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كاميرات المراقبة تفضح الزوج قاتل لبنى منصور.. ما فعله صادم وغير متوقع! (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
قاتل لبنى منصور watanserb.com
لبنى منصور

وطن- بعد الضجة الكبيرة والتفاعل الذي لاقاه المقطع الذي وثق جريمة قتل المهندسة الفلسطينية الأردنية، لبنى منصور، على يد زوجها الأردني بالشارقة في الإمارات، لفت النشطاء إلى أمر غريب حاول الزوج فعله بعدما نفذ جريمته.

هكذا حاول قاتل لبنى منصور إخفاء جريمته

وكان المقطع الصادم وثق مقتل لبنى منصور على يد زوجها، بـ16 طعنة، فيما حذّرت شرطة الشارقة من مغبة تداوله.

واللافت أن كاميرات المراقبة في موقف سيارات (مسرح الجريمة) وثّقت قيام الزوج القاتل بمحاولة تنظيف نفسه من آثار الدماء بعد طعنها.

لبنى منصور.. مهندسة أردنية مزق زوجها جسدها بـ ١٦ طعنة في الإمارات!

والأغرب أنه كان يحاول طعن نفسه لإخفاء الجريمة وأنه أيضا تعرض للطعن ولم يفعل هو هذا، قبل أن يظهر وهو يحاول أن يتمدد إلى جانب زوجته المغدورة.

إلا أنه عندما تأكد أنه لا يوجد أي مارة نهض ووضع جثتها في السيارة وانطلق بها مسرعا.

فيديو قتل لبنى منصور على يد زوجها

وكان الفيديو وثق الضحية لبنى منصور وهي توقف سيارتها بموقف سيارات فارغ من الناس، وما أن فتحت الباب ونزلت، حتى باغتها زوجها من أمامها.

وطرح الزوج القاتل زوجته على الأرض، وبدأ يطعنها مراراً وتكراراً وسط محاولات يائسة منها للمقاومة.

هذا وحذرت شرطة الشارقة في بيان لها من تداول الفيديو البشع.

وجاء في البيان الذي نشرته شرطة الشارقة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: “طالبت القيادة العامة لشرطة الشارقة بعدم تداول صور ومقاطع فيديو لحادثة القتل التي راحت ضحيتها سيدة عربية بإحدى مناطق إمارة الشارقة. والتي تم الإعلان عن تفاصيلها قبل أيام”.

وأكدت الشرطة في بيانها أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال التصرف الذي وصفته بـ “غير المسؤول”. والذي لا يكترث بالحالة النفسية لعائلة المغدورة، ويتنافى مع القيم الإنسانية في المجتمع.

جريمة قتل لبنى منصور.. التفاصيل

وتم العثور على جثة المهندسة في سيارتها بإحدى المناطق في الشارقة قبل أيام. وتمكنت الأجهزة المعنية على القبض على الجاني.

خلافات شخصية وراء الجريمة

وكانت البداية ورود بلاغ من سيدة لغرفة العمليات في الشارقة، يفيد باختطاف ابنتها من قبل شخص معروف لديهم. وتوجد خلافات سابقة. وذلك بأحد مواقف السيارات التابعة لمقر سكنها في الشارقة.

وانتقلت الفرق المعنية إلى موقع البلاغ لمباشرة ملابسات الحادث.

وبالبحث والتحري وجمع الاستدلالات، تم تحديد موقع الجاني بدقة بعد هروبه. حيث وجد مختبئاً في إحدى الشواطئ.

وبالتحقيق معه، اعترف الجاني بقتل المجني عليها، بسبب خلافات شخصية.

هذا وجرى تقييد قضية ضد الجاني وتحويلها للنيابة العامة.

فيديو يوثق لحظة قتل المهندسة الأردنية لبنى منصور وبشاعة المشهد تستنفر الشرطة الإماراتية!

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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