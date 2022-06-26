ابنة فنان أردني تتلقى رسالة مُخيفة بعد جريمة قتل إيمان ارشيد

وطن– كشف الفنان الأردني شاكر جابر، عن رسالة تهديد بالقتل وصلت إلى ابنته من مجهول، تزامناً مع جرائم قتل النساء التي هزت أكثر من دولة عربية في الأيام الماضية.

بنت التطبيقية

ونشر شاكر جابر نص الرسالة عبر حسابه على “فيسبوك” و”تويتر”، وجاء فيها: “الإعدام بعد بنت التطبيقية رح تكوني انتي”.

وعلق الفنان: “هذا وصل لا بنتي امس تهديد بقتل”.

ونصح المتابعون شاكر جابر بحماية ابنته وإبلاغ الجهات المعنية، مطالبين بإنزال أشد العقوبات في قضية إيمان رشيد.

هذا وصل لا بنتي امس تهديد بقتل pic.twitter.com/2NBmR3LGZc — Shaker Jaber (@shaker_jaber) June 25, 2022

كشف هوية قاتل إيمان

وفي وقت سابق، أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فريق التحقيق الخاص المشكل لمتابعة التحقيقات في حادثة مقتل الطالبة إيمان ارشيد داخل جامعة العلوم التطبيقية، الخميس، عمل منذ اللحظة الأولى وبجهود متواصلة تمكن من خلالها من تحديد هوية الجاني. والذي خطط لجريمته وحاول قدر الإمكان اخفاء هويته وأثره عبر أساليب مضللة.

وأضاف المتحدث أنه جرت مداهمة منزله وعدة مواقع ولم يُعثر عليه هناك وما زال البحث عنه جارياً.

‏وشدّد على أن “فريق التحقيق يواصل البحث عن ذلك الشخص بعد أن تم تحديد هويته ليتم القاء القبض عليه وتسليمه ليد العدالة ليلقى جزاءه العادل على ما اقترفه من جريمة نكراء “.

رسالة تهديد

وكانت الضحية إيمان إرشيد في الجامعة لأداء امتحان، لحظة إقدام الجاني على إطلاق 5رصاصات عليها، إحداها في الرأس.

كما تداولوا رسالة تم إرسالها للمجني عليها من قبل القاتل، يتعهد بقتلها بذات الطريقة التي أقدم فيها القاتل المصري محمد عادل على قتل الطالبة نيرة أشرف.

وذكرت مصادر محلية حينها أن مطلق النار ليس من الجامعة وقد دخل إليها متنكرا ويرتدي طاقية.

وأضافت أن ”الجاني أطلق 5 رصاصات على الضحية إحداها في الرأس و4 طلقات في جسدها“. مشيرة إلى أن ”رجال أمن الجامعة حاولوا ضبطه والسيطرة عليه، لكنه أطلق عيارات نارية في الهواء“.

وبحسب المصادر، فإن ”رجال الأمن حاولوا ملاحقة القاتل، لكنه نجح في الفرار“. مضيفة أن ”القاتل لا يتجاوز عمره 24 عاما“.

وتابعت أن ”الطالبة إيمان كانت قد أنهت امتحانها للتو وقد خرجت برفقة صديق لها، في الوقت الذي أتى القاتل وهو يحمل سلاحا، حيث ظنت المجني عليها حينها أنه مجرد مسدس صوت“.