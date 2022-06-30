شركة “شل” تستعد لتوقيع صفقة مع قطر لمشروع غاز عملاق (تفاصيل)

وطن – من المقرر أن تحذو شركة “شل shell” للنفط حذو شركات الطاقة الغربية الكبرى من خلال شراء حصة في مشروع بقيمة 29 مليار دولار لتعزيز صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال. في الوقت الذي تسارع فيه أوروبا لدعم إمدادات جديدة من الوقود.

ومن المحتمل أن تعلن الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها عن شراكتها مع شركة قطر للطاقة التي تسيطر عليها الدولة في الدوحة يوم الثلاثاء. وفقاً لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر. بحسب “بلومبيرغ”

قال أحد الأشخاص إن الرئيس التنفيذي لشركة شل، بن فان بيردن، من المرجح أن يحضر حفل التوقيع مع وزير الطاقة القطري سعد الكعبي. وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة “قطر للبترول”.

قطر تعزز قدرة الغاز الطبيعي المسال

تعمل قطر على زيادة طاقتها الإنتاجية وسط أزمة طاقة عالمية.

ويتزايد الطلب على الغاز الطبيعي المسال مع محاولة الدول الأوروبية لفطم نفسها عن الغاز الروسي في أعقاب هجوم موسكو على أوكرانيا.

كانت الشركة قد أكدت في وقت سابق أنها تقدمت بعرض لشراء حصة في مشروع حقل الشمال الشرقي، والذي سيرفع الحد الأقصى لإنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2026 من 77 مليون.

قال “فان بيردن” في سنغافورة إن العالم يتجه نحو “فترة مضطربة” مع شح إمدادات الغاز والنفط. مع تخفيف المزيد من الحكومات لقيود فيروس كورونا.

وقال: “الطاقة الاحتياطية منخفضة للغاية والطلب لا يزال يتعافى. وكذلك الشكوك بشأن الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي قد تنجم عنها، هناك فرصة عادلة أننا سنواجه فترة مضطربة.”

من غير الواضح كم ستستثمر شل في حقل الشمال الشرقي.

ستمتلك 6.25٪ شركتا Exxon Mobil Corp و TotalEnergies SE. بينما تحصل ConocoPhillips و Eni SpA على نصف هذا الحجم.

قطر هي واحدة من الدول القليلة التي يمكن أن تحل بشكل كبير محل إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا. لكن ليس حتى يبدأ الغاز الإضافي في التدفق.

كما أنها تخطط لمرحلة توسعة ثانية تسمى حقل الشمال الجنوبي. وسيؤدي ذلك إلى رفع طاقة الحقل إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027.

وقالت حكومة قطر إن العديد من الشركاء في هذا المشروع سيكونون هم نفس الشركاء في حقل الشمال الشرقي.