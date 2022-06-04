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في الرياض.. حفل خاص مختلط ورقص وفتيات بملابس فاضحة (فيديو)!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
في الرياض.. حفل خاص مختلط ورقص وفتيات بملابس فاضحة (فيديو)! watanserb.com
حفل خاص في الرياض

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق حفلة خاصة مختلطة في عاصمة السعودية، الرياض.

ملابس فاضحة

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، مجموعة من الفتيات بملابس فاضحة أشبه بالملابس الداخلية، تكشف مفاتنهن. ويتراقصن على أنغام الدي جي وسط مجموعة من الشباب.

ويظهر من تحديد موقع تصوير الفيديو عبر برنامج “سناب شات”، أنه تم تصويره في الرياض.

وهو الأمر الذي أثار الجدل بين الناشطين، فمنهم من استنكر المقطع، بينما أكد آخرون أن خريطة “سناب شات” تتيح تحديد الموقع بحسب رغبة المستخدم.

موسم الرياض وحفل ماجن في مكة!

هذا وقد شهد موسم الرياض حفلات راقصة مختلطة وتناول للخمور وتبادل للقبلات أمام العامة.

وقبل نحو أسبوع، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف عن مظاهر الانحلال خلال إقامة موسم جدة، في مكة المكرمة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، رقص بطريقة صاخبة اشترك فيها مجموعة من الشبان والفتيات، دون مراعاة لحرمة مكة التي تحوي في داخلها بيت الله الحرام، وما تمثله من قدسية للمسلمين عامة.

ولاقى مقطع الفيديو استنكارا واسعا من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين هاجموا المسؤولين في المملكة. منبهين لما يحيط في المملكة من مخاطر في وقت ينشغل فيه المسؤولين بإقامة حفلات الرقص.

دور تركي آل الشيخ

ورغم أن هذه المشاهد غريبة على المجتمع السعودي المحافظ. إلا أنها باتت مألوفة مؤخرا منذ صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لسدة الحكم.

ويقوم تركي آل الشيخ، مستشار ابن سلمان وصديقه المقرب، الذي تولى إنشاء “هيئة الترفيه” ورئاستها بإنشاء حفلات صاخبة في المدن السعودية. يتخللها فقرات رقص وغناء، بزعم الانفتاح على العالم الخارجي.

وفيما يشجع عدد من الشباب خاصة من الأعمار الصغيرة سياسات الأمير الشاب في تغيير هوية السعودية. يوجد شريحة واسعة من السعوديين ترفض ما وصفته بالتغريب ونشر الانحلال في أرض الله الحرام تحت ستار الانفتاح المزعوم.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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