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رياضة

منتخب مصر يعمق جراحه بخسارة ثقيلة ودياً أمام كوريا الجنوبية (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة كوريا الجنوبية ومصر ودياً watanserb.com
مباراة كوريا الجنوبية ومصر ودياً

وطن – تغلب منتخب كوريا الجنوبية على نظيره المصري ودياً، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في إطار الاستعدادات للمشاركة في مونديال كأس العالم قطر 2022.

وأحرز صاحب الأرض الكوري الجنوبي أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال16 عن طريق هوانغ يوي جو، ليسجل بعدها كيم يونغ غون الهدف الثاني في الدقيقة ال21.

مباراة منتخب مصر وكوريا الجنوبية

وسجل مصطفى محمد هدف تقليص الفارق لصالح المنتخب المصري في الدقيقة ال37. لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف وحيد أمام نظيره المصري.

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وفي الدقيقة ال85 من مجريات الشوط الثاني من المباراة، جاء الهدف الثالث من توقيع تشو غو سونغ لصالح منتخب كوريا الجنوبية.

كما وآتى الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت البديل على نهاية المباراة، عن طريق كون تشانغ هون. لتنتهي المباراة بفوز منتخب كوريا الجنوبية على منتخب مصر برباعية ثمينة مقابل هدف يتيم.

وشهدت مباراة مصر وكوريا الجنوبية، التفوق الواضح على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات أحداث اللقاء، حيث وصلت عدد تسديداته باتجاه المرمى إلى 10 تسديدات واستحواذ بنسبة 69%.

فيما وصل عدد تسديدات منتخب مصر في المباراة إلى 7 تسديدات فقط، كما ووصلت نسبة الاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة ب31%.

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تشكيلة منتخب مصر

ودخل المدرب إيهاب جلال المهدد بالإقالة خلال الساعات القادمة بعد النتائج المخيبة للآمال منذ تولي تدريب منتحب مصر، بتشكيلة أساسية أمام منافسه كوريا الجنوبية، فقد تواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

وفي دفاع التشكيلة آتى كلاً من: عمر كمال عبد الواحد، ياسر إبراهيم، محمود حمدي، علي جابي. كما وجاء في خط الوسط كلاً من اللاعبين، إبراهيم عادل، عمرو السولية، مهند لاشين، أحمد حمدي، أحمد رفعت.

واعتمد المدرب في خط الهجوم على اللاعب مصطفى محمد كرأس حربة.

وتعد الخسارة الثانية على التولي منذ تولي المدرب إيهاب جلال. تدريب منتخب مصر، خلفاً للمدرب البرتغالي السابق كارلوس كيروش الذي تم إقالته، بعد الفشل في تأهل الفراعنة في العبور إلى مونديال كأس العالم 2022.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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