عثمان ديمبيلي بين البقاء والرحيل عن برشلونة .. وهذا الأسبوع سيحسم قراره

وطن – ما يزال الغموض يحيط حول مستقبل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي 25 عاماً، لاعب جناح فريق برشلونة الإسباني، في ظل محاولات الأخير لإقناعه في البقاء والموافقة على تجديد عقده الذي سينتهي مع نهاية هذا الشهر.

عثمان ديمبيلي وحقيقة عرض برشلونة

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، الخبير في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع ( تويتر)، ” برشلونة لم يقدم عرضاً نهائياً في اجتماع الإثنين، بين إدارة برشلونة ووكيل اللاعب عثمان ديمبيلي .. وسيتخذ قراره هذا الأسبوع”.

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وأردف رومانو، ” يستبعد ممثلوا ديمبيلي تمديد عقده مع البرسا، في حال لم يتم تقديم عرض محسن، كما وسيستغرف برشلونة بعض الوقت لدارسة هذا الأمر. إلى جانب تحليل ما إذا كان لديهم الفرصة لرفع العرض وعدم مخالفة قانون اللعب المالي النظيف”.

New contacts between Ousmane Dembélé's agent Moussa Sissoko and Barcelona will take place today. Ousmane wants an improved proposal to extend the contract and stay at Barça, as reported yesterday. 🇫🇷 #FCB Key hours ahead as Dembélé will decide his future this week. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2022

كما وأضاف في تغريدته، ” الساعات القادمة ستكون حاسمة بشأن مصير الفرنسي ديمبيلي، والقرار سيحسم هذا الأسبوع”.

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اهتمام باريس سان جيرمان

وكشفت تقارير صحفية، في وقت سابق عن تقديم برشلونة العرض الجديد والنهائي لإقناع الفرنسي ديمبيلي بالموافقة على تجديد عقده، في الاجتماع مع وكيل اللاعب موسى سيسوكو وإدارة النادي. لكن تم نفي صحة تلك الأنباء.

غلاف MD | وضع ديمبيلي كما هو. – برشلونة أخبر موسى سيسوكو أنه من المستحيل تحسين العرض الأخير لأسباب إقتصادية. – عثمان ديمبيلي سيتخذ القرار النهائي في غضون أيام قليلة. pic.twitter.com/iK78nq9jgr — BARÇA (@BRC_ae) June 27, 2022

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وكان نادي برشلونة الإسباني قد خفض الراتب السنوي للاعب من 8 إلى 6 ملايين يورو، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، حيث يبلغ الديون المتراكمة عليه ب1.2 مليار دولار، وهو الرقم الذي أعلن عنه رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا مع نهاية العام الماضي.

"ليكيب": تشيلسي قدم عرضاً لـ عثمان ديمبيلي و اللاعب سيقرر قريباً ما بين البقاء في برشلونة براتب أقل من السابق أو قبول عرض تشيلسي. pic.twitter.com/9xKnAppsik — C U L E S (@ArabCules) June 28, 2022

يشار إلى أن العديد من الأندية الأوروبية تترقب تعثر مفاوضات برشلونة مع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي من أجل الحصول على خدماته، من أبرزها باريس سان جيرمان وتشيلسي وليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

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