صور تؤكد تعرض آمال ماهر للعنف وكيف تم التلاعب في فيديو ظهورها الأخير

وطن– أثار الفيديو الأخير للفنانة آمال ماهر الذي ظهرت فيه لطمأنة جمهورها عليها، عقب حالة من الغضب التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. بسبب الجدل والشكوك حول احتجازها في مكان ما. حالة من الجدل.

متوترة ومكرهة

حيث رأى ناشطون أنها ظهرت في الفيديو بشكل مجهد. وبدت أقل وزنا من ذي قبل، مما أثار الريبة في قلوب جمهورها حول إجبارها على تصوير هذا الفيديو.

وفي هذا السياق، قال الكاتب المصري البارز جمال سلطان، أنه شاهد “الفيديو الذي نشرته جهة ما للفنانة آمال ماهر. وتقول فيه أنها بخير واختفاؤها بسبب كورونا.”

وتابع موضحا وجهة نظره بهذا الظهور: “الفيديو خاطف أقل من دقيقة (53 ثانية). بدت فيه خائفة، متوترة ومكرهة، وحركات أنفها لا تليق بمطربة على الإطلاق.”

واستطرد: “أعتقد أن الفيديو سيزيد الشكوك حول الإرهاب والضغوط التي تتعرض له هذه الفنانة.”

شاهدت الفيديو الذي نشرته جهة ما للفنانة #آمال_ماهر ، وتقول فيه أنها بخير، واختفاؤها بسبب كورونا، الفيديو خاطف أقل من دقيقة (53 ثانية)،بدت فيه خائفة، متوترة ومكرهة، وحركات أنفها لا تليق بمطربة على الإطلاق، أعتقد أن الفيديو سيزيد الشكوك حول الإرهاب والضغوط التي تتعرض له هذه الفنانة — جمال سلطان (@GamalSultan1) June 29, 2022

طبيب نفسي يؤكد

من جانبه، قال دكتور علم النفس التربوي، سام يوسف تعليقا على الفيديو:” لغز أمال ماهر: تعابير وجهها ويديها تنقل الخوف والغضب والحزن والقلق. ونظرة عيناها الخائفة تكشف عن مشاعرها الحقيقية بموقف معين غير عادي تواجهه وحدها.”

Amal Maher mystery: Her Facial expressions and her hands convey fear, anger, sadness, anxiety, and her scared eyes’ look reveal her true feelings of an unusual particular situation that she is facing alone. pic.twitter.com/q5AWDhW0VG — Dr.Sam Youssef Ph.D.,PsyThD.,M.Sc.,DPT,SC-C,BCMHC. (@drhossamsamy65) June 29, 2022

كما نشر صورة لآمال ماهر تم التقاطها من الفيديو تؤكد وجود كدمات في رأسها، معلقا عليها بالقول:” دليل على تحسين صور الذكاء الاصطناعي على فيديو أمال ماهر. يمكن لبرامج الذكاء الاصطناعي إنتاج صور فوتوغرافية نابضة بالحياة ، من خلال تأليب الذكاء الاصطناعي مع بعضها البعض ، تقوم شركات التكنولوجيا بإنشاء صور واقعية يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر.”

Evidence of AI pictures enhancement on Amal Maher video. Artificial Intelligence programs Can Produce Lifelike Photographs, By pitting AIs against one another, tech companies are creating realistic computer-generated images. pic.twitter.com/iruScZNtvR — Dr.Sam Youssef Ph.D.,PsyThD.,M.Sc.,DPT,SC-C,BCMHC. (@drhossamsamy65) June 30, 2022

الإعلامي المصري جمال الغمري، أشار لنفس الأمر عبر تغريدة له.

والصورة دي برضه إهداء للناس اللي شككت في اللي نشرته صباحا ان وشها من الضرب مشوه ومش عارفين يصوروها #آمال_ماهر pic.twitter.com/vggDj3UYg6 — حسام الغمري (@HossamAlGhamry) June 29, 2022

مصور آمال ماهر يرد

وردا على ما أثير، زعم المصور المصري كريم مسلم، الذي صوّر فيديو الظهور الأول للفنانة المصرية آمال ماهر منذ اختفائها، أنها بخير.

ونشر كريم مسلم عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الشخصي على إنستجرام، صورة لآمال ماهر أثناء تصوير الفيديو. وعلق عليها قائلا: ”أنا عايز أقول إني واحد من جمهورها الكبير.. ومبسوط إني شوفتها النهاردة، وصورتها“.

وأضاف: ”الحمد لله هي كويسة، ومفيش حد يقدر يقرب من مصري في حضن بلده“.

ظهور آمال ماهر

وكانت آمال قد ظهرت في فيديو مساء، الأربعاء، لطمانة جمهورها قالت فيه: ”جمهوري، وأهلي، أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمئنكم علي. معلش الفترة إللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معكم، كان عندي كورونا. بس الحمد لله تعافيت وحبيت أطمئنكم علي“.

وأضافت: ”ألف شكر، أنا حقيقة ممتنة لكم، والحب والخوف اللذان شوفتهما ولمستهما. الحمد لله، إن دلا على شيء فإنما يدلان على أن ربنا راضٍ عني، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير“.

ظهور امال ماهر يهذا وهي هزيله ،وشاحبه وشبه "حيه"لايثبت شيئ،هي تحت الإحتلال وتحت الضغط فلتغادر خارج بلاد خادم توتو ابن الصهيونيه السيسي.. ولتتحدث ، اتحداكم تسفروها يامجرمين . #امال_ماهر_في_خطر #آمال_ماهر

pic.twitter.com/Mr9k9y6C4w — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) June 29, 2022

وتابعت: ”أشكركم من كل قلبي جمهوري العربي، وبحب أهنئ الشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتم طيبون، أنا بخير الحمد لله.. انتظروني قريبا“.