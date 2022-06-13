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السيسي يضع شرطا لمحاسبته ويقول للمصريين: “غير كدا إنسوا”

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
محاسبة السيسي watanserb.com
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

وطن – طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الشعب بمحاسبته فقط، حينما تبلغ إيرادات الدولة مبلغ “تريليون دولار” أي ما يعادل “19 تريليون جنيه مصري”.

ووفقا لموقع “القاهرة 24” قال ” السيسي” خلال افتتاح مجموعة من المشاريع: “عضمنا لسة منشفش، عضمنا ينشف لما يبقى دخل الدولة تريليون دولار، مردفًا: لما الدخل يبقى تريليون دولار حاسبوني.. غير كدة بدري”.

وتابع قائلا: “أنا بنام وأصحى وأنا بحلم بتريليون دولار وعشرة تريليون”، موضحا ان ذلك “ليس على الله ببعيد”.
وعبر “السيسي” عن شكره لله، موضحا أن “الدنيا ماشية والخير موجود”.

الدولة لا تمن على شعبها

وأشار الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية على رأسها مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالمنوفية، إلى أن الحلم المصري يكتمل بتحويل كل بيت مصري إلى مشروع صغير، قائلا: أنا بحلم أحول كل بيت ريفي لمشروع صغير.

وأضاف “السيسي” أن الدولة لا تمن على شعبها، ولكنها تحاول بقدر الإمكان أن تخفف فاتورة الأعباء عليهم.

الدولة قامت بواجبها

وقال أيضا إن “الدولة المصرية قدمت كل ما عندها لضبط الأسعار، وطبقا لما يحدث في العالم، فنحن أيضا حريصون على استقرار أسعار الوقود والطاقة”.

ووجه “السيسي” حديثه افتتاح المشروعات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قائلا أنهم اتخذوا قرارا بعدم زيادة أسعار الكهرباء، قائلا: “دي تالت مرة أجلنا البرنامج لظروف حتى لا نزيد الناس حملا، وتابع: هناك 17 مليون مشترك يعني 17 مليون شقة تدفع أقل من 50% من ثمن الطاقة”.

وزعم أن “الدولة لا تمن على شعبها، ولكنها تحاول بقدر الإمكان أن تخفف فاتورة الأعباء على الشعب”، مشيرا إلى أن برنامج الكهرباء تم تأجيله مع العلم أن تكلفة إنتاج الطاقة زادت، الغاز الذي كان يستخدم لإنتاج الكهرباء ثمنه زاد 4 مرات، لافتا إلى أن “النقاش هدفه أن المواطن يعلم أنه وحدة الغاز كانت بـ 4 أو 5 دولار وحاليا 20 دولار”، قائلا: تباع للناس الكهرباء أقل من تكلفتها”.

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المصدر القاهرة24 + تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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