عثمان ديمبيلي بين البقاء والرحيل عن برشلونة .. وهذا الأسبوع سيحسم قراره

وطن – ما يزال الغموض يحيط حول مستقبل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي 25 عاماً، لاعب جناح فريق برشلونة الإسباني، في ظل محاولات الأخير لإقناعه في البقاء والموافقة على تجديد عقده الذي سينتهي مع نهاية هذا الشهر.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، الخبير في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع ( تويتر)، ” برشلونة لم يقدم عرضاً نهائياً في اجتماع الإثنين، بين إدارة برشلونة ووكيل اللاعب عثمان ديمبيلي .. وسيتخذ قراره هذا الأسبوع”.

وأردف رومانو، ” يستبعد ممثلوا ديمبيلي تمديد عقده مع البرسا، في حال لم يتم تقديم عرض محسن، كما وسيستغرف برشلونة بعض الوقت لدارسة هذا الأمر. إلى جانب تحليل ما إذا كان لديهم الفرصة لرفع العرض وعدم مخالفة قانون اللعب المالي النظيف”.

New contacts between Ousmane Dembélé's agent Moussa Sissoko and Barcelona will take place today. Ousmane wants an improved proposal to extend the contract and stay at Barça, as reported yesterday. 🇫🇷 #FCB

Key hours ahead as Dembélé will decide his future this week.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2022