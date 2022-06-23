ألعاب الفيديو تجعل الأطفال أكثر ذكاءً وفقا لدراسة أميركية

وطن-أكدت دراسة علمية، أن جميع الأنشطة أمام الشاشات غير متساوية وتشير في ذات الوقت إلى أن بعض الأنشطة مثل ألعاب الفيديو سيكون لها آثار مفيدة.

منذ ظهور ألعاب الفيديو والشاشات في حياتنا، يكرر الأطباء أنها تضر بنمو عقولنا، لا سيما بالنسبة للأطفال. ومع ذلك، وفقًا لدراسة، فإن الأنشطة أمام الشاشات على غرار: أجهزة التلفزيون والشبكات الاجتماعية وألعاب الفيديو ليست متساوية على الإطلاق، وفقا لموقع “جي كيو” الفرنسية.

وفي مقال نشر في مجلة Scientific Reports، قرر فريق من الباحثين السويديين والهولنديين ملاحظة الفروق بين كل هذه الأنشطة.

اختار الباحثون تحليل نتائج دراسة سابقة تسمى ABCD في الولايات المتحدة. أجرى الأطفال اختبارات مختلفة (القراءة ،والفهم والاستدلال ) ثم أشاروا إلى الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات كل يوم وتمييز نوع النشاط.

ثم أخذوا بيانات من 5000 طفل في التاسعة من العمر، وتم متابعتهم لمدة عامين. ثم قام الباحثون بإنشاء درجة ذكاء من خلال النتائج، بحسب ما ترجمته “وطن”.

أظهر العلماء أن الأطفال الذين يشاهدون مقاطع الفيديو أو يقضون وقتًا على وسائل التواصل الاجتماعي لديهم درجات ذكاء أقل من المتوسط. ومع ذلك، فإن أولئك الذين أمضوا وقتًا في ألعاب الفيديو لم يشهدوا انخفاضًا في درجاتهم.

بعد ذلك بعامين، رأى الباحثون أن درجات هؤلاء الأطفال قد زادت بمتوسط ​​3.64 نقطة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين شاهدوا مقاطع الفيديو أو الشبكات الاجتماعية شهدوا أيضًا زيادة في درجاتهم بطريقة مماثلة.

الاستنتاج هو أن هذه الأنشطة ليس لها تأثير كبير على نمو الدماغ. ومع ذلك، أظهر الباحثون أن أولئك الذين أمضوا وقتًا في ممارسة ألعاب الفيديو شهدوا زيادة نقاطهم بمقدار 2.55 نقطة.

لا يزال أحد المؤلفين يريد التحذير لأنه لم يتم مراعاة معايير معينة أثناء الدراسة مثل الرفاهية أو النوم أو حتى الحالة البدنية.

ويقول في هذا السياق: “تؤكد نتائجنا أن إمضاء وقت على الشاشة لا يضعف عمومًا القدرات المعرفية للأطفال وأن مشاهدة وممارسة ألعاب الفيديو قد تساعد في تعزيز الذكاء”.