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جاستن بيبر: شفاؤه أبطأ مما كان متوقعاً .. وأخبار حزينة عن النجم

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
جاستين بيبر watanserb.com
جاستين بيبر

وطن– يعاني جاستن بيبر من متلازمة رامزي هانت التي تشل جزءًا من وجهه. وبينما يتلقى المغني ذو الأصول الكندية أفضل رعاية طبية لاستعادة صحته، أعلن عن أخبارا حزينة بخصوص حالته.

إنها صدمة كبيرة تلقاها معجبيه في شتى أنحاء العالم. في يوم الجمعة بتاريخ 10 يونيو، شارك جاستن بيبر مقطع فيديو يعلن فيه عن إصابته بمتلازمة رامزي هانت. ويوضح أن علم الأمراض قال: “يأتي هذا المرض بسبب فيروس هاجم أعصاب أذنه ووجهه”. ويحدد: “لا أستطيع الابتسامة من هذا الجانب، وجزء من وجهي مشلول”، وفقا لما نقلته مجلة “فيمينا” الفرنسية”.

جاستن بيبر يصدم الملايين .. أصيب بشلل في الوجه من “متلازمة رامزي هانت”! (شاهد)

وبحسب ما ترجمته “وطن”، فإن الرعاية الطبية ضرورية له لاستعادة صحته. كما لا يزال إيجابيا ويعلن استئناف حفلاته المقبلة. ومع ذلك  يبدو أن شفائه يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا. وفي الحقيقة، تم إلغاء حفلاته الموسيقية التي نظمت في الولايات المتحدة أخيرًا.

هذا ما أعلنه جاستن بيبر وفريقه في منشور نُشر مؤخرًا على Instagram: “بقلب حزين علينا أن نعلن هذا الإعلان عن جولة حفلات العدالة”.

وتنص الرسالة على ما يلي: “في ضوء التعافي المستمر لجاستن، تم تأجيل مواعيد جولة العدالة المقرر إجراؤها في الولايات المتحدة في يونيو وأوائل يوليو”.

جاستن بيبر يعلن عن تأجيل كافة حفلاته إلى وقت لاحق من الصيف
جاستن بيبر يعلن عن تأجيل كافة حفلاته إلى وقت لاحق من الصيف

وفي الختام: “يواصل جاستن تلقي أفضل رعاية طبية ممكنة، ولا يزال متفائلاً بشأن شفائه ويتطلع إلى العودة إلى الطريق لتقديم عروض لجمهوره في الخارج في وقت لاحق من هذا الصيف”.

هيلي بيبر تعطي لها الأخبار

من جهتها، أعطت هيلي بيبر، زوجة جاستن بيبر، أخبار المغني في مجموعة The Tonight Show. فالشخص الذي خضع مؤخرًا لعملية جراحية طارئة لإصابته بسكتة دماغية صغيرة يقول: “من الواضح أن تطور الأحداث كان غريبًا في الأشهر الأخيرة وحتى في الأيام الأخيرة. لكنه بخير وسيكون بخير. وتشير إلى أن “الشيء الجيد في هذا الموقف برمته، فيما مر به جاستن وما مررت به، أنه ارتبطنا ببعضنا البعض أكثر حقًا. أشعر أننا أقرب من أي وقت مضى”.

هيلي بالدوين زوجة المغني جاستن بيبر
هيلي بالدوين زوجة المغني جاستن بيبر
المصدرفيمينا - ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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