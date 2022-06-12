المغرب.. أسعار السلع تشتعل وتفجر غضب المغاربة الذين قارنوها بمثيلاتها في الجزائر

وطن- يعيش المغاربة في خضم أزمات اقتصادية كبيرة، وسط ارتفاع مرعب في أسعار السلع الغذائية الأساسية وتحديدا “زيت الطعام”، بحسب ما كشفه ناشطون على مواقع التواصل في المغرب.

ارتفاع أسعار السلع يفجر غضب المغاربة

وقارن ناشطون مغاربة، بين الأسعار في بلادهم بمثيلاتها في الجزائر، إذ بلغ سعر زيت المائدة 146درهما مغربيا.

لدرجة أنه بات يوُصِف بـ”سلعة الأغنياء فقط” حسب قولهم، علما بأن السلعة نفسها تُباع في الجزائر بـ650 دينارا بما يعادل 33 درهما مغربيا.

زيت المائدة في #المغرب اليوم في متناول #الأغنياء فقط

حيث ارتفع سعرها الى 146 درهما مغربيا ..وسعرها في الجزائر 650 دينارا جزائريا ما يعادل 33 درهما مغربيا .

بدون مانقارن سعر البنزين والغاز والسكر والسميد والعياشي يدافع على #اسبانيا وعلى تُجارها 🤣🤣 pic.twitter.com/zgbcwjZonc — OUM SAJED 10 (@NAHED20223) June 11, 2022

وسخر العديد من الناشطين عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، من الزيادة الكبيرة في الأسعار، إذ قال “محمد الصحراوي”: “المصيبة في الإشهار .. الثمن ينقص والثقة تزيد”.

المصيبة في الاشهار " الثمن ينقص والثقة تزيد "🤣🤣🤣😩😩😏😏😎😎😎 — محمد الصحراوي🇪🇭 (@Mohamed45151024) June 11, 2022

وذكرت “nura”: “لاتنسى سعر الأنسان او بالاحرى سعر المواطن المغربي الذي يرمئ في البحر حين يغضب ملكهم من الجار المحتل لجل جزره”.

لاتنسى سعر الأنسان او بالاحرى سعر المواطن المغربي الذي يرمئ في البحر حين يغضب ملكهم من الجار المحتل لجل جزره — nura (@nura23209844) June 11, 2022

فيما دون “أبو صهيب” ساخرا: “والزيت فرنسي طبعا”.

والزيت فرنسي طبعا..ليسيور — أبو صهيب (@abwshyb59079701) June 11, 2022

محاولة حكومية للسيطرة على الأزمة

وفي محاولة قالت إنها تستهدف السيطرة على الأزمة، أصدرت السلطات المغربية مرسوما بوقف استيفاء الرسوم الجمركية على البذور الزيتية لعباد الشمس والكولزا والصويا، سعيا لكبح ارتفاع أسعار البذور والمواد الخام، كونها تؤثر بشكل مباشر على أسعار بيع الزيوت للمواطنين.

إلا أن مصنعي الزيوت شكّكوا في جدوى القرار، وقالوا إن تأثير تعليق الرسوم الجمركية يظل ضئيلًا على الأسعار بالنسبة للمستهلك.

و80% من الزيوت الخام وبذور الزيت الواردة إلى المغرب من بلدان موقعة على الاتفاقيات الثنائية كأوروبا والولايات المتحدة لا تخضع إلى رسوم جمركية.

في حين تأتي بقية الواردات من دول مثل الأرجنتين أو أوكرانيا، وتخضع هذه السلع إلى رسوم جمركية بنسبة 2.5%.

ارتفاع أسعار الوقود

كما يربط مغاربة ارتفاع الأسعار إلى الزيادة المتواصلة في أسعار الوقود، على الرغم من الدعم الذي قالت السلطات إنها قدمت لهذا القطاع، إلا أنه لا تتضح أي تأثيرات فعلية لتلك الخطوة.

وفي هذا السياق صدر بيان عن نقابات ممثلة لقطاع النقل البري في أربعة اتحادات عمالية، أكّدت فيه أن الدعم الذي طرحته الحكومة سيظل محدودا، وقالوا إن السولار يمثل 80% من التكاليف التي يتحملونها، وسط تحذيرات من تعرضهم للإفلاس.