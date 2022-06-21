5 وظائف سرية ومفيدة في هاتفك.. كثير من الناس لا يعرفونها

وطن-أصبح الهاتف الذكي الآن عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية. إن إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو التنقل أو حتى الدردشة مع أحد أفراد أسرتك على الجانب الآخر من العالم، أمور نقوم بها من خلال هذا الجهاز الصغير.

هناك 5 وظائف سرية لا تعرف بوجودها.

أنت بالتأكيد لا تستخدم أقصى إمكانيات هاتفك المحمول، ولكن لسبب وجيه يجب عليك ذلك، لأن هناك عدد كبير من الخيارات التي ستستفيد من استكشافها باستخدام سلسلة من الأرقام.

ما هي الوظائف السرية الخمس لهاتفك؟

بحسب مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، قلة من الناس يمكنهم العيش بدون هواتفهم الذكية ليوم كامل. ولأسباب وجيهة، فإن هذا الشيء الأساسي اليومي مفيد لنا في عملنا ولكن أيضًا للترفيه والتواصل مع أقاربنا وأصدقائنا.

وفقا لترجمة “وطن“، هذا الجهاز الذي يوفر لنا الوقت والطاقة لا يستخدم بكامل طاقته. ولسبب وجيه، يتضمن وظائف غير معروفة والتي يمكن أن تجعلك تستمتع بالكامل بالهاتف المحمول الخاص بك.

هذه النصائحمخصصة لجهاز iPhone الذي يعتمد على نظام تشغيل IOS. يمكنك أيضًا إخفاء محادثاتك الخاصة على Iphone.

1- يمكنك إخفاء صور هاتفك لجعلها خاصة

إذا كانت هناك صور في مكتبتك تريد إخفاءها في حالة الاستعارة أو السرقة، فهناك وظيفة تسمح لك بإخفائها على جهاز iPhone الخاص بك. سيتعين عليك الانتقال إلى “الصور” وتحديد صورة واحدة أو أكثر والنقر فوق “مشاركة” والضغط على “إخفاء”. لمشاهدة الصورة (الصور) المخفية، انتقل إلى “الصور” وانتقل لأسفل إلى فئة “أخرى” وانقر على “مخفية”.

2- يمكن أن يسمح لك هاتفك بالنوم مبكرًا

إذا كان iPhone يسمح لك بالاستيقاظ بنغمة الرنين التي تختارها، فيمكنه أيضًا مساعدتك على الاستيقاظ مبكرًا. للقيام بذلك، ابدأ بفتح تطبيق “Health” على هاتفك وانقر على خيار التصفح في أسفل اليمين.

ثم انقر فوق النوم والجدول الزمني. عندما تحدد هدف نومك، ستحتاج إلى النقر فوق جداول وخيارات كاملة لتغييره إذا كنت تريد ذلك. وبالتالي، سيرسل لك هاتفك الذكي إشعارًا عندما يحين وقت النوم.

3- من الممكن تلقي إشعارات خفيفة على هاتفك

في حين أن البعض حساس عند سماع صوت الهاتف، يفضل البعض الآخر أن يتم إخطاره بمكالمة أو رسالة أو “إعجاب” بواسطة فلاش الهاتف. مع نظام IOS، يمكنك تلقي إخطار مرئي.

تتمثل الخطوة الأولى في الانتقال إلى الإعدادات والتوجه إلى إمكانية الوصول. بعد الضغط على Audio / Visual، قم بتنشيط الفلاش للتنبيهات.

4- يمكن لهاتفك إعطاء ألقاب لجهات الاتصال الخاصة بك

بفضل Siri، الذكاء الاصطناعي لجهاز iPhone الخاص بك، يمكنك إضفاء القليل من الخيال على جهازك. لذا انتقل إلى تطبيق جهات الاتصال واختر التطبيق المناسب الذي ترغب فيه.

بعد الضغط على تعديل، أكمل حقل الاسم المرتبط واكتب كنية جهة الاتصال الخاصة بك. لذا يمكنك إخبار Siri بالاتصال برئيسك دون ذكر اسمه بالكامل. خدعة توفر عليك الوقت وتبقى مجهولة. جهاز iPhone به زر موجود في الجزء الخلفي من الموبايل والأخير له جميع استخداماته.

5- استعادة الهاتف المفقود

من خلال إكمال قسم “ملف تعريف الصحة“، ستسمح تفاصيل حالتك الصحية التي تحتوي على تفاصيل الاتصال الخاصة بك وتلك الخاصة بأقاربك المقربين لك، للشخص الذي وجد هاتفك الذكي بالوصول إلى هذه المعلومات ومساعدتك على استعادته.

أنت بالتأكيد لا تستخدم هاتفك بكامل طاقته. باستخدام هذه الوظائف الخمس، لن تجعل حياتك اليومية أسهل فحسب، بل ستصل أيضًا إلى الخيارات السرية بجهازك والتي يمكنك الكشف عنها لأصدقائك.