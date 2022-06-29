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كيف هرب قاتل شيماء جمال المستشار أيمن حجاج إلى دبي؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
هروب قاتل شيماء جمال إلى الإمارات watanserb.com
شيماء جمال وقاتلها زوجها أيمن حجاج

وطن – فيما يؤكد أن الإمارات باتت ملجأ ومأوى لكل المجرمين والفاسدين والقتلة حول العالم، كشفت تقارير صحفية عن هروب المستشار بمجلس الدولة أيمن حجاج، والذي فضحت جريمة قتله لزوجته الثانية شيماء جمال، إلى إمارة دبي بالإمارات.

أيمن حجاج هرب إلى دبي

وكان الرأي العام في مصر قد انشغل خلال اليومين الماضيين، بتفاصيل جريمة قتل المذيعة شيـماء جمـال وتشويه جثتها، على يد زوجها رجل القضاء المتنفذ في الدولة، الحادثة التي جاءت مباشرة عقب جريمة مقتل فتاة المنصورة نيرة أشرف التي هزت الرأي العام أيضا.

وبحسب ما نقله موقع “عربي21” عن مصادر قضائية وصفها بالمطلعة، فإن المستشار بمجلس الدولة أيمن حجاج، تمكن من الهروب خارج مصر إلى إمارة دبي بالإمارات قبل صدور أمر ضبطه وإحضاره مستغلا علاقاته.

وأوضحت المصادر أن أيمن حجاج قام باستغلال نفوذه وعلاقاته في الحصول على “تذكرة طيران” مباشر إلى دبي؛ هربا من الملاحقة القانونية والقضائية في مصر.

شيماء جـمال

وتابعت أن المتهم تمكن بالفعل من الحصول على تذكرة طيران على طائرة متجهة إلى دبي في التوقيت ذاته، مستغلا الوقت الذي استمرت فيه التحقيقات مع سائقه الخاص والتوجه معه إلى مسرح الجريمة، واستخراج جثة الضحية.

حيث تم بعد كل هذه الإجرائات إخطار مجلس الدولة بالواقعة لاتخاذ قرار برفع الحصانة القضائية عنه، وهي الأمور التي استغرقت نحو 14 ساعة، والتي مثلت وقتا كافيا لأيمن حجاج للهروب خارج مصر.

ضابط بالأمن الوطني تربطه به صلة قرابة أخبره بأمر سائقه

وجاءت عملية هروب الزوج قاتل شيـماء جمال، بحسب ذات المصادر التي نقل عنها موقع “عربي21″، بعد أن قام أحد المسؤولين في جهاز الأمن الوطني والمختص بمثل المتابعات الأمنية، بإبلاغ المتهم فور تواجد سائقه ليبلغ عنه في قسم الشرطة.

والضابط المقصود هو العميد شريف أحمد حجاج الشافعين الأنصاري، الضابط بجهاز الأمن الوطني، وهو نجل عم القاضي المتهم مباشرة، وقام بإبلاغ نجل عمه القاضي زوج شيـماء جمال بأمر سائقه على الفور.

ليقوم أيمن حجاج فور إبلاغه بالأمر بإجراء أمرين، الأولعمل توكيلات بالبيع والشراء لكافة ممتلكاته وتوكيل خاص بكافة أمواله لصالح زوجته الأولى.

وبعدها قام باستغلال نفوذه وعلاقاته في الحصول على “تذكرة طيران” مباشر إلى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تفاصيل جريمة مقتل شيمـاء جمال

وبحسب التحقيقات فإن المتهم القاضي قتل زوجته “الثانية” منذ نحو ثلاثة أسابيع، عبر إطلاق النار عليها وتشويه معالم جثتها عن طريق “مياه نارية”، ثم دفنها في مزرعة للخيول قام باستئجارها.

واستدرج القاضي زوجته إلى المزرعة بزعم أنه يريد أن ينهي خلافات بينهما حدثت مؤخرا لرغبتها في إعلان زواجهما.

وأوهم أيمن حجاج، شيماء جمال بأنه اشترى لها مزرعة خيول يريد أن يهديها لها لإنهاء الخلافات، إلا أنها عقب أن وصلت إلى هناك نفذ جريمته أمام السائق الخاص به.

وبعد مرور نحو 20 يوما على الجريمة، اختلف القاضي القاتل مع سائقه لرغبة “الأخير” في مبالغ مالية كبيرة مقابل تستره على الجريمة.

وعقب وصول الخلاف بينهما إلى طريق مسدود، قرر السائق التوجه إلى قسم الشرطة، والإبلاغ عن الجريمة، وأرشد عن مكان الجثة.

شيـماء جـمال

تحقيق جار بشأن هروبه للإمارات وثروته

وبحسب مصادر قضائية، فهناك تحقيقات وتحريات تجري حاليا، وذلك في كيفية هروب القاضي القاتل خارج مصر، وتوفير تذكرة طيران خاصة له.

لا سيما أن القاضي المتهم من أسرة يعمل بها العديد من الضباط والمسؤولين في جهات أمنية.

كما يتم التحقيق في ثروة القاضي ومدى مشروعيتها، والملفات التي كانت الضحية تهدده بها من أنه تربح من خلال استغلال نفوذه ومنصبه بمجلس الدولة.

وتشير التحريات الأولية إلى أن القاضي يمتلك ثروة مالية وعقارية كبيرة في مصر، تقدر بعشرات الملايين.

وتتجاوز الحسابات البنكية له ولذويه في البنوك 30 مليون جنيه، من بينها حسابات في بنوك دولية، بخلاف امتلاكه 3 وحدات مصيفية “شاليهات فاخرة” في منطقة “فينيسيا” بالساحل الشمالي.

وكانت التحريات الأولية قد كشفت أن الراحلة اختفت بعد ذهابها إلى مصفف للشعر بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة قبل أسابيع، ليتبين لاحقاً أن زوجها قتلها وأخفى جثتها بحسب ما كشف أحد المشاركين في جريمة القتل.

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المصدرعربي21
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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