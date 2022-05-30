والدة ياسمين صبري تخطف الأضواء بأوّل ظهور بعد طلاق ابنتها (صور)

وطن – بعد طلاق ابنتها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، خطفت السباحة الموهوبة نسرين، والدة الفنانة ياسمين صبري، الأنظار بأحدث ظهورٍ لها .

جاء بعدما بعدما فازت والدة ياسمين صبري بـ4 ميداليات ذهبية في بطولة كأس مصر للسباحة، وقد نشرت عبر حسابها في انستغرام صوراً، تظهرها وهي تحتفل بالميداليات .

وعلقت والدة ياسمين عبر “ستوري” انستغرام: “الحمد لله ربحت اليوم 4 ميداليات ذهبية في بطولة كأس مصر. كانت في 50 م حرة 200 م سباحة حرة 100 م ظهر وتتابع 4 × 50 م متنوع. غدا سباقات أخرى”.

وتعيش الفنانة المصرية ياسمين صبري، أوج نشاطاتها الفنية عقب أسابيع فقط من انفصالها عن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وتألقت ياسمين صبري في حفل عشاء Women in Cinema، ضمن الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي.

وارتدت ياسمين صبري، فستاناً طويل لامعاً دون أكتاف، وتركت شعرها منسدلاً على ظهرها، وطبقت ماكياجاً ناعماً أظهر نعومة بشرتها ونضارتها.

وشهدت الدورة الـ75 من مهرجان كان السينمائي حضور عدد من النجمات العرب ليتألقن على السجادة الحمراء.