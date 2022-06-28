فضيحة فينس مكمان .. صور المرأة التي اغتصبها في سيارة ليموزين وتفاصيل مثيرة!

وطن – كشفت أول امرأة تحكم في نزالات WWE، والتي ادعت أنها تعرضت للاغتصاب من قبل الرئيس السابق لمنظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية فينس مكمان، تفاصيل جديدة حول الحادث وسط سلسلة من الادعاءات الجديدة ضده.

ريتا تشاتيرتون، التي أصبحت حكماً مصارعة مرخصاً في نيويورك عام 1984، اتهمت في السابق فينس مكمان باغتصابها في سيارة ليموزين.

تم تأكيد مزاعمها من قبل المصارع المحترف السابق ليونارد إنزيتاري في تقرير جديد لمجلة نيويورك .

“لقد وعدني بنصف مليون دولار سنويًا”، قالت ريتا تشاتيرتون، في إشارة إلى عرض العقد الذي تم تمديده من قبل مكمان عبر الهاتف بعد ظهورها التلفزيوني لأول مرة مع WWF آنذاك في يناير 1985.

وقالت لمجلة نيويورك إن مكمان، اتصل بها ليخبرها أنه “معجب” بعملها ويريدها أن تذهب “بدوام كامل”.

وأخبرها: “حافظي على نظافة نفسك”، “لا أريد أن أراك تعبثين مع أي من المصارعين”.

خلال مقابلتها مع مجلة New York Magazine، رفضت تشاتيرتون الخوض في التفاصيل، لكن إنزيتاري، وهو صديق قديم أكد قصتها لأول مرة منذ تقديم الادعاءات.

قال إنزيتاري: “أتذكرها كما لو كانت بالأمس”. “لقد كانت محطمة. كانت ترتجف وتبكي.”

إنزيتاري، واسمه المسرحي ماريو مانشيني، قال بعد الحادثة بفترة وجيزة، إنه وجد شاتيرتون تقف بمفردها بالقرب من حلقة المصارعة وعندما رأته، انفجرت بالبكاء وأخبرته أنها كانت في سيارة ليموزين فينس مكمان عندما أخرج قضيبه أمامها واغتصبها.بحسب ما أوردت “نيويورك بوست”

أكدت شاتيرتون أن الواقعة حدثت بعد أن طلبت من مكمان مناقشة حياتها المهنية، وطلب منها مقابلتها في العشاء بعد العرض.

في وقت لاحق، أثناء جلوسها على “مائدة مستديرة كبيرة” مع حوالي عشرة أشخاص آخرين، طرحت شاتيرتون حياتها المهنية، لكن مكمان أخبرها أن تلتزم الصمت، كما قالت في اللقاء.

اقترح أن يذهب الاثنان إلى مطعم آخر في الشارع، لكن عندما غادرت المطعم، قال مكمان إنه كان متعبًا وطلب التحدث داخل سيارته الليموزين، وقال: “سيستغرق الأمر 10 دقائق فقط”.

“مارس معها الجنس الفموي”

خلال مقابلتها، ادعت شاتيرتون أن ماكمان قام بفك سرواله واغتصبها (بالجنس الفموي). حسب زعمها

وقالت: “لقد أُجبرت على ممارسة الجنس الفموي مع فينس مكمان. عندما لم أستطع إكمال رغباته، كان غاضبًا حقًا، وبدأ في تمزيق سروالي الجينز، وسحبني فوقه، وأخبرني مرة أخرى، إذا كنت أريد عقدًا بقيمة نصف مليون دولار في السنة ، كان علي إرضائه.

وتصف الاعتداء عليها: “أمسك فينس بيدي، وظل يحاول وضع يدي عليه. كنت خائفة. في النهاية، كان معصمي كله باللون أسود وأزرق”.

وكان فينس مكمان 76 عاماً، تنازل عن عرش إدارة مجلس إدارة أكبر شركات اتحاد المصارعة الترفيه الحرة المشهورة ب”WWE”، بعد 42 عاماً، عقب الكشف عن فضحيته الغير الأخلاقية مع شاتيرتون .