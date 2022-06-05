5 نصائح تساعد على التعايش مع مرض السكري

وطن-يبحث العديد من المرضى -الذين تأثروا بشدة بمرض يصعب التعايش معه- عن حلول لحياة يومية أسهل، فداء السكر من الأمراض المزمنة المنتشرة بين عدد كبير من الأشخاص، الذي يتطلب حرصا شديدا في التعايش معه.

استخدام مضخات الأنسولين “لاصقات”

ما هي مضخة الأنسولين؟

بحسب ما نشرته مجلة “توب سانتي” الفرنسية، فإن مضخة الأنسولين جهاز إلكتروني صغير بحجم جهاز الهاتف المحمول يُستخدم لمرضى السكري بهدف تزويد أجسامهم على مدار اليوم بكمية كافية من الأنسولين التي تكفي احتياجات أجسامهم.

تعتمد كمية الأنسولين بعد أي وجبة على نسبة السكر في الدم وكمية الكربوهيدرات الموجودة في الوجبة.

ما هي آلية عمل مضخة الأنسولين؟

مضخة الأنسولين كما تم ذكره سابقًَا هي جهاز صغير يتم وصله مع الجسم وخاصةً منطقة البطن، والأرداف، والفخذين عن طريق إبرة مغذية تتصل بالمضخة عبر أنبوب بلاستيكي. يتم ضخ الأنسولين على مدار اليوم بكميات كافية من المضخة عبر الأنبوب البلاستيكي ثم إلى الابرة المغذية الموصولة مع الجسم تحت الجلد، وفقا لما ترجمته “وطن”.

كما يتم ضخ كمية أنسولين بعد كل وجبة طعام تتناسب مع نسبة السكر في الدم وكمية الكربوهيدرات الموجود في الوجبة. يستطيع الشخص بإضافة جرعة إضافية من الأنسولين في حال احتاج ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب تغيير مكان الإبرة المغذية الموصولة بالمضخة كل عدة أيام وإلا ستحدث تقرحات في المكان الموصولة به في حال طال بقاؤها

يُعد جهاز مراقبة الجلوكوز المُستمر continuous glucose monitoring أحد الأنظمة الطبيّة المُستخدمة حديثًا في قراءة وتسجيل التغيّرات المُستمرّة لمُستوى السكّر في الدم، وذلك من خلال استخدام شريحةٍ تحتوي على قنيّة تخترق الجلد في مناطق مُعيّنة في الجسم، لتعمل كمُستشعرٍ لمُستوى السكّر الخلالي طوال النهار وفي الليل.

تعمل أجهزة مراقبة الجلوكوز المُستمرّة على قياس كميّة الجلوكوز المُتواجد في السائل الخلالي، وهو السائل الذي يتواجد بين الخلايا، باستخدام جهاز الاستشعار الصغير الموضوع في مناطق مُعيّنةٍ في الجسم، وفي بعض الحالات، تتواجد هذه الأجهزة تحت جلد منطقة البطن أو الجزء الخلفي من الذراع بطريقةٍ سريعةٍ دون الإحساس بأي ألم، ثم يتم تبديلها كل 3 إلى 7 أيام.

هذا وتستمر هذه الأجهزة بإرسال المعلومات إلى الجهاز المُستقبل الذي يعمل على عرض جميع المعلومات المطلوبة في شاشةٍ شبيهةٍ بالتي تحويها أجهزة التواصل اللاسلكي، ويقوم الجهاز عادةً بعرض المعلومات على فتراتٍ تتراوح بين 1 و5 و10و15 دقيقة أو عند تجاوز مستوى السكر في الدم ووصوله إلى مُنحنى خطير، سواءً أكان بارتفاعه أو عند الانخفاض

أعد تدوير أجهزتك

من خلال الجمع بين الإلكترونيات والبطاريات، لم تكن المعدات المذكورة أعلاه قابلة لإعادة التدوير حتى عام 2021 لأسباب صحية وتنظيمية. لكن الخبر السار: يمكنك الآن إعادة تدوير هذه الأجهزة مع شركة DASRIe المتخصصة في جمع النفايات الإلكترونية. وهي منظمة بيئية معتمدة من السلطات العامة. (فرنسا)

دعوة للاستشارة عن بعد

يضطر بعض المرضى أحيانًا إلى الانتظار عدة أشهر قبل أن يتمكنوا من رؤية مختص. وأحيانا يتعين عليهم التنقل على الرغم من صعوبة الامر أحيانا. لكن لحسن الحظ، فإن استخدام نظام التطبيب عن بعد الذي تم إدراجه خلال جائحة كوفيد -19 (فرنسا)، يتيح سهولة المراقبة والطمأنينة على صحتك على أساس يومي. فضلا عن أن المتخصصين في الرعاية الصحية يمكنهم أيضًا تحليل المعلومات الرقمية الناتجة عن الأجهزة المبتكرة المذكورة أعلاه!

استمتع بالتطبيقات الجديدة

فيما يلي تقدم بعض التطبيقات اليوم مجموعة من النصائح والميزات للأشخاص المصابين بداء السكري: