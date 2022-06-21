أوكرانيا: إطلاق نار على زيلينسكي.. وبوتين يعلن موعد نشر صاروخ “سارمات” الشيطان الروسي

وطن – تعرض الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي لعملية إطلاق نار خلال إجرائه زيارة سرية لمقاطعة لوغانسك.

ونشرت النائبة عن حزب خادم الشعب ماريانا بيزوغلايا، الذي يتبعه زيلينسكي، صورة للرئيس الأوكراني بين عناصر الجيش.

وقالت بيزوغلايا، إن زيلينسكي كان بين عناصر الجيش الأوكراني في زيارة سرية.

⚡️President of Ukraine Volodymyr Zelenskyi recently secretly visited Lysychansk, the Luhansk region, – the people's deputy from the 'Sluha Narodu' party Mariana Bezuhla says. pic.twitter.com/ECUVIibth9 — Flash (@Flash43191300) June 20, 2022

بحسب النائبة، فقد أجرى الرئيس الأوكراني الزيارة لدعم الجيش وتفقد الأمور بعينيه وفهم الوضع هناك.

Zelensky secretly visited one of the hotter spots – the city of Lysychansk.

A People's Deputy of the party "Servants of the People" Mariana Bezuhla told about this: "He came then under shelling, covertly, to support and see with his own eyes, to sort things out. He was with us." pic.twitter.com/cuEHlHzEkt — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) June 20, 2022

في السياق، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أنه سيعزز قواته المسلحة بعد خسائر فادحة في أوكرانيا.

في سياق آخر قال بوتين في تصريحات بثها الإعلام الروسي: “سنواصل تطوير وتعزيز قواتنا المسلحة مع مراعاة التهديدات والمخاطر العسكرية المحتملة، فق صحيفة تليجراف.

كما حذر بوتين من أن الصاروخ الباليستي العابر للقارات الروسي الذي تم اختباره حديثًا والمعروف باسم “ساتان 2″، سينتشر بحلول نهاية العام.

الصاروخ الباليستي المسمى رسميًا “Sarmat سارمات” ، يبلغ مداه 18000 كيلومتر (11000 ميل) ويمكنه إطلاق ما بين 10 و 15 رأسًا نوويًا بسرعة تفوق سرعة الصوت.

ميدانيا، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن صواريخها أصابت مطارا بالقرب من مدينة أوديسا الأوكرانية.

وقالت إنها نفذت الضربات ردا على هجوم أوكراني على منصات إنتاج الغاز في البحر الأسود، فيما لم يتسن على الفور التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل.

وصرح الزعيم الروسي لشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، الإثنين، بأن كييف قصفت منصات حفر في البحر الأسود مملوكة لشركة نفط في القرم.

يأتي هذا فيما احتجزت أوكرانيا مسؤولا حكوميا كبيرا ورجل أعمال يشتبه في أنهما جزء من شبكة تجسس روسية مزعومة.

لم يتم الكشف عن اسم المشتبه بهما، لكن دائرة الأمن الأوكرانية (SBU) قالت إن أحدهما كان مسؤولًا كبيرًا في أمانة مجلس الوزراء، والآخر رئيس قسم في غرفة التجارة والصناعة، وهي جماعة ضغط تجارية.

وقالت في بيان، إنها نفذت “عملية خاصة متعددة المراحل” لتحييد حلقة التجسس المزعومة في كييف.