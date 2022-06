إليسا بفيديو غريب أثناء نومها.. شخص اقتحم غرفتها وتجاوبت معه دون غضب!

وطن– أثارت الفنانة اللبنانية إليسا، جدلاً بين متابعيها بعد تداول فيديو لها وصفه الناشطون بـ”الغريب”، وهي نائمة على سريرها.

وظهرت إليسا بالفيديو نائمة وتغطي جسدها ببطانية، بينما يأتي شخص لإيقاظها وسؤالها عن موعد الألبوم الجديد قائلاً: “إليسا… الألبوم إيمتى؟”.

فتستيقظ إليسا مستغربة وترد: “ولو؟! ألبوم شو! نحنا مش عنا حفلة؟”.

لكن الشخص الذي يتحدث باللهجة المصرية، يكرر سؤاله، فتجيب الفنانة: “لا لا لسة بدري، ومالكش دعوة على كل حال.. في وقت أنام كمان شوي؟”.

فيعتذر الشخص من الفنانة التي تغطي وجهها وتستكمل نومها.

وسخر المتابعون من الفيديو ورأوا أنه ليس عفوياً، وتم التخطيط له بدقة، منتقدين ظهور إليسا بالشرشف مرة أخرى بعد سنوات.

وجاء في التعليقات: ” مين صاحب هالفكرة الذكية ؟!يلي بدو يقنعنا إنو هالمشهد عفوي؟”.

وكتب آخر: “إليسا إزا حدا طلع عالمسرح ياخد صورة معها ممكن تعملو همروجة تحرمو يعيدها مرة تانية. ويارب تنجينا. بدا تسمح لحدا يفوت عليها عالغرفة هي ونايمة ليسألها عن الألبوم!”.

وسخرت متابعة: ” سبحان الله دايما بشرشف”.

ولمح آخر إلى تمثيل المشهد قائلاً: “نايمة بمليون طن ميك اب ايه ده يا اليسا؟؟ بقى هي دي افكار الإدارة الجديدة؟؟؟ اوعي ع حالك يا قلبي”

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة اللبنانية لإحياء حفل غنائي في يوليو المقبل في مصر، برفقة مواطنها النجم وائل كفوري.

ونشرت ملكة الإحساس بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” وعلقت بالقول: “متحمسة جدا للعودة إلى مصر مرة أخرى في الأول من يوليو، لقضاء ليلة ساحرة”.

Very excited to be back in Egypt again on the 1st of July, and this time with the lovely @waelkfoury on one stage for a magical night by @venturelifestyle_ at @makadiheights. Can’t wait to see my Egyptian family again! Powered by: @craftmediaa pic.twitter.com/NmychqCZDE

— Elissa (@elissakh) June 14, 2022