أوكرانيا: إطلاق نار على زيلينسكي.. وبوتين يعلن موعد نشر صاروخ “سارمات” الشيطان الروسي

وطن – تعرض الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي لعملية إطلاق نار خلال إجرائه زيارة سرية لمقاطعة لوغانسك.

ونشرت النائبة عن حزب خادم الشعب ماريانا بيزوغلايا، الذي يتبعه زيلينسكي، صورة للرئيس الأوكراني بين عناصر الجيش.

وقالت بيزوغلايا، إن زيلينسكي كان بين عناصر الجيش الأوكراني في زيارة سرية.

⚡️President of Ukraine Volodymyr Zelenskyi recently secretly visited Lysychansk, the Luhansk region, – the people's deputy from the 'Sluha Narodu' party Mariana Bezuhla says. pic.twitter.com/ECUVIibth9

بحسب النائبة، فقد أجرى الرئيس الأوكراني الزيارة لدعم الجيش وتفقد الأمور بعينيه وفهم الوضع هناك.

Zelensky secretly visited one of the hotter spots – the city of Lysychansk.

A People's Deputy of the party "Servants of the People" Mariana Bezuhla told about this:

"He came then under shelling, covertly, to support and see with his own eyes, to sort things out. He was with us." pic.twitter.com/cuEHlHzEkt

