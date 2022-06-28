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نجل بن أفليك يتسبب في حادث سير رفقة جنيفير لوبيز

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
بن أفليك ونجله صموئيل watanserb.com
بن أفليك ونجله صموئيل

وطن-تسبب صموئيل، نجل بن أفليك النجم الأميركي، في حادث بينما كان يجلس في مقعد السائق في سيارة فاخرة. كان الصبي البالغ من العمر 10 أعوام يعمل على تغيير السرعة، وفجأة اصطدمت السيارة بسيارة قريبة.

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يُذكر أنه لبن أفليك ثلاثة أطفال، وهم فيوليت وسيرافينا وصموئيل، من زوجته السابقة الممثلة جينيفر غارنر.

بحسب مجلة “فيمينا” الفرنسي، فإن هذا الأحد الموافق لـ 26 يونيو، قصد الممثل وجهته إلى وكالة لبيع السيارات الفاخرة بمرافقة جينيفر لوبيز، خطيبته وابنه صموئيل. وخلال لحظات قليلة، نشب حادث صغير رصده موقع TMZ.

جنيفير لوبيز وبن أفليك
جنيفير لوبيز وبن أفليك

ووفق ما ترجمته “وطن” نقلا عن المجلة، بينما كان بن وجينيفير يتحدثان خارج السيارة، كان صموئيل جالسا في الخلف، ثم سرعان ما انتقل إلى مقدمة سيارة اللامبورغيني الصفراء دون أن يلاحظه أحد، وفي الأثناء كان محرك السيارة الرياضية قيد التشغيل.

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وعندما أخذ مكان السائق، ضغط الصبي على خاصية الرجوع للخلف في ثوانٍ. ثم بدأت السيارة في التدحرج إلى الخلف واصطدمت بسيارة أخرى قريبة.

وكانت الخسائر مادية بحتة، فلم يتأذى أحد من الحادث، لكن تضرر المصد والحاجز  بحسب موقع TMZ. ولحسن الحظ، نتج عن هذا الخطأ الكبير أضرار مادية فقط. وقال متحدث باسم بن أفليك لموقع TMZ “لم تكن هناك أضرار ولا إصابات”.

المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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