاماً، هداف الدوري الإنجليزي حتى صيف عام 2025.

وقال ليفربول في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الجمعة، جاء فيه: ” يسر النادي الإعلان عن توقيع محمد صلاح عقداً جديداً طويل الأمد مع الريدز”.

من جهته قال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” وقع المدرب يورغن كلوب الرجل الرئيسي وراء عقد محمد صلاح الجديد”.

Jurgen Klopp, the key man behind Mo Salah’s new contract signed today. Klopp had many direct talks with Salah to explain him the plans for Liverpool future, considering Mo the ‘face’ of the project. 🔴🇪🇬 #LFC

Salah will be Liverpool’s best paid player for £350k per week. pic.twitter.com/c7uk2Oswbu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2022