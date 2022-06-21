الذباب الإلكتروني.. إيلون ماسك يفجر مفاجأة عن عدد الحسابات الوهمية على تويتر

وطن– قال المالك المستقبلي لشركة “تويتر” إيلون ماسك، إنه ينتظر حلًا لقضية الحسابات الإلكترونية المزيفة. مستبعدا أنها ٥٪ من عدد الحسابات الكلي كما يشعر الكثيرون (وهي الحسابات التي تعرف بالذباب الإلكتروني).

لا يعمل في الصين

وأضاف في كلمته خلال منتدى قطر الاقتصادي، إن طموحه لتويتر أن يكون شاملًا للجميع قدر المستطاع، وأن يكون هناك ٨٠٪ من أمريكا الشمالية ونصف العالم على المنصة.

#منتدى_قطر_الاقتصادي .. إيلون ماسك: ننتظر حلا لمسألة الحسابات المزيفة على تويتر، والناس يشعرون أنها تتجاوز 5% كما هو معلن.#قنا#QatarEconomicForum pic.twitter.com/uGMl8FC3EF — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 21, 2022

وأشار إيلون ماسك إلى أن تويتر لا يعمل في الصين، وأن السلطات في بكين لا تحاول التدخل في حرية التعبير في الولايات المتحدة.

وتابع: “أشعر أن المستخدم يحب أن يكون قادرا على الصراخ على تويتر بين أصحابه. ولكن لو كان هناك تداعيات لهذا الصراخ يجب ألا يرى هذا الصراخ البلاد برمتها”.

#منتدى_قطر_الاقتصادي .. إيلون ماسك: إنتاج السيارات الكهربائية في الصين يمثل منافسة جادة لتسلا، وأتوقع تصدير السيارات الكهربائية الصينية إلى العالم قريبا.#قنا#QatarEconomicForum — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 21, 2022

الانتخابات الرئاسية بأمريكات

وأشار إلى أنه يتطلع لقيادة تويتر في الاتجاه الصحيح، وأكد أنه لا يهمه تولي موقع رسمي داخل المنصة.

وأوضح إيلون ماسك أنه لم يحسم بعد قراره بشأن من يدعم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. لكنه كشف أنه قد يقدم ٢٥ مليون دولار للمرشح الذي سأدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابع: ” لا اعتقد أن الموقف من الصين سيحدد المرشح الذي سأختار دعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ ينطلق تحت شعار: "تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي".#قنا#منتدى_قطر_الاقتصادي#QatarEconomicForum pic.twitter.com/pXZTztcoXe — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 21, 2022

الذكاء الاصطناعي

وشدد ماسك على ضرورة القلق بشأن الذكاء الاصطناعي، وأن يكون هناك وكالة تنظم عمل المنخرطين في تطوير هذا المجال.

المنتدى يُقام برعاية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد. وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين والخبراء. ورؤساء الشركات من قطر والعالم، وصُناع القرار، وأكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم، كما يضم أكثر من 75 متحدثًا رئيسيًا.

نسخة هذا العام من المنتدى، تركز على تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، ومستقبل الأسواق العالمية وآفاق العولمة.

التوريد العالمي والاستثمار بالرياضة

ويناقش المنتدى أيضًا، سبل دعم سلاسل التوريد العالمية، والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر. وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية.

ويتطرق إلى الاستراتيجيات الاقتصادية المعتمدة لتنويع مصادر الدخل، بما يسهم في الحد من التغيرات المناخية والقضاء على الفقر. والحد من التضخم وحماية البيئة.

ويناقش فرص الاستثمار في قطاع الرياضة، والاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وآفاق تكنولوجيا المستقبل، وسبل دعم نهضة القارة الإفريقية في القرن الـ 21.