نجل بن أفليك يتسبب في حادث سير رفقة جنيفير لوبيز

وطن-تسبب صموئيل، نجل بن أفليك النجم الأميركي، في حادث بينما كان يجلس في مقعد السائق في سيارة فاخرة. كان الصبي البالغ من العمر 10 أعوام يعمل على تغيير السرعة، وفجأة اصطدمت السيارة بسيارة قريبة.

يُذكر أنه لبن أفليك ثلاثة أطفال، وهم فيوليت وسيرافينا وصموئيل، من زوجته السابقة الممثلة جينيفر غارنر.

بحسب مجلة “فيمينا” الفرنسي، فإن هذا الأحد الموافق لـ 26 يونيو، قصد الممثل وجهته إلى وكالة لبيع السيارات الفاخرة بمرافقة جينيفر لوبيز، خطيبته وابنه صموئيل. وخلال لحظات قليلة، نشب حادث صغير رصده موقع TMZ.

ووفق ما ترجمته “وطن” نقلا عن المجلة، بينما كان بن وجينيفير يتحدثان خارج السيارة، كان صموئيل جالسا في الخلف، ثم سرعان ما انتقل إلى مقدمة سيارة اللامبورغيني الصفراء دون أن يلاحظه أحد، وفي الأثناء كان محرك السيارة الرياضية قيد التشغيل.

وعندما أخذ مكان السائق، ضغط الصبي على خاصية الرجوع للخلف في ثوانٍ. ثم بدأت السيارة في التدحرج إلى الخلف واصطدمت بسيارة أخرى قريبة.

وكانت الخسائر مادية بحتة، فلم يتأذى أحد من الحادث، لكن تضرر المصد والحاجز بحسب موقع TMZ. ولحسن الحظ، نتج عن هذا الخطأ الكبير أضرار مادية فقط. وقال متحدث باسم بن أفليك لموقع TMZ “لم تكن هناك أضرار ولا إصابات”.