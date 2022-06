صور تؤكد تعرض آمال ماهر للعنف وكيف تم التلاعب في فيديو ظهورها الأخير

وطن– أثار الفيديو الأخير للفنانة آمال ماهر الذي ظهرت فيه لطمأنة جمهورها عليها، عقب حالة من الغضب التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. بسبب الجدل والشكوك حول احتجازها في مكان ما. حالة من الجدل.

حيث رأى ناشطون أنها ظهرت في الفيديو بشكل مجهد. وبدت أقل وزنا من ذي قبل، مما أثار الريبة في قلوب جمهورها حول إجبارها على تصوير هذا الفيديو.

وفي هذا السياق، قال الكاتب المصري البارز جمال سلطان، أنه شاهد “الفيديو الذي نشرته جهة ما للفنانة آمال ماهر. وتقول فيه أنها بخير واختفاؤها بسبب كورونا.”

وتابع موضحا وجهة نظره بهذا الظهور: “الفيديو خاطف أقل من دقيقة (53 ثانية). بدت فيه خائفة، متوترة ومكرهة، وحركات أنفها لا تليق بمطربة على الإطلاق.”

واستطرد: “أعتقد أن الفيديو سيزيد الشكوك حول الإرهاب والضغوط التي تتعرض له هذه الفنانة.”

من جانبه، قال دكتور علم النفس التربوي، سام يوسف تعليقا على الفيديو:” لغز أمال ماهر: تعابير وجهها ويديها تنقل الخوف والغضب والحزن والقلق. ونظرة عيناها الخائفة تكشف عن مشاعرها الحقيقية بموقف معين غير عادي تواجهه وحدها.”

Amal Maher mystery: Her Facial expressions and her hands convey fear, anger, sadness, anxiety, and her scared eyes’ look reveal her true feelings of an unusual particular situation that she is facing alone. pic.twitter.com/q5AWDhW0VG

— Dr.Sam Youssef Ph.D.,PsyThD.,M.Sc.,DPT,SC-C,BCMHC. (@drhossamsamy65) June 29, 2022