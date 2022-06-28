شيماء جمال.. محامي الشاهد الوحيد يكشف تفاصيل “دقيقة جدا” للحظات قتلها 

وطن-كشف إبراهيم طنطاوي محامي الشاهد الوحيد في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، عن مفاجآت جديدة في القضية.

وعُثر على جثمان شيماء جمال داخل مزرعة بمنطقة المنصورية في محافظة الجيزة، بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على اختفائها في ظروف غامضة.

طنطاوي قال إن القضية بدأت ببلاغ تقدم به القاتل، والذي يعمل عضوا بإحدى الجهات القضائية، بقسم شرطة أكتوبر، باختفاء زوجته، ونتيجة لتلعثم الزوج “المتهم” أكثر من مرة أمام رئيس مباحث القسم، المقدم إسلام المهداوي، ما دعا لاتجاه الشكوك نحوه.

هاشتاج #شيماء_جمال يتصدر تويتر عقب العثور على المذيعة مقتولة داخل فيلا بالمنصورية والنيابة تأمر بضبط وإحضار زوجها أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة بعد اعتراف سائقه بالاشتراك معه في الجريمة pic.twitter.com/cgOXArIRLB — قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) June 28, 2022

وأضاف المحامي في تصريحاته لموقع مصراوي، أنه حيثية ووظيفة القاتل (عضو في جهة قضائية) حتمت إتباع بعض الإجراءات أهمها رفع الحصانة عنه لتوجيه الاتهام له والقبض عليه.

وأشار إلى أن الشاهد الوحيد للقضية الذي كان متواجدا وقت ارتكاب الزوج للواقعة هو المدعو “ح.م”، مشيرا إلى أنه خلال 24 ساعة من التحقيق تم اكتشاف تفاصيل وملابسات الواقعة بأكملها.

تفاصيل مقتل المذيعة #شيماء_جمال على يد زوجها المستشار بمجلس الدولة pic.twitter.com/29rLLs88Gs — البوابة نيوز 🇪🇬 (@AlBawabaNews) June 27, 2022

وبحسب المحامي، بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين القاتل وزوجته الإعلامية شيماء جمال، تبادلا فيها السباب واعتداء بالألفاظ وذلك من واقع التحقيقات.

بعد تبادل السباب بينهما، ضرب المتهم زوجته ثلاث ضربات متتالية بسلاحه الناري “طبنجة” على رأسها وأثناء ذلك قام بخنقها بواسطة “إسكارف” (شال) كانت ترتديه وقتها مما تسبب في وفاتها في الحال.

مقتل المذيعة #شيماء_جمال على يد زوجها.. بيان النيابة العامة عن تفاصيل الواقعة pic.twitter.com/vpD8zDeKiW — اليوم السابع (@youm7) June 27, 2022

عقب سقوط الزوجة قتيلة، حاول الشاهد الوحيد الهروب من المكان لكن المتهم لاحقه وأمسك به وهدده بنفس السلاح المُشار إليه قائلا له “محدش شافني غيرك”.

عقب ذلك، قام المتهم باحتجازه بإحدى الأماكن بالساحل الشمالي استعداد لنقله بمكان آخر طرف بعض معارفه.

القبض على "ايمن حجاج" نائب رئيس #مجلس_الدولة في مصر والذي تم انتخابه وكيل نادي قضاة مجلس الدولة قتل زوجته الثانية المذيعة المشهورة #شيماء_جمال ومثل بجثتها وأذابها بحمض النيتريك ثم دفنها بالفيلا في مزرعته التي يمتلكها في المنصورية.

ضربه قاسمه للمجتمع القضائي فى مصر pic.twitter.com/7FU1mEeeg5 — چيفارا(The wolf) (@givara171972003) June 27, 2022

ونجح الشاهد من الهروب من محبسه بالساحل الشمالي، عبر حيلة أوهم فيها المتهم بضرورة عودته للمنزل قائلا: “زوجتي قلقانمة عليا وعشان ما تشكش في حاجة سيبني أروح أطمنها وهرجع تاني عشان أروح أقعد عند العرباوية اللي قولتلي عليهم”.

وعقب تمكن الشاهد من الهروب، حضر إلى المحامي بصحبة أسرته بعدما أخبرهم بتفاصيل الواقعة وهم من شجعوه على الإدلاء بتفاصيل الحادث وأن إخفاءه الحقيقة قد يتسبب له في أذى.

تفاصيل مقتل المذيعة #شيماء_جمال.. أبلغ زوجها عن اختفائها وفر هاربا خارج مصر ثم كشفه سائقه #إرم_نيوز #أيمن_حجاج pic.twitter.com/fSRSMEVsxQ — إرم نيوز (@EremNews) June 28, 2022

وتحدث المحامي طبيعة العلاقة بين المتهم والمجني عليها، قائلا: “القتيلة كانت زوجة ثاني.. وكانوا متجوزين بعقد عرفي لمدة 3 سنوات ثم تزوجوا فترة أخرى زواجا رسميا”.

وأضاف: هذه الزيجة كانت سرية لا تعلم زوجته الأولى شيئا، وذلك كان من الأمور التي كان مهددا بها”.

فيما أوضح أن علاقة المتهم بالشاهد تعود لمعرفة منذ أكثر من 11 عاما، وبحكم ذلك كلف المتهم الشاهد بالبحث له عن مزرعة للاحتفاظ ببعض الدواب بها استعدادا لذبحها كأضاحي.

الجدير بالذكر أن المذيعة القتيلة #شيماء_جمال كانت جثة محللة تحت التراب من 3 أسابيع وتكتب منشورات على صفحتها بالفيسبوك وتنزل صورها على الانستجرام وترد على رسائل المتابعين حتى قبل اعلان مقتلها بساعات.

وهذا يجعلنا نطمن على #امال_ماهر بعدما فتحت قناة اليوتيوب ونشرت بوست على الفيسبوك! — أحمد عطوان AHMED ATWAN (@ahmedatwan66) June 28, 2022

وفي وقت سابق، ترددت أنباء عن أن القاضي المصري أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة، المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، هرب إلى دولة الإمارات قبيل الكشف عن جريمته.

وكانت النيابة العامة، قد قررت حجز الشاهد الذي أبلغ عن الجريمة، وهو السائق الخاص للمتهم، إلى حين ورود تحريات الشرطة.

وقال الشاهد في التحقيقات، إن القاضي استدرج زوجته إلى مكان الجريمة بدعوى اعتزامه شراء مزرعة لها، غير أن مشادة كلامية نشبت بينهما، فأشهر سلاحه الناري المُرخص، وأرداها قتيلة بطلقة في الرأس مباشرة، ثم أخفى الجثة.

المستشار استدرجها إلى مزرعة بقرية أبوصير بمركز البدرشين بدعوى شراءها لمصالحتها، وهناك قتلها واخفى جثتها والشاهد الوحيد الجريمة عند عرباوية في الساحل الشمالي الشاهد هرب وأبلغ النيابة وتم رفع الحصانة عن المستشار وصدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره#شيماء_جمال pic.twitter.com/s9Tj5NvPSj — جناب المواطن☺️ (@AEgipte) June 27, 2022

وأضاف الشاهد أن المتهم أخفاه لدى مجموعة من الأشخاص في إحدى قرى الساحل الشمالي بمحافظة مطروح خشية افتضاح أمره، إلا أنه نجح في الفرار، ثم أبلغ جهات التحقيق بالواقعة.

وصدر بيان للنيابة العامة، أفاد بتلقي بلاغ من عضو بإحدى الجهات القضائية يفيد بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال، التي تعمل إعلامية في إحدى القنوات الفضائية، بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري في منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة، من دون اتهامه أحداً بالتسبب في ذلك.

يسعدني ويشرفني ان اقدم لكم سيادة المستشار ايمن حجاج نائب رئيس محكمة قضايا الدوله ونائب رئيس نادي القضاة وقاتل زوجته المذيعه #شيماء_جمال ودفنها بفلته بالمنصوريه بعد تهديدها له بأبلاغ زوحته الاولي بزوجه منها سراً. و #علي_الله_حكايتنا 😊✋ pic.twitter.com/fRLGVT8yVr — MOHAMED💪ABDELRAHMAN👈 (@mohamed041979) June 27, 2022

وأضافت النيابة أنها باشرت التحقيقات في الواقعة، إذ استمعت لشهادة بعض من ذوي المجني عليها الذين شهدوا باختفائها، بعد أن كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري، إلا أن شواهد ظهرت في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.

وفي 26 يونيو / حزيران الجاري، مثل أحد الأشخاص أمام النيابة العامة مستنداً إلى صلته الوطيدة بزوج المجني عليها.

وأبدى رغبته في الإدلاء بأقوال حاصلها تورط الزوج في قتل زوجته، على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل، وعلمه بمكان دفن جثمانها، وفق بيان النيابة.