هل تصدر ثلاجتك ضوضاء؟ هذه هي الأصوات التي يجب أن تقلق بشأنها

وطن-على الرغم من أننا دائما ما نحاول شراء ثلاجة صامتة، إلا أنه من الممكن أن تصدر بعضها الضوضاء. لذلك يجب أن نتعرف على أنواع هذه الأصوات وكيف يمكن لنا أن نتصرف عندئذ.

من الجيد دائمًا أن تظل الأجهزة مثل الثلاجة صامتة على الرغم من أنها تعمل طوال النهار والليل. ومع ذلك قد نلاحظ فجأة أنها تصدر أصواتا لم نسمعها من قبل لأنها معظم الوقت لا تصدرها، وهذا ما يثير خوفنا من أن عطلا ما قد حل بها.

لا يعني وجود ضوضاء في الثلاجة أنها مكسورة ولكن اعتمادًا على الضوضاء التي تحدثها أو إذا بدأت فجأة في إحداثها، فقد يشير ذلك إلى وجود خللا ما في الجهاز. هذا هو السبب في أنه من المهم أن تكون قادرًا على التمييز بين الأصوات “العادية” والأخرى التي تشير إلى أن خطبا ما أصاب الثلاجة، بحسب ما أوضحته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

ضوضاء الثلاجة طبيعية

تصدر الثلاجة ضوضاء وهذه حقيقة. وعلى الرغم من أن بعض الثلاجات الحديثة بها صوت يتأرجح بين 35 و 40 ديسيبل، إلا أنه سيكون هناك دائمًا أزيز وهسهسة وغرغرة ستسمعها وتعتاد عليها، طبقا لما ترجمته “وطن”

دعونا نرى ما هي الأصوات العادية للثلاجة.

همهمة الضاغط لأنه يعمل: الصوت الشائع عندما يتعلق الأمر بضوضاء الثلاجة هو الطنين الذي يصدره الضاغط عندما يضخ الغاز في الدائرة. ومع ذلك مع مرور الوقت، يمكن أن يتآكل الضاغط. في حال بدا لك أن الثلاجة تُصدر ضوضاء غريبة ومزعجة وإلحاحًا أكثر من المعتاد، فمن الأفضل الاتصال بفني الإصلاح على الفور.

الغرغرة. صوت الغرغرة الذي تسمعه قادمًا من ثلاجتك هو صوت الغاز المنتشر في دائرة التبريد.

صوت ضربات. يمكن للثلاجات المزودة بتقنية No Frost أن تصدر ضوضاء مشابهة للصرير الناتج عن المروحة التي تقوم بتدوير الهواء داخل الجهاز. صوت آخر يمكنك سماعه هو صوت المقاومات المسؤولة عن الذوبان التلقائي للجليد.

لماذا تصدر الثلاجة ضوضاء غير عادية؟

بالإضافة إلى الضوضاء الطبيعية لثلاجتك، هناك أنواع أخرى يجب أن تأخذها في الاعتبار. إذا كان لديك ثلاجة قديمة بدأت في إصدار أصوات غريبة، مثل الطرق أو الفرقعة، فمن المحتمل أن يكون هناك عطل داخلي بسبب التآكل. ولكن من ناحية أخرى، إذا كان لديك ثلاجة جديدة لكن تحدث أصواتا صاخبة، فعليك التحقق من موقعها لأنه من الواضح أن هناك شيئًا خاطئًا.

ثلاجة جديدة لكنها تصدر أصوات صاخبة: أين وضعتها؟

هل تشعر بالاهتزازات القادمة من الثلاجة الجديدة؟

قبل أن تغضب لأن الثلاجة تصدر ضوضاء وتعتقد أنك اشتريت ثلاجة هادئة وكذب بشأن ذلك البائع، انظر إلى المكان الذي تضعها فيها. إذا كانت ملتصقة بالحائط أو أي أثاث آخر، فمن الطبيعي أن يحدث هذا ضوضاء. لكي تتوقف تحتاج إلى إبعادها قليلا عن الأثاث أو الجدار.

يمكن أن تكون مشكلة أخرى هي ترتيب الزجاجات والأوعية والقوارير داخل الثلاجة والتي لا يمكن حلها إلا من خلال تنظيم أفضل.

تحقق أيضًا من الساقين. إذا كانت هناك أرضية غير مستوية ولم يتم ضبط القدمين بشكل صحيح، فقد تهتز الثلاجة وتحدث ضوضاء.

تصدر الثلاجة ضوضاء مفاجئة

عندما تصدر الثلاجة ضوضاء غريبة وغير عادية، فمن الصحيح الافتراض بأن خطبا ما أصاب هذا الجهاز المنزلي.

يمكن أن يكون السبب الضاغط (إذا كانت الثلاجة تصدر ضوضاء عند إيقاف تشغيلها) أوالصمامات الحرارية أو ربما بسبب سخان تذويب أو مؤقت إزالة الجليد. قد تصطدم أيضًا بأجهزة استشعار تالفة أو لوحة إلكترونية مكسورة. بالإضافة إلى سائل التبريد الذي يدور بشكل غير صحيح.

إذا لاحظت أن محرك الثلاجة لا ينطفئ أبدًا، فمن المحتمل أن تكون هناك مشكلة في منظم الحرارة. وإذا لم يعد قادرًا على اكتشاف درجة الحرارة الداخلية للثلاجة، فمن المحتمل أن الدائرة ما زالت تعمل ويمكن أن يتسبب ذلك في مشاكل خطيرة للجهاز ويتسبب في استهلاك المزيد من الكهرباء.

تتعدد أسباب وجود ضوضاء في الثلاجة. ومن الواضح أنه لفهم مكان المشكلة، يجب الاتصال بأخصائي في هذا القطاع.

ماذا تفعل إذا كانت الثلاجة تصدر ضوضاء؟

عادة ما تكون الثلاجة المزعجة عبارة عن ثلاجة مكسورة أو قديمة.

وبغض النظر عن الضوضاء التي اعتدنا عليها، إذا كانت هناك أصوات غير طبيعية، فيجب أن نعرف السبب. أولا ينبغي عليك تحديد المكون الذي لا يعمل بشكل صحيح. بمجرد أن تفهم هذا كل ما عليك فعله هو استبداله. وإذا لم تكن لديك فكرة عن كيفية فهمه، فعليك الاتصال بخبير في هذا المجال.