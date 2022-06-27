فيديو مسرب يظهر لحظة هروب قاتل إيمان ارشيد من الجامعة

وطن – عقب الإعلان عن محاصرته والقبض عليه بعد إطلاقه النار على نفسه، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد، يوثق لحظة هروب عدي خالد عبدالله حسان، عقب تنفيذ جريمته الشنيعة وقتله للطالبة إيمان ارشيد داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر القاتل الذي يبدو أنه قفز من على سور الجامعة، وهو يركض مرتديا قبعة على رأسه بجانب السور مشهرا مسدسا في يده.

وبحسب الفيديو فإنه حين اقترابه من أحد النقاط الأمنية الخاصة بأمن الجامعة أشهر مسدسه في وجه أحد أفراد الأمن الذي حاول اعتراضه، مما جعل الأخير يبتعد عنه خوفا على حياته.

بالفيديو، مقطع مصور يظهر لحظة هروب المشتبه به بقتل طالبة جامعة العلوم التطبيقية #إيمان_ارشيد بعد ارتكاب الجريمة pic.twitter.com/v4i3p8IrA8 — الأردنية نت (@alurdunyya) June 26, 2022

تطابق الفيديو مع رواية عميد شؤون الطلبة

يشار إلى ان ما جاء في الفيديو المتداول يتطابق تماما مع تصريح سابق لعميد شؤون الطلبة بجامعة العلوم التطبيقية زكريا المباشر ساعة وقوع الجريمة.

وقال زكريا المباشر، إن أحد أفراد الأمن الجامعي تفاجأ بالقاتل يركض باتجاهه، وبحسب التعميم الذي وصله حاول أن يعترض طريقه إلا أن مطلق النار أطلق الرصاص بالهواء لإخافته ولاذ بالفرار.

وأطلق قاتل الطالبة إيمان إرشيد، النار على نفسه، مساء الأحد، إثر محاصرته من قبل قوات الأمن، قبل أن يعلن الامن لعام وفاته فجر، الاثنين.

الأمن العام يعلن محاصرة القاتل

وكشف الأمن العام الأردني، مساء الأحد، ملابسات محاصرة قاتل الطالبة إيمان إرشيد، الذي قالت وسائل إعلام محلية إنه توفي منتحرًا، فيما أكد الأمن أنه مازال بعد إصابته على قيد الحياة ولكنه فاقد للعلامات الحيوية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الأمن إن ”الجهود المتواصلة التي باشرتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل فتاة الجامعة المدعو ”عدي خالد عبدالله حسان“ ومن مواليد 1985، في إحدى المزارع في منطقة بلعما“.

وأضاف الناطق في بيان رسمي أن ”قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضًا تسليم نفسه ومهددًا بالانتحار“.

مفاوضة الأمن للقاتل قبل إطلاق النار على نفسه

ولفت إلى أن ”القوة قامت بمفاوضته إلا أنه رفض ذلك، وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الأيمن) بحسب التقرير الطبي الأولي، وتم نقله إلى المستشفى – قسم العناية الحثيثة، فاقدًا الوعي والعلامات الحيوية“.

وبين أن ”جهودًا متواصلة في كافة النواحي الاستخبارية والعملياتية بدأت وفور ورود البلاغ عن الجريمة، حيث أوعز مدير الأمن العام منذ اللحظة الأولى بتشكيل فريق تحقيقي من كافة الوحدات المختصة للعمل على مدار الساعة وبإشراف مباشر منه“.

وذكر أن ”الفريق قام بجمع المعلومات ومتابعة كافة التفاصيل والأحداث وما تم التقاطه من مسرح الجريمة، للوصول إلى القاتل الذي خطط لجريمته، وحاول إخفاء هويته وأثره ظنًا منه أنه سيفلت من يد العدالة“.

وأوضح أن ”القاتل توارى عن الأنظار فور ارتكابه الجريمة دون أن يثبت تواصله مع أيٍ من معارفه أو ذويه، إلا أن الأساليب التحقيقية الدقيقة مكنت الفريق من تحديد هويته، ومكان سكنه، وجرت مداهمته في عدد من المواقع التي تردد عليها قبل ارتكاب الجريمة وبعدها“.

وأشار إلى أن ”عملية البحث استمرت طيلة الأيام الماضية وبشكل مكثف دون تهاون، وباحترافية عالية، لحين مداهمة مكان اختباء القاتل ومحاصرته “.

وأكد أنه ”تم ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته، وقام فريق من المختبرات الجنائية بجمع كافة الأدلة لاستكمال التحقيق، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة وفقًا للقانون“.

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