جاستن بيبر: شفاؤه أبطأ مما كان متوقعاً .. وأخبار حزينة عن النجم

وطن– يعاني جاستن بيبر من متلازمة رامزي هانت التي تشل جزءًا من وجهه. وبينما يتلقى المغني ذو الأصول الكندية أفضل رعاية طبية لاستعادة صحته، أعلن عن أخبارا حزينة بخصوص حالته.

إنها صدمة كبيرة تلقاها معجبيه في شتى أنحاء العالم. في يوم الجمعة بتاريخ 10 يونيو، شارك جاستن بيبر مقطع فيديو يعلن فيه عن إصابته بمتلازمة رامزي هانت. ويوضح أن علم الأمراض قال: “يأتي هذا المرض بسبب فيروس هاجم أعصاب أذنه ووجهه”. ويحدد: “لا أستطيع الابتسامة من هذا الجانب، وجزء من وجهي مشلول”، وفقا لما نقلته مجلة “فيمينا” الفرنسية”.

وبحسب ما ترجمته “وطن”، فإن الرعاية الطبية ضرورية له لاستعادة صحته. كما لا يزال إيجابيا ويعلن استئناف حفلاته المقبلة. ومع ذلك يبدو أن شفائه يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا. وفي الحقيقة، تم إلغاء حفلاته الموسيقية التي نظمت في الولايات المتحدة أخيرًا.

هذا ما أعلنه جاستن بيبر وفريقه في منشور نُشر مؤخرًا على Instagram: “بقلب حزين علينا أن نعلن هذا الإعلان عن جولة حفلات العدالة”.

وتنص الرسالة على ما يلي: “في ضوء التعافي المستمر لجاستن، تم تأجيل مواعيد جولة العدالة المقرر إجراؤها في الولايات المتحدة في يونيو وأوائل يوليو”.

وفي الختام: “يواصل جاستن تلقي أفضل رعاية طبية ممكنة، ولا يزال متفائلاً بشأن شفائه ويتطلع إلى العودة إلى الطريق لتقديم عروض لجمهوره في الخارج في وقت لاحق من هذا الصيف”.

هيلي بيبر تعطي لها الأخبار

من جهتها، أعطت هيلي بيبر، زوجة جاستن بيبر، أخبار المغني في مجموعة The Tonight Show. فالشخص الذي خضع مؤخرًا لعملية جراحية طارئة لإصابته بسكتة دماغية صغيرة يقول: “من الواضح أن تطور الأحداث كان غريبًا في الأشهر الأخيرة وحتى في الأيام الأخيرة. لكنه بخير وسيكون بخير. وتشير إلى أن “الشيء الجيد في هذا الموقف برمته، فيما مر به جاستن وما مررت به، أنه ارتبطنا ببعضنا البعض أكثر حقًا. أشعر أننا أقرب من أي وقت مضى”.