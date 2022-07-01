سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 1 يوليو 2022.. انخفاض ملحوظ

وطن – سجلت أسعار الذهـب في سلـطنة عمان اليوم، الجمعة 1 يوليو 2022، انخفاضا ملحوظا في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 22.32 ريالا للجرام، ما يعادل 57.97 دولارا.

بينما جاء سـعــر الذهــب عيار 22 عند 20.46 ريال للجرام ما يعادل 53.14 دولارًا.

وبلغ سعــر ذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 19.53 ريال بما يعادل 50.72 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 16.74 ريالا، أي ما يعادل 43.48 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعـار الذهب في سلطنة عمان، 13.02 ريال بما يعادل 33.81 دولار، بينما عيار 12 بلغ 11.16 ريال بما يعادل 28.98 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الجمعة 694.05 ريال بما يعادل 1,803 دولارًا، وسعـر الجنيه الذهب 156.22 ريال بما يعادل 405.78 دولار.

أما سـعـر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 22,317 ريالًا بما يعادل 57,968 دولارًا.

يشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

وتراجعت أسعار الذهب عالميا، بعد قرار مجموعة الدول السبع بحظر واردات المعدن الروسي ومع استمرار ترقب المخاوف الاقتصادية.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس تراجعا بنسبة 0.2% أو 3.60 دولار ليسجل 1821.20 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا هذا الأسبوع بعد إعلان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وكندا فرض حظر على واردات الذهب الجديدة من روسيا، أثناء قمة زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى.

وآنذاك، قالت الحكومة البريطانية، إن هذا الإجراء له تأثير عالمي، إذ يغلق تداول السلعة خارج الأسواق الدولية الرسمية، ما يحقق تأثيرا كبيرا في قدرة النظام الروسي على جمع الأموال.

وصرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأنه في ظل اندفاع النخبة الروسية صوب شراء الذهب ضمن مساعي تفادي الآثار المالية المترتبة على العقوبات، فإن عملية فرض الحظر ستلحق الضرر بطريقة مباشرة بالنخبة الحاكمة في روسيا.

وأشار إلى أن فرض حظر على الاستيراد، يشمل تطبيقه على الذهب سواء المستخرج أو المكرر حديثا.