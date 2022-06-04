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حياتنا

صورة ياسمين صبري في الجيم تشعل جدلاً والجمهور يتفاجأ مما حدث لجسدها!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ياسمين صبري watanserb.com
ياسمين صبري

وطن – يبدو أنّ الفنانة المصرية ياسمين صبري قد تجاوزت مرحلة زوجها السابق رجل الاعمال المصري أحمد أبوهشيمة، بعد اعلانها الإنفصال عنه، وباتت تعيش حياتها باستقلالٍ وحرية، كما نُشاهد من الصور التي تنشرها ليومياتها على حسابها في انستغرام.

ونشرت ياسمين صبري صورةً ظهرت فيها وهي داخل “الجيم”، لممارسة التمارين الرياضية .

 

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وأبدى جمهور الفنانة إعجابهم بإطلالتها، وكتب أحدهم في تعليق: “كل ما تكبر تحله”، وقال آخر: “اجمل حد في الدنيا”. فيما كتب متابع: “خساره يابو هشيمه والله”.

ولاحظ الجمهور على إطلالة ياسمين، أنّها خسرت من وزنها الكثير، منذ انفصالها عن أبوهشيمة.

وكانت ياسمين ، شاركت متابعيها بصورة جديدة ظهرت فيها بدون مكياج داخل سيارتها.

وظهرت ياسمين في الصورة التي نشرتها عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي نظارات شمسية ولا تضع مساحيق التجميل.

ياسمين صبري
ياسمين صبري

ثم ظهرت بعدها وهي تُقلب في قائمة المطعم الذي توجهت إليه لتناول طعام الإفطار.

المصدروطن - انستغرام
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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