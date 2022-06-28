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رياضة

عثمان ديمبيلي بين البقاء والرحيل عن برشلونة .. وهذا الأسبوع سيحسم قراره

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
عثمان ديمبيلي سيحسم أمره هذا الأسبوع مع برشلونة watanserb.com

وطن – ما يزال الغموض يحيط حول مستقبل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي 25 عاماً، لاعب جناح فريق برشلونة الإسباني، في ظل محاولات الأخير لإقناعه في البقاء والموافقة على تجديد عقده الذي سينتهي مع نهاية هذا الشهر.

عثمان ديمبيلي وحقيقة عرض برشلونة

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، الخبير في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع ( تويتر)، ” برشلونة لم يقدم عرضاً نهائياً في اجتماع الإثنين، بين إدارة برشلونة ووكيل اللاعب عثمان ديمبيلي .. وسيتخذ قراره هذا الأسبوع”.

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وأردف رومانو، ” يستبعد ممثلوا ديمبيلي تمديد عقده مع البرسا، في حال لم يتم تقديم عرض محسن، كما وسيستغرف برشلونة بعض الوقت لدارسة هذا الأمر. إلى جانب تحليل ما إذا كان لديهم الفرصة لرفع العرض وعدم مخالفة قانون اللعب المالي النظيف”.

كما وأضاف في تغريدته، ” الساعات القادمة ستكون حاسمة بشأن مصير الفرنسي ديمبيلي، والقرار سيحسم هذا الأسبوع”.

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اهتمام باريس سان جيرمان

وكشفت تقارير صحفية، في وقت سابق عن تقديم برشلونة العرض الجديد والنهائي لإقناع الفرنسي ديمبيلي بالموافقة على تجديد عقده، في الاجتماع مع وكيل اللاعب موسى سيسوكو وإدارة النادي. لكن تم نفي صحة تلك الأنباء.

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وكان نادي برشلونة الإسباني قد خفض الراتب السنوي للاعب من 8 إلى 6 ملايين يورو، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، حيث يبلغ الديون المتراكمة عليه ب1.2 مليار دولار، وهو الرقم الذي أعلن عنه رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا مع نهاية العام الماضي.

يشار إلى أن العديد من الأندية الأوروبية تترقب تعثر مفاوضات برشلونة مع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي من أجل الحصول على خدماته، من أبرزها باريس سان جيرمان وتشيلسي وليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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