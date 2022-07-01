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حفل مختلط.. رقص جريء بين شاب وفتاة يثير ضجة في السعودية (فيديو)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
رقص مختلط في السعودية watanserb.com
حفل رقص مختلط في السعودية

وطن – تداول نشطاء على موقع “تويتر”، يظهر حفلة رقص صاخبة في السعودية، أثارت جدلا واسعا.

وأظهر مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 12 ثانية، عدد من الشباب والفتيات يتجمعون في حفل موسيقي، وشوهد شاب وفتاة وهما يرقصان سويا بجرأة.

أثارت الواقعة جدلا واسعا بين نشطاء تويتر الذين انتقدوا وصول الانفتاح إلى هذه الدرجة في مجتمع يفترض أنه محافظ وذا مكانة دينية مهمة باعتباره موطن الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى تزامن الواقعة مع موسم الحج.

وقال الناشط “طارق”: “الله ينتقم من بني سلول نسأل الله تعالى ان يأخدهم ويطهر ارض الحرمين من نجا***”.

وغرد “Abdullah”: “انهيار المنظومة الأخلاقية اين الشيوخ والعلماء والدعاة حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكتب “طوايبية الدراجي”: “والله انه لامر ومشاهد يندى لها الجبين …..خاصة في مكان مقدس …تمنيت انه لم يحدث……لا حول ولا قوة الا بالله”.

وتفاعل “أبو احمد اليماني”: “تم مسخ الهوية العربية والإسلامية في المملكة بنجاح والجهود لتدمير الفطرة والعقيدة كبيره.. ابن سلمان يخون كل شي”.

وذكرت “ام محمد”: “ربي يمهل ولا يهمل .. عسى ما الارض تخفس فيهم ..لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم .. وين شيوخهم والعقلاء والافاضل من هذي المسخره”.

وتثير سياسة الانفتاح التي يتبعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويطبقها أحد أذرعه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، غضبا واسعا في المملكة في ظل المشاهد التي تكن معتادة أبدا هناك.

وكانت مشاهد الرقص والاختلاط قد شوهدت مؤخرا في حفل الفنانة السعودية موضي الشمراني ضمن فعاليات موسم جدة الذي تشرف عليه هيئة الترفيه السعودية.

وأثار ذلك الحفل ضجةً واسعةً بعد مشاهد الإختلاط والرقص، وهو ما ظهر في مقاطع تداولها نشطاء وحسابات على “تويتر”، وصفت بـ”الفاضحة”، تظهر رقص شبان بطريقة “مائعة” على حدّ تعبير المنتقدين.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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