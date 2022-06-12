الرئيسيةالهدهدالمغرب.. أسعار السلع تشتعل وتفجر غضب المغاربة الذين قارنوها بمثيلاتها في الجزائر
الهدهد

المغرب.. أسعار السلع تشتعل وتفجر غضب المغاربة الذين قارنوها بمثيلاتها في الجزائر

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
أسعار السلع في المغرب watanserb.com
أسعار السلع في المغرب

وطن- يعيش المغاربة في خضم أزمات اقتصادية كبيرة، وسط ارتفاع مرعب في أسعار السلع الغذائية الأساسية وتحديدا “زيت الطعام”، بحسب ما كشفه ناشطون على مواقع التواصل في المغرب.

ارتفاع أسعار السلع يفجر غضب المغاربة

وقارن ناشطون مغاربة، بين الأسعار في بلادهم بمثيلاتها في الجزائر، إذ بلغ سعر زيت المائدة 146درهما مغربيا.

لدرجة أنه بات يوُصِف بـ”سلعة الأغنياء فقط” حسب قولهم، علما بأن السلعة نفسها تُباع في الجزائر بـ650 دينارا بما يعادل 33 درهما مغربيا.

وسخر العديد من الناشطين عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، من الزيادة الكبيرة في الأسعار، إذ قال “محمد الصحراوي”: “المصيبة في الإشهار .. الثمن ينقص والثقة تزيد”.

وذكرت “nura”: “لاتنسى سعر الأنسان او بالاحرى سعر المواطن المغربي الذي يرمئ في البحر حين يغضب ملكهم من الجار المحتل لجل جزره”.

فيما دون “أبو صهيب” ساخرا: “والزيت فرنسي طبعا”.

محاولة حكومية للسيطرة على الأزمة

وفي محاولة قالت إنها تستهدف السيطرة على الأزمة، أصدرت السلطات المغربية مرسوما بوقف استيفاء الرسوم الجمركية على البذور الزيتية لعباد الشمس والكولزا والصويا، سعيا لكبح ارتفاع أسعار البذور والمواد الخام، كونها تؤثر بشكل مباشر على أسعار بيع الزيوت للمواطنين.

إلا أن مصنعي الزيوت شكّكوا في جدوى القرار، وقالوا إن تأثير تعليق الرسوم الجمركية يظل ضئيلًا على الأسعار بالنسبة للمستهلك.

و80% من الزيوت الخام وبذور الزيت الواردة إلى المغرب من بلدان موقعة على الاتفاقيات الثنائية كأوروبا والولايات المتحدة لا تخضع إلى رسوم جمركية.

في حين تأتي بقية الواردات من دول مثل الأرجنتين أو أوكرانيا، وتخضع هذه السلع إلى رسوم جمركية بنسبة 2.5%.

ارتفاع أسعار الوقود

كما يربط مغاربة ارتفاع الأسعار إلى الزيادة المتواصلة في أسعار الوقود، على الرغم من الدعم الذي قالت السلطات إنها قدمت لهذا القطاع، إلا أنه لا تتضح أي تأثيرات فعلية لتلك الخطوة.

وفي هذا السياق صدر بيان عن نقابات ممثلة لقطاع النقل البري في أربعة اتحادات عمالية، أكّدت فيه أن الدعم الذي طرحته الحكومة سيظل محدودا، وقالوا إن السولار يمثل 80% من التكاليف التي يتحملونها، وسط تحذيرات من تعرضهم للإفلاس.

ارتفاع أسعار السلع الأساسية في المغرب .. تبريرات حكومية وتململ شعبي

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

على غرار سرقات الإمارات لتاريخ عُمان.. المغرب يسطو على تراث هذه الدولة وفضيحة مدوية

الهدهد

حفيظ دراجي يرد على خطة مغربية لتشويه سمعة الجزائر في الألعاب المتوسطية

اقتصاد

نائب كويتي يحذر من استثمار أموال الكويت في مصر ويضرب المثل بالمغرب

الهدهد

قلق شعبي من تفشي جدري القرود في المغرب بعد ظهور أول حالة

الهدهد

فيديو “الفلقة” يقلب المغرب.. هذا ما فعله إمام مسجد بأطفال قاصرين

الهدهد

استغلال قاصرات مغربيات وتصوير أشرطة إباحية لهن لتصديرها (فيديو)

حياتنا

سائح أميركي في حالة صدمة بسبب تكلفة علاجه بمستشفى في المغرب!

الهدهد

فرنسا تكشف عن جواسيس مغاربة على أراضيها يعملون لصالح الموساد الإسرائيلي

حياتنا

المغرب.. اغتصاب فتاة قاصر تحت تهديد السلاح يفجر غضب المغاربة

الهدهد

“كلنا لبنى” وسم أصبح قضية رأي عام بالمغرب.. تحرش بفتاة واعتداء وحشي عليها

حياتنا

فضيحة جنسية تهز المغرب.. حارس أمن يغتصب 9 قاصرات وإحداهن فقدت الوعي

حياتنا

وفاة مأساوية لسائحة كندية بالمغرب بعد خضوعها لعملية جراحية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

مفتي سلطنة عمان يروي ما حدث عندما دخل أحد الإباضية المسجد الحرام وخطب في الناس (فيديو)

الشيخ أحمد الخليلي يكشف لـ علي الظفيري عن وضعه الصحي (فيديو)

مفتي عمان أحمد الخليلي:مذهبنا لا يوالي الحاكم ونرفضه إن لم يحكم بشرع الله

“مجاعة عالمية وتوليد أزمة لاجئين”.. هدف بوتين الأكبر من غزو أوكرانيا

سرقة آثار أوكرانيا ونقلها إلى روسيا.. التركيز على القطع الذهبية التاريخية غالية الثمن

محامية جوني ديب تخرج عن صمتها وهذا ما قالته عن العلاقة الغرامية بينهما

انتهاكات جنسية واغتصاب جماعي بمعتقلات الأسد.. شهادة مروعة لمعتقلة سابقة

بشكل مفاجئ.. سعر الدولار في السودان يصعد داخل البنوك والسوق السوداء

كاتب سوري يتطاول على الصحابي خالد بن الوليد ويفجر موجة غضب

تضامن كبير مع تمارا ابنة طارق طياح.. فقدت أمها بانفجار مرفأ بيروت ووالدها يلحق بها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا