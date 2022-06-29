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صور تؤكد تعرض آمال ماهر للعنف وكيف تم التلاعب في فيديو ظهورها الأخير

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
صورة تؤكد تعرض آمال ماهر للعنف وكيف تم التلاعب في فيديو ظهورها الأخير watanserb.com
آمال ماهر

وطن– أثار الفيديو الأخير للفنانة آمال ماهر الذي ظهرت فيه لطمأنة جمهورها عليها، عقب حالة من الغضب التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. بسبب الجدل والشكوك حول احتجازها في مكان ما. حالة من الجدل.

متوترة ومكرهة

حيث رأى ناشطون أنها ظهرت في الفيديو بشكل مجهد. وبدت أقل وزنا من ذي قبل، مما أثار الريبة في قلوب جمهورها حول إجبارها على تصوير هذا الفيديو.

وفي هذا السياق، قال الكاتب المصري البارز جمال سلطان، أنه شاهد “الفيديو الذي نشرته جهة ما للفنانة آمال ماهر. وتقول فيه أنها بخير واختفاؤها بسبب كورونا.”

وتابع موضحا وجهة نظره بهذا الظهور: “الفيديو خاطف أقل من دقيقة (53 ثانية). بدت فيه خائفة، متوترة ومكرهة، وحركات أنفها لا تليق بمطربة على الإطلاق.”

واستطرد: “أعتقد أن الفيديو سيزيد الشكوك حول الإرهاب والضغوط التي تتعرض له هذه الفنانة.”

طبيب نفسي يؤكد

من جانبه، قال دكتور علم النفس التربوي، سام يوسف تعليقا على الفيديو:” لغز أمال ماهر: تعابير وجهها ويديها تنقل الخوف والغضب والحزن والقلق. ونظرة عيناها الخائفة تكشف عن مشاعرها الحقيقية بموقف معين غير عادي تواجهه وحدها.”

كما نشر صورة لآمال ماهر تم التقاطها من الفيديو تؤكد وجود كدمات في رأسها، معلقا عليها بالقول:” دليل على تحسين صور الذكاء الاصطناعي على فيديو أمال ماهر. يمكن لبرامج الذكاء الاصطناعي إنتاج صور فوتوغرافية نابضة بالحياة ، من خلال تأليب الذكاء الاصطناعي مع بعضها البعض ، تقوم شركات التكنولوجيا بإنشاء صور واقعية يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر.”

الإعلامي المصري جمال الغمري، أشار لنفس الأمر عبر تغريدة له.

مصور آمال ماهر يرد

وردا على ما أثير، زعم المصور المصري كريم مسلم، الذي صوّر فيديو الظهور الأول للفنانة المصرية آمال ماهر منذ اختفائها، أنها بخير.

ونشر كريم مسلم عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الشخصي على إنستجرام، صورة لآمال ماهر أثناء تصوير الفيديو. وعلق عليها قائلا: ”أنا عايز أقول إني واحد من جمهورها الكبير.. ومبسوط إني شوفتها النهاردة، وصورتها“.

وأضاف: ”الحمد لله هي كويسة، ومفيش حد يقدر يقرب من مصري في حضن بلده“.

ظهور آمال ماهر

وكانت آمال قد ظهرت في فيديو مساء، الأربعاء، لطمانة جمهورها قالت فيه: ”جمهوري، وأهلي، أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمئنكم علي. معلش الفترة إللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معكم، كان عندي كورونا. بس الحمد لله تعافيت وحبيت أطمئنكم علي“.

وأضافت: ”ألف شكر، أنا حقيقة ممتنة لكم، والحب والخوف اللذان شوفتهما ولمستهما. الحمد لله، إن دلا على شيء فإنما يدلان على أن ربنا راضٍ عني، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير“.

وتابعت: ”أشكركم من كل قلبي جمهوري العربي، وبحب أهنئ الشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتم طيبون، أنا بخير الحمد لله.. انتظروني قريبا“.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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