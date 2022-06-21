“أنا آسف يا نيرة”.. أحد المتفرجين على جريمة ذبح فتاة المنصورة يبرر عدم إنقاذها!

وطن– لا يزال فيديو ذبح فتاة المنصورة، عالقاً في ذهن جميع من شاهده، وفي كل مرة يلاحظ الناشطون شيئاً جديداً يتحدثون به. وكان آخرها رد فعل الشباب الحاضرين للجريمة.

“آسف يا نيرة”

فقد أخذ بعض الناشطون لقطة من فيديو ذبح نيرة أشرف، ووضعوا دائرة حول مجموعة الشباب الذين تجمهروا حول القاتل دون محاولة إنقاذ الضحية.

كما قام رسام كاريكاتير، بعمل رسمة صورت هؤلاء الشبان على أنهم كلاب اكتفوا بالمشاهدة، وصورت القاتل على هيئة شيطان.

وكان الطالب عبدالرحمن وليد، كان من بين الحاضرين الذين شملهم الانتقاد، لكنه دافع عن نفسه عبر حسابه على “تويتر”. وكشف كواليس الجريمة.

وقال عبدالرحمن وليد، وهو طالب بالفرقة الرابعة، كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية: “أنا آسف يا نيرة وحياة ربنا حاولت إني ألحقك. حاولت إني أبعده عنك وربنا يشهد عليا إني كنت واقف مصدوم في حالة من الصدمة. أول مره أشوف حاجة زي كدا في حياتي”.

انا اسف ي نيره وحياه ربنا حاولت اني الحقك حاولت اني ابعده عنك وربنا يشهد عليا اني كنت واقف مصدوم في حاله من الصدمه اول مره اشوف حاجه زي كدا في حياتي ايوه انا الولد الي كنت واقف في بتفرج زي م انتم بتقولوا دلوقتي بسبب الجزء التاني من الفيديو بس انا هقول كل حاجه ومش خايف ..يتبع — Abdelrhman Walid (@Abdelrh14566280) June 20, 2022

“مش خايف”

وتابع: “أيوة أنا الولد اللي كنت واقف بتفرج زي ما أنتم بتقولوا دلوقتي بسبب الجزء التاني من الفيديو بس أنا هقول كل حاجة ومش خايف”.

وأضاف: “زي ما قولت في النيابة وفي القسم وفي أمن الجامعة كل اللي حصل بالظبط. أنا كان عليا امتحان وخارج من بوابه توشكى. الكلام دا الساعة 11، وأنا خارج وبعدي الطريق للناحية التانية سمعت صوت صريخ جامد تلقائي جريت أشوف فيه إيه. وكنت أول واحد يوصل وشوفت منظر عمره ما هيروح من بالي”.

زي م قولت في النيابه وفي القسم وفي امن الجامعه كل الي حصل بالظبط

انا كان عليا امتحان وخارج من بوابه توشكي الكلام دا الساعه 11 وانا خارج وبعدي الطريق للناحيه التانيه سمعت صوت صريخ جامد تلقائي جريت اشوف في اي وكنت اول واحد يوصل

وشوفت منظر عمره م هيروح من بالي

القاتل م.ع ..تبيع — Abdelrhman Walid (@Abdelrh14566280) June 20, 2022

واستكمل الطالب: “القاتل م.ع ماسك نيرة كانت واقعة على الأرض وغرقانة في دمها. أول ما وصلت كان إداها طعنتين في صدرها من فوق وأنا وصلت وهو بيديها التانية. زقيته ووقعته على الرصيف لكنه قام تاني وحاول أنه يعورني بالسكنية اللي معاه. فـ أنا غصب عني جريت، كان هو نزل للمرة التانية وخبطت الطعنة التالتة اللي كانت في رقبتها”.

ماسك نيره كانت واقعه علي الارض وغرقانه في دماها اول م وصلت كان ادها طعنتين في صدرها من فوق وانا وصلت وهو بيدها التانيه زقته ووقعته علي الرصيف لكنه قام تاني وحاول انه يعورني بالسكنيه الي معه فانا غصب عني جريت كان هو نزل للمره التانيه وخبطت الطعنه التالت الي كانت في رقبته.. يتبع — Abdelrhman Walid (@Abdelrh14566280) June 20, 2022

وتابع عبدالرحمن وليد: “بعد لحظات بسيطة نيرة كانت فارقت الحياة. حقك مش هيضيع يا بنتي والله، وأنا وأقسم بالله لسة داخل بيتي من الصبح بس علشان أكون سبب من الأسباب أنّه يتعدم إن شاء الله”.

وبعد لحظات بسيطه نيره كانت فارقت الحياه حقك مش هيضيع ي بنتي والله وانا واقسم بالله لسه داخل بيتي من الصبح بس علشان اكون سبب من الاسباب ان يتعدم ان شاء الله

ربنا يرحمك ويغفر لك ويصبر اهلك علي فارقك #اعدام_محمد_عادل_قاتل_توشكي — Abdelrhman Walid (@Abdelrh14566280) June 20, 2022

اعترافات قاتل نيرة أشرف

في السياق، أدلى الطالب المتهم بذبح زميلته باعترافات أولية أمام جهات التحقيق، قائلا إن خلافات عاطفية دفعته لارتكاب جريمته.

وأشار المتهم على أنه كان مُصرا على الارتباط بها لكنها رفضت وحظرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب جدة المجني عليها، فقد سبق أن هددهم المتهم أكثر من مرة من عواقب عدم موافقة ابنتهم على الزواج منه.