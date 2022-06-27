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شقيق إيمان ارشيد يفجر قنبلة حول المسؤول الحقيقي عن قتلها.. إنتاج الرواية الأمنية وإخراجها “هامل”

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
إيمان ارشيد watanserb.com
شقيق ايمان ارشيد

وطن – فجر نور ارشيد شقيق الطالبة الأردنية إيمان ارشيد التي قتلت في جامعة العلوم التطبيقية قبل أيام، قنبلة من العيار الثقيل، مبديا عدم اقتناعه بالرواية الأمنية حول مسؤولية عدي خالد حسان الوحيدة عن مقتل شقيقته مؤكدا أنه قاتل مأجور نفذ جريمته بإيعاز من آخرين.

وقال “ارشيد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” أنه “من يوم الحادثه والله ما هديت نهد حيلي بين الوديان و بين الكلاب الضاله و انا ادور على المسخ ..والله يخوان البحث الجنائي و الامن الوقائي طلعوني مرتين من الرصيفه بحجه انهم خايفيين علي لانو الشب مسلح”.

وأضاف موضحا: “طبعا فش مكان الا في دولة وانا ما كنت اميز انهم دوله الا لما اوقف احكي معهم ..الاهم من هيك ما في معلومه نزلتها الا سعيتلها مصادر وناس اخد ارقامها خليت لحالي مخبرين في كل منطقه اشتغلت صح و عملت خطه مشيت عليها”.

لم يسبق للمغدورة إيمان ارشيد رؤية المجرم

ونفى “ارشيد” وجود أي علاقة بين شقيقته المغدورة والجاني، قائلا: “ايمان أنا واختي الكبيره اقرب حدا عليها لو كان يتعرضلها كان عرفنا مستحيل يخوان وحياه القران الشريف بحلف مليونين يمين انو عمرها ما شافتو”.

وتابع قائلا: “هذا اجا على الشهيده المغدوره مأجور..انا عارف انو راح نلقطه ميت والله والله عشان هيك كنت بطلع انا و ادور..والله ما كان معي سلاح “.

إخراج هامل

وأبدى “ارشيد” عدم اقتناعه بالرواية حول مقتل شقيقته ومقتل قاتلها قائلا: “بحب احكيلكم الانتاج والاخراج هامل لو مكلف شوي كان زبط “.

ووجه “ارشيد” مناشدة لأهله بأن يأخذوا كلامه هذا في الاعتبار، قائلا: “اهلي و عائلتي اتمنى انو توخدو كلامي بعين الاعتبار ..واللي بحكيلي ايمان اختو و بهمو امرها اكثر مني يحط راسو و ينام بديش حقها عن طريقو..ايمان اختي وايمان طول عمري انا بظهرها.”

وأردف قائلا: “انا بدي مين يوقف معي انا داخل على الله و على جميع امه محمد توقف معي ..ما حدا بدو اياني اخذ حقي “.

واختتم شقيق المغدورة تدوينته قائلا: “والله ما بدي دم ولا بدي ااذي حدا ولا بدي افتري ع حدا ..بدي ارتااااح”.

تدوينة شقيق ايمان ارشيد

وكان الامن العام قد أعلن فجر الإثنين، وفاة قاتل المغدورة إيمان ارشيد متأثرا بإصابته عقب إطلاق النار على نفسه بعد محاصرته من قبل الأمن الأردني مساء، الاحد.

وقال الأمن الأردني، الأحد، إن قاتل الطالبة “إيمان إرشيد” أقدم على الانتحار بعد محاصرته من قوات الشرطة.

وأضاف الأمن العام في بيان له على صفحته بـ”فيسبوك”، أنه تمكن “من تحديد مكان قاتل الفتاة ولدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام، أقدم على إطلاق النار على نفسه”.

وكشف بيان آخر للأمن الأردني، تفاصيل عن القاتل، حيث ذكر أنه يدعى “عدي خالد عبدالله حسان، من مواليد 1985، كان يختبأ في مزرعة بمنطقة بلعما”.

وأوضح البيان أن “قوة أمنية تحركت، بعد التوصل إلى معلومات عن مكان اختبائه، لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضاً تسليم نفسه ومهدداً بالانتحار”، وفق موقع “الحرة” الأمريكي.

وأشار إلى أن “القوة الأمنية قامت بمفاوضته، لكنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الأيمن) بحسب التقرير الطبي الأولي، وتم نقله للمستشفى، قسم العناية الحثيثة، فاقداً للوعي والعلامات الحيوية”.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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