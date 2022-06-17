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بيونسيه Beyoncé تفاجئ الجميع بهذا الإعلان بعد حذف صورها الشخصية!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
بيونسيه Beyoncé تفاجئ الجميع بهذا الإعلان بعد حذف صورها الشخصية! watanserb.com
بيونسيه Beyoncé

وطن– أعلنت النجمة العالمية بيونسيه Beyoncé، عن ألبومها الفردي التالي بعنوان “عصر النهضة”، المقرر صدوره في 29 يوليو. وذلك بعد غياب 6 سنوات.

16 أغنية

وشاركت بيونسيه Beyoncé (40 عاماً)، كلمات “act i… RENAISSANCE” على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما نشرت منصات البث بما في ذلك Spotify و Apple Music و Tidal أعمالًا فنية مبسطة تتميز بنفس الصياغة وقدمت للمعجبين فرصة حفظ الإصدار مسبقًا.

وتشير قائمة Apple Music إلى أن الألبوم سيتألف من 16 أغنية.

بيونسيه Beyoncé

الألبوم السابع

وبحسب صحيفة “ذا جارديان”، إذا كان “عصر النهضة” ، كما يبدو ، ألبومًا منفردًا تقليديًا لبيونسيه – أو أول إصدار من عدة أجزاء – فسيكون هذا الألبوم السابع لها بشكل عام.  بعد آخر ألبوم فردي لها. وهو الشهير Lemonade لعام 2016.

بيونسيه Beyoncé

منذ ذلك الحين ، أصدرت بيونسيه Beyoncéأيضًا ألبومًا مشتركًا مع Jay-Z ، Everything Is Love ، في عام 2018 . و The Lion King: The Gift ، الموسيقى التصويرية التي قامت بتنسيقها من أجل إعادة إنتاج الرسوم المتحركة الواقعية من Disney لـ The Lion King ، في عام 2019.

وأصدرت Beyoncé a أعزب، Be Alive، للموسيقى التصويرية لفيلم King Richard في نوفمبر 2021.

حذف صور بيونسيه

وكان جمهور بيونسيه في انتظار أي خبر عنها، بعد أن حذفت صورة ملفها الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقام موقع Beyoncé  الإلكتروني بنشر عبارة غامضة هي: “ما هو B7؟”

في العام الماضي ، قالت بيونسيه لمجلة “هاربر بازار” إنها بدأت العمل على موسيقى جديدة.

وقالت: “مع كل العزلة والظلم خلال العام الماضي ، أعتقد أننا جميعًا مستعدون للهروب والسفر والحب والضحك مرة أخرى”.

تناغم مكدس

وتابعت: “أشعر بنهضة ناشئة ، وأريد أن أكون جزءًا من رعاية هذا الهروب بأي طريقة ممكنة. لقد كنت في الاستوديو لمدة عام ونصف “.

وعن أعمالها الفنية، قالت النجمة العالمية: “أحيانًا يستغرق الأمر عامًا حتى أبحث شخصيًا في آلاف الأصوات للعثور على الضربة الصحيحة أو الفخ. يمكن أن تحتوي الجوقة الواحدة على ما يصل إلى 200 تناغم مكدس”.

وأضافت: “مع ذلك ، لا يوجد شيء يضاهي مقدار الحب والعاطفة والشفاء الذي أشعر به في استوديو التسجيل. بعد 31 عامًا ، أصبح الأمر مثيرًا تمامًا كما كان عندما كنت في التاسعة من عمري. نعم ، الموسيقى قادمة!”.

بلو أيفي ابنة بيونسيه

وفي سياق آخر، خطفت بلو أيفي، ابنة بيونسيه، الأنظار في ظهورها الأخير مع والدها النجم ​جاي زي​ في احدى مباريات الدوري الاميركي للمحترفين التي اقيمت في سان فرانسيسكو هذا الاسبوع.

وعلق المتابعون على الشبه الكبير بين الفتاة ووالدتها خصوصاً أنها ظهرت بتسريحة شعر مطابقة للتسريحة التي كانت تعتمدها النجمة بيونسيه في العام 2007.

المصدرذا جارديان - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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