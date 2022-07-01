حفل مختلط.. رقص جريء بين شاب وفتاة يثير ضجة في السعودية (فيديو)

وطن – تداول نشطاء على موقع “تويتر”، يظهر حفلة رقص صاخبة في السعودية، أثارت جدلا واسعا.

وأظهر مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 12 ثانية، عدد من الشباب والفتيات يتجمعون في حفل موسيقي، وشوهد شاب وفتاة وهما يرقصان سويا بجرأة.

في أرض الحرمين.. وأيام الحج! pic.twitter.com/RFycUIbjng — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 1, 2022

أثارت الواقعة جدلا واسعا بين نشطاء تويتر الذين انتقدوا وصول الانفتاح إلى هذه الدرجة في مجتمع يفترض أنه محافظ وذا مكانة دينية مهمة باعتباره موطن الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى تزامن الواقعة مع موسم الحج.

وقال الناشط “طارق”: “الله ينتقم من بني سلول نسأل الله تعالى ان يأخدهم ويطهر ارض الحرمين من نجا***”.

الله ينتقم من بني سلول نسأل الله تعالى ان يأخدهم ويطهر ارض الحرمين من "نجاستهم — 🇲🇦 طارق 🇲🇦 (@TARIK__AMRANI) July 1, 2022

وغرد “Abdullah”: “انهيار المنظومة الأخلاقية اين الشيوخ والعلماء والدعاة حسبنا الله ونعم الوكيل”.

انهيار المنظومة الأخلاقية اين الشيوخ والعلماء والدعاة حسبنا الله ونعم الوكيل — Abdullah (@MFwtwshwb) July 1, 2022

وكتب “طوايبية الدراجي”: “والله انه لامر ومشاهد يندى لها الجبين …..خاصة في مكان مقدس …تمنيت انه لم يحدث……لا حول ولا قوة الا بالله”.

والله انه لامر ومشاهد يندى لها الجبين …..خاصة في مكان مقدس …تمنيت انه لم يحدث……لا حول ولا قوة الا بالله . — طوايبية الدراجي (@MdTzSTB1QJawaSA) July 1, 2022

وتفاعل “أبو احمد اليماني”: “تم مسخ الهوية العربية والإسلامية في المملكة بنجاح والجهود لتدمير الفطرة والعقيدة كبيره.. ابن سلمان يخون كل شي”.

تم مسخ الهوية العربية والإسلامية في المملكة بنجاح والجهود لتدمير الفطرة والعقيدة كبيره.. ابن سلمان يخون كل شيء. — أبو احمد اليماني (@eo_0c) July 1, 2022

وذكرت “ام محمد”: “ربي يمهل ولا يهمل .. عسى ما الارض تخفس فيهم ..لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم .. وين شيوخهم والعقلاء والافاضل من هذي المسخره”.

ربي يمهل ولا يهمل 🤦🏻‍♀️

عسى ما الارض تخفس فيهم 😣

لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

وين شيوخهم والعقلاء والافاضل من هذي المسخره 😣 — ام محمد🧕 (@om_mhmmed16) July 1, 2022

وتثير سياسة الانفتاح التي يتبعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويطبقها أحد أذرعه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، غضبا واسعا في المملكة في ظل المشاهد التي تكن معتادة أبدا هناك.

وكانت مشاهد الرقص والاختلاط قد شوهدت مؤخرا في حفل الفنانة السعودية موضي الشمراني ضمن فعاليات موسم جدة الذي تشرف عليه هيئة الترفيه السعودية.

وأثار ذلك الحفل ضجةً واسعةً بعد مشاهد الإختلاط والرقص، وهو ما ظهر في مقاطع تداولها نشطاء وحسابات على “تويتر”، وصفت بـ”الفاضحة”، تظهر رقص شبان بطريقة “مائعة” على حدّ تعبير المنتقدين.