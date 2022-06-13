إبراهيم سعدون.. شهادات أصدقاء المرتزق المغربي بعد الحكم بإعدامه.. ماذا قالوا؟!

وطن – نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، تقريرا جديدا عن المرتزق المغربي إبراهيم سعدون، الذي قضت محكمة موالية لروسيا في إقليم “دونتسيك” بإعدامه قبل أيام تحت مزاعم لقتاله بجانب الجيش الأوكراني.

وقالت الصحيفة البريطانية، انه بينما تزعم روسيا أن إبراهيم سعدون كان مقاتلا أجنبيا في أوكرانيا ، فإن المغربي البالغ من العمر 21 عاما الذي حُكم عليه بالإعدام مع بريطانيين الأسبوع الماضي قضى سنوات في جعل البلاد موطنه.

وأضافت أن أصدقاء “سعدون” وعائلته، دعوا إلى إطلاق سراحه ، وقالوا إنه كان جنديًا بحريًا نشطًا وليس مرتزقًا كما زعمت وسائل الإعلام الروسية والمسؤولون المؤيدون لروسيا في شرق أوكرانيا الذين أعلنوا الحكم.

ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أن الشاب البالغ من العمر 21 عامًا هو طالب طيران سابق كان محبوبًا بين وملائه، وانه انتقل إلى أوكرانيا في عام 2019 للدراسة كمهندس ، لكنه انضم إلى الجيش لمحاربة “الظلم” ، وانتشر في ماريوبول قبل أشهر فقط من غزو روسيا.

وأوضحت أن أصدقاء “سعدون” وعائلته في أوكرانيا والمغرب دشنو وسما تحت شعار #SaveBrahim لرفع مستوى الوعي بالجندي ، الذي يرتبط مصيره بالبريطانيين، أيدن أسلين البالغ من العمر 28 عامًا، من نيوارك، وشون بينر البالغ من العمر 48 عامًا ، من واتفورد ، الذي حكم عليهما أيضًا بالإعدام من قبل الجمهورية المعلنة من جانب واحد في دونيتسك.

وقال “داشا أولينيك” ، وهو صديق يعرف “سعدون” منذ عدة سنوات وظل على اتصال به أثناء انتشاره: “في الأساس ، كل من التقى بإبراهيم ، أحبوه جميعًا”. “كل من يعرفه حزين القلب.”

من جانبه، قال دميترو خرابتسوف ، وهو صديق آخر ، إنه التقى بسعدون في حفل في عام 2019 وقضيا نصف الليل في مناقشة هندسة الطيران، موضحا ان المغاربة يأتون إلى معهد كييف للفنون التطبيقية لأن التعليم الأوكراني “جيد جدًا مقابل السعر الذي تدفعه”.

وأوضح “خرابتسوف” إنه انضم في نهاية المطاف إلى القوات المسلحة لأن “لديه إحساس عميق بأن الظلم يرتكب ضد أوكرانيا”.

وبحسب “خرابتسوف “، ققد ساعد الأسير البريطاني “بينر” الأسير المغربي “سعدون” على فيسبوك للانضمام إلى القوات المسلحة.

ووفقا للصحيفة، فقد كان أصدقاء سعدون قلقين أيضًا حيث تركز اهتمام وسائل الإعلام على مصير العديد من البريطانيين في شرق أوكرانيا، وتمر على مصير سعدون المغربي بشكل عابر.

وأوضحت الصحيفة أن أصدقاء سعدون وعائلته اكتشفوا أنه تم القبض عليه في مقابلة مع الرهائن أجراها ألكسندر سلادكوف، وهو موظف في التلفزيون الحكومي الروسي.

وقال “أولينيك”: “أستطيع أن أرى في بعض اللحظات أنه يحاول اختيار كلماته بحكمة عندما يتحدث في مقاطع الفيديو هذه”. “أنا متأكد من أنه محتجز في ظروف سيئة للغاية. هذا ما يبدو عليه الأمر ، لكننا لا نعرف أي تفاصيل “.

وأوضح أنه منذ ذلك الحين، لم يُمنح فرصة للاتصال بأسرته أو أصدقائه.

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