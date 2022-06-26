الأحد, يونيو 26, 2022
الرئيسيةالهدهدلهذا السبب ضحك صدام حسين بشدة على الهواء في لقائه بقيادات الجيش...
الهدهد

لهذا السبب ضحك صدام حسين بشدة على الهواء في لقائه بقيادات الجيش (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
لقاء صدام حسين بقيادات الجيش watanserb.com
لقاء صدام حسين بقيادات الجيش

وطن- أعاد ناشطون بمواقع التواصل تداول مقطعا مصورا للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهو يسخر من التقارير الصحافية المتكررة بوجود محاولات انقلاب عليه، خلال تكريمه القيادات العسكرية والسياسية بعد عام من حرب الخليج الثانية.

صدام حسين يضحك على الهواء

وقال “صدام حسين” بحسب المقطع المعاد تداوله ولاقى رواجت واسعا، موجهاً كلامه للحضور الذين ظهروا ومنهم “محمد عزت الدوري”، إن من بين العراقيين من يعدون لانقلاب عسكري.

وتابع ساخرا:”أنا أشترك معهم حتى أريح الغرب الذين يتكلمون يومياً عن انقلاب عسكري متوقع.

الجيش الأمريكي يستقدم قوة خاصة شاركت في اعتقال صدام حسين إلى العراق.. ماذا تعرف عنها ؟

وأضاف الرئيس الراحل وهو يضحك مع الحضور بنبرة هازئة: “لازم نرتبلنا انقلاب أني وياكم”.

وكان ضابط عراقي برتبة نقيب يدعى”سطم الجبوري” حاول تنفيذ محاولة انقلاب عسكري عام 1990 ضد الرئيس العراقي صدام حسين.

ولكن الخطة التي كان مقرراً تنفيذها يوم السادس من كانون الثاني / يناير عام 1990 ـ أي يوم عيد تأسيس الجيش العراقي ـ أثناء الاستعراض العسكري الذي يقام سنويا في بغداد فشلت.

وذلك بعد أن وصلت إلى الرئاسة العراقية رسالة سرية جداً وباليد مفادها أن أحد أفراد القوة المنفذة وهو برتبة نائب ضابط في الحرس الرئاسي حضر إلى جهاز الأمن الخاص وقام بإبلاغ الجهاز عن تفاصيل العملية.

صدام حسين

و”صدام حسين عبد المجيد التكريتيّ الرئيس الرابع لجمهورية العراق، ولد في 28 أبريل من عام 1937م، بقرية العوجة على بعد 175 كيلومترا شمال غرب بغداد.

وانتسب عام 1957 إلى حزب البعث العربي الاشتراكي.

وبعد ذلك بعامين شارك في محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم الذي أطاح بالملكية في العراق.

وبرزت شهرته على أثر الانقلاب الذي قام به حزب البعث في سنة 1968، حيث لعِب صدّام دوراً كبيراً ومهماً في هذا الانقلاب.

ووضَعَ صدام على رأس هرم السلطة كنائبٍ للرئيس أحمد حسب البكر، وأمسك جميع الأمور الموجودة في القطاعات الحكوميّة، والقوات المسلحة، وفي سنة 1979 أصبح رئيساً للعراق.

وبعد الغزو الأمريكي للعراق وفي الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2006، صدرت أحكام بالإعدام عليه وعلى برزان التكريتي وعواد البندر في قضية الدجيل.

وثبتت هذه الأحكام في 26 كانون الاول/ديسمبر من قبل المحكمة العراقية العليا.

وفي صباح اليوم الواقع في الثلاثين من الشهر ذاته وكان فجر عيد الأضحى نفذ حكم الإعدام شنقا بحق صدام حسين، وأثار حادث إعدام الرئيس العراقي الراحل وقتها موجة جدل واسعة وردود أفعال متابينة.

“إل موندو”: 15 عاما بدون صدام حسين والعراق حبيس الفوضى والطائفية

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

اجتماع سري في شرم الشيخ لمسؤولين عسكريين من إسرائيل ودول عربية والهدف إيران!

لماذا أخرج القاضي قاتل نيرة أشرف فتاة المنصورة من القفص وأجلسه على كرسي؟

عارضة أزياء في موقف صعب مع فيل صغير بحديقة حيوان! (فيديو)

(وطن) تخترق ملف المفقودين بسوريا.. شهادات غريبة مضحكة وأخرى مؤلمة حد البكاء

مسيرة المثليين جنسياً في اسطنبول .. الشرطة فضّت الشواذ واعتقلت العشرات (شاهد)

عدي خالد حسان .. كشف هوية قاتل إيمان إرشيد بالأردن وأول صور له بعد انتحاره

رومي القحطاني ملكة جمال السعودية بإطلالة مثيرة تشعل مواقع التواصل! (صور)

عادل إمام “بيبوس كل ستات مصر”.. تسريب صوتي جديد حول الزعيم وأزمة تلوح بالأفُق! (فيديو)

هكذا رد محمد قنوع بعدما أحرجته رابعة الزيات بسؤال عن المثلية والشذوذ الجنسي

قمح بكميات ضخمة مسروق من أوكرانيا في طريقه لسوريا.. ما القصة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC