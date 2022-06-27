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الهدهد

فيديو مسرب يظهر لحظة هروب قاتل إيمان ارشيد من الجامعة

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
قاتل ايمان ارشيد watanserb.com
لحظة هروب قاتل ايمان ارشيد من الجامعة

وطن – عقب الإعلان عن محاصرته والقبض عليه بعد إطلاقه النار على نفسه، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد، يوثق لحظة هروب عدي خالد عبدالله حسان، عقب تنفيذ جريمته الشنيعة وقتله للطالبة إيمان ارشيد داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر القاتل الذي يبدو أنه قفز من على سور الجامعة، وهو يركض مرتديا قبعة على رأسه بجانب السور مشهرا مسدسا في يده.

وبحسب الفيديو فإنه حين اقترابه من أحد النقاط الأمنية الخاصة بأمن الجامعة أشهر مسدسه في وجه أحد أفراد الأمن الذي حاول اعتراضه، مما جعل الأخير يبتعد عنه خوفا على حياته.

تطابق الفيديو مع رواية عميد شؤون الطلبة

يشار إلى ان ما جاء في الفيديو المتداول يتطابق تماما مع تصريح سابق لعميد شؤون الطلبة بجامعة العلوم التطبيقية زكريا المباشر ساعة وقوع الجريمة.

وقال زكريا المباشر، إن أحد أفراد الأمن الجامعي تفاجأ بالقاتل يركض باتجاهه، وبحسب التعميم الذي وصله حاول أن يعترض طريقه إلا أن مطلق النار أطلق الرصاص بالهواء لإخافته ولاذ بالفرار.

وأطلق قاتل الطالبة إيمان إرشيد، النار على نفسه، مساء الأحد، إثر محاصرته من قبل قوات الأمن، قبل أن يعلن الامن لعام وفاته فجر، الاثنين.

الأمن العام يعلن محاصرة القاتل

وكشف الأمن العام الأردني، مساء الأحد، ملابسات محاصرة قاتل الطالبة إيمان إرشيد، الذي قالت وسائل إعلام محلية إنه توفي منتحرًا، فيما أكد الأمن أنه مازال بعد إصابته على قيد الحياة ولكنه فاقد للعلامات الحيوية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الأمن إن ”الجهود المتواصلة التي باشرتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل فتاة الجامعة المدعو ”عدي خالد عبدالله حسان“ ومن مواليد 1985، في إحدى المزارع في منطقة بلعما“.

لحظة محاصرة قاتل إيمان ارشيد المدعو ”عدي خالد عبدالله حسان“

وأضاف الناطق في بيان رسمي أن ”قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضًا تسليم نفسه ومهددًا بالانتحار“.

مفاوضة الأمن للقاتل قبل إطلاق النار على نفسه

ولفت إلى أن ”القوة قامت بمفاوضته إلا أنه رفض ذلك، وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الأيمن) بحسب التقرير الطبي الأولي، وتم نقله إلى المستشفى – قسم العناية الحثيثة، فاقدًا الوعي والعلامات الحيوية“.

وبين أن ”جهودًا متواصلة في كافة النواحي الاستخبارية والعملياتية بدأت وفور ورود البلاغ عن الجريمة، حيث أوعز مدير الأمن العام منذ اللحظة الأولى بتشكيل فريق تحقيقي من كافة الوحدات المختصة للعمل على مدار الساعة وبإشراف مباشر منه“.

وذكر أن ”الفريق قام بجمع المعلومات ومتابعة كافة التفاصيل والأحداث وما تم التقاطه من مسرح الجريمة، للوصول إلى القاتل الذي خطط لجريمته، وحاول إخفاء هويته وأثره ظنًا منه أنه سيفلت من يد العدالة“.

وأوضح أن ”القاتل توارى عن الأنظار فور ارتكابه الجريمة دون أن يثبت تواصله مع أيٍ من معارفه أو ذويه، إلا أن الأساليب التحقيقية الدقيقة مكنت الفريق من تحديد هويته، ومكان سكنه، وجرت مداهمته في عدد من المواقع التي تردد عليها قبل ارتكاب الجريمة وبعدها“.

وأشار إلى أن ”عملية البحث استمرت طيلة الأيام الماضية وبشكل مكثف دون تهاون، وباحترافية عالية، لحين مداهمة مكان اختباء القاتل ومحاصرته “.

وأكد أنه ”تم ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته، وقام فريق من المختبرات الجنائية بجمع كافة الأدلة لاستكمال التحقيق، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة وفقًا للقانون“.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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