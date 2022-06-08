سعر الدولار في السودان الأربعاء 8 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

وطن – حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022، على الاستقرار في بنوك السودان، وفق نشرة بنك الخرطوم اليومية.

سعـر الـدولار في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء في السودان، 567.5 جنيها للشراء، مقابل 571.8 جنيها للبيع.

سعـر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

في السوق السوداء، وصل سعـر الدولار في السودان اليوم إلى 567.50 جنيه سوداني للشراء، و571.75 جنيه للبيع.

سعـر اليورو في السودان اليوم بالبنوك

كما حافظت العملات الأخرى على استقرار أسعارها، إذ بلغ سعر اليورو 606 جنيهات للشراء، و610.6 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 712.8 جنيها للشراء، و718.2 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 151.1 جنيه للشراء، مقابل 152.2 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 154.5 جنيها للشراء، مقابل 155.7 جنيها للبيع.

وكان البنك المركزي في السودان قد أصدر بيانًا مؤخرًا، يتعلق بشراء وبيع موارد النقد الأجنبي، إذ سمح للمصارف بشراء موارد النقد الأجنبي بسعر صرفها المعلن.

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