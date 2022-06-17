مطار حمد الدولي الأفضل عالمياً بعد منافسة مع 550 مطارًا (صور)

وطن – للعام الثاني على التوالي، توج مطار حمد الدولي، في العاصمة القطرية الدوحة، بلقب أفضل مطار في العالم، بعد منافسة مع 550 مطارًا عالميًا.

وحل مطار حمد في المرتبة الأولى عالميًا ضمن حفل جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2022.

وأقيم هذا الحفل على هامش معرض ومؤتمر المطارات العالمي المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

#مطار_حمد_الدولي يفوز بجائزتي أفضل مطار في العالم وأفضل مطار في الشرق الأوسط في جوائز سكاي تراكس الدولية في #فرنسا#مرسال_قطر | #قطر pic.twitter.com/XmarK0WpVX — مرسال قطر (@Marsalqatar) June 16, 2022

كما احتفظ المطار بلقب أفضل مطار في الشرق الأوسط، في جائزة يتوج بها أيضًا للعام الثامن على التوالي.

وشهدت المفاضلة بين المطارات، اختبار مدى رضا العملاء عن الخدمة التي يتلقونها، وذلك من خلال 39 مؤشرا من مؤشرات الأداء الرئيسي لخدمات ومنتجات المطارات، بينها تسجيل الوصول، وتحويل الرحلات والتسوق والأمن والجوازات وصالات المغادرين.

عمار يا بلادي♥️🇶🇦 — Fofo alqatarya 🇶🇦❤️ (@83Afia) June 17, 2022

يأتي هذا التتويج بينما تستعد قطر لاستضافة بطولة كأس العالم التي تنطلق في نوفمبر المقبل.

والأربعاء، كشفت قطر، عن الملصق الرسمي لكأس العالم، حيث استضاف مطار حمد الدولي احتفالية خاصة لإعلان الملصق الذي صمّمته الفنانة القطرية بثينة المفتاح.

ويعكس الملصق ثقافة البلاد وتراثها وشغف القطريين باللعبة الأكثر شعبية في العالم.

وتعمل السلطات القطرية على توسيع المطار لترتفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 58 مليون مسافر سنويًا.

وهناك مرحلة ثانية لأعمال التوسيع تستهدف رفع هذه الطاقة إلى 60 مليون مسافر سنويا، وسيتم بدأ العمل على ذلك بدءا من العام المقبل.