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والدة ياسمين صبري تخطف الأضواء بأوّل ظهور بعد طلاق ابنتها (صور)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
والدة ياسمين صبري watanserb.com
والدة ياسمين صبري

وطن – بعد طلاق ابنتها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، خطفت السباحة الموهوبة نسرين، والدة الفنانة ياسمين صبري، الأنظار بأحدث ظهورٍ لها .

جاء بعدما بعدما فازت والدة ياسمين صبري بـ4 ميداليات ذهبية في بطولة كأس مصر للسباحة، وقد نشرت عبر حسابها في انستغرام صوراً، تظهرها وهي تحتفل بالميداليات .

والدة ياسمين صبري
والدة ياسمين صبري

وعلقت والدة ياسمين عبر “ستوري” انستغرام: “الحمد لله ربحت اليوم 4 ميداليات ذهبية في بطولة كأس مصر. كانت في 50 م حرة 200 م سباحة حرة 100 م ظهر وتتابع 4 × 50 م متنوع. غدا سباقات أخرى”.

والدة ياسمين صبري
والدة ياسمين

وتعيش الفنانة المصرية ياسمين صبري، أوج نشاطاتها الفنية عقب أسابيع فقط من انفصالها عن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وتألقت ياسمين صبري في حفل عشاء Women in Cinema، ضمن الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي.

وارتدت ياسمين صبري، فستاناً طويل لامعاً دون أكتاف، وتركت شعرها منسدلاً على ظهرها، وطبقت ماكياجاً ناعماً أظهر نعومة بشرتها ونضارتها.

وشهدت الدورة الـ75 من مهرجان كان السينمائي حضور عدد من النجمات العرب ليتألقن على السجادة الحمراء.

المصدروطن - انستغرام
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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