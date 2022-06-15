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حياتنا

إليسا بفيديو غريب أثناء نومها.. شخص اقتحم غرفتها وتجاوبت معه دون غضب!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
إليسا بفيديو غريب أثناء نومها.. شخص اقتحم غرفتها وتجاوبت معه دون غضب! watanserb.com
إليسا

وطن– أثارت الفنانة اللبنانية إليسا، جدلاً بين متابعيها بعد تداول فيديو لها وصفه الناشطون بـ”الغريب”، وهي نائمة على سريرها.

الشرشف من جديد!

وظهرت إليسا بالفيديو نائمة وتغطي جسدها ببطانية، بينما يأتي شخص لإيقاظها وسؤالها عن موعد الألبوم الجديد قائلاً: “إليسا… الألبوم إيمتى؟”.

فتستيقظ إليسا مستغربة وترد: “ولو؟! ألبوم شو! نحنا مش عنا حفلة؟”.

لكن الشخص الذي يتحدث باللهجة المصرية، يكرر سؤاله، فتجيب الفنانة: “لا لا لسة بدري، ومالكش دعوة على كل حال.. في وقت أنام كمان شوي؟”.

فيعتذر الشخص من الفنانة التي تغطي وجهها وتستكمل نومها.

مشهد تمثيلي أم حقيقة؟

وسخر المتابعون من الفيديو ورأوا أنه ليس عفوياً، وتم التخطيط له بدقة، منتقدين ظهور إليسا بالشرشف مرة أخرى بعد سنوات.

وجاء في التعليقات: ” مين صاحب هالفكرة الذكية ؟!يلي بدو يقنعنا إنو هالمشهد عفوي؟”.

وكتب آخر: “إليسا إزا حدا طلع عالمسرح ياخد صورة معها ممكن تعملو همروجة تحرمو يعيدها مرة تانية. ويارب تنجينا. بدا تسمح لحدا يفوت عليها عالغرفة هي ونايمة ليسألها عن الألبوم!”.

وسخرت متابعة: ” سبحان الله دايما بشرشف”.

ولمح آخر إلى تمثيل المشهد قائلاً: “نايمة بمليون طن ميك اب ايه ده يا اليسا؟؟ بقى هي دي افكار الإدارة الجديدة؟؟؟ اوعي ع حالك يا قلبي”

ملكة الإحساس ووائل كفوري معاً

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة اللبنانية لإحياء حفل غنائي في يوليو المقبل في مصر، برفقة مواطنها النجم وائل كفوري.

ونشرت ملكة الإحساس بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” وعلقت بالقول: “متحمسة جدا للعودة إلى مصر مرة أخرى في الأول من يوليو، لقضاء ليلة ساحرة”.

وتابعت:  “لا أستطيع الانتظار لرؤية عائلتي المصرية”.

من أول دقيقة

ولا تزال إليسا تتصدر المراتب الأولى من YouTube top 100 على مستوى العالم، مع دخول أغنيتها مع سعد لمجرد شهرها الثاني.

وتخطت أغنية “من أول دقيقة“، 100 مليون مشاهدة على يوتيوب وTiktok في أقل من شهر.

الجدير بالذكر أن “من أول دقيقة”، هي الأغنية السابعة للنجمة اللبنانية التي تتخطى هذا الرقم. لذا تعد النجمة العربية الأكثر مشاهدةً.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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