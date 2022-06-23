أمير قطر يزور مصر غدا الجمعة

وطن- في أول زيارة له منذ سنوات، كشفت مصادر مطلعة بأن أمير قطر كشفت مصادرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيقوم غداً الجمعة بزيارة رسمية إلى مصر يلتقي فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب صحيفة “العربي الجديد“.

وسبق أن ثمّن الرئيس المصري، خلال استقباله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مارس/آذار الماضي، التقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، مشيداً “بالدور الهام الذي تقوم به دولة قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية”.

وشهدت الأشهر الماضية تبادلاً للزيارات الرسمية على مستوى الوزراء بين البلدين. وسبق أن تلقى أمير دولة قطر دعوة من الرئيس المصري لزيارة القاهرة، ردّاً على دعوة تلقاها السيسي في وقت سابق لزيارة الدوحة.

تطور العلاقات المصرية-القطرية

وكانت العلاقات المصرية – القطرية شهدت تطوراً منذ إتمام المصالحة الخليجية في قمة العلا في 5 يناير/كانون الثاني 2021.

ويقوم أمير قطر حالياً بزيارة إلى رواندا، تلبية لدعوة من الرئيس الرواندي بول كاغامي للمشاركة في الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء حكومات الكومنولث، المقام بمركز المؤتمرات في مدينة كيغالي.

استثمارات قطرية في مصر

وكانت قطر قد أعلنت في مارس/آذار الماضي عن ضخ استثمارات وشراكات في مصر بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان صادر من مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

وجاء هذا الاتفاق على هامش لقاء مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلًا من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية بدولة قطر.

وتطورت استثمارات قطر في مصر خلال السنوات الأخيرة، بحسب ما تظهره آخر بيانات البنك المركزي المصري.

وتتنوع الاستثمارات القطرية في مصر بين البنوك والعقارات، وتعد أبرز هذه الاستثمارات بنك قطر الوطني الأهلي مصر (QNB) وشركة الديار العقارية، بجانب مساهمة شركة قطر للطاقة عبر شركة التكرير العربية باستثمارات في مشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير.

وكان آخر الاستثمارات القطرية التي أعلن عنها في مصر، إعلان شركة الديار القطرية، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “سيتي جيت” بمليار جنيه خلال حفل أقيم في أكتوبر الماضي، سبقها افتتاح الشركة فندق سانت ريجيس على النيل.

ويوضح الجراف التالي تطور الاستثمارات القطرية في مصر خلال آخر 5 سنوات، بحسب بيانات البنك المركزي