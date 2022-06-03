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قرار مفاجئ .. لماذا أوقف إيلون ماسك التوظيف في تسلا؟!

"طلب من موظفي الشركة العودة إلى المكتب أو المغادرة"

أنس السالم
كتب أنس السالم
إيلون ماسك يوقف التوظيف في تسلا watanserb.com
إيلون ماسك أعلن وقف التوظيف في تسلا

وطن – قال الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ، إن لديه “شعور سيء للغاية” بشأن الاقتصاد وأن شركة صناعة السيارات الكهربائية بحاجة إلى خفض عدد الموظفين بنحو 10٪ ، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز.

تم إرسال البريد الإلكتروني، بعنوان “إيقاف التوظيف في جميع أنحاء العالم مؤقتًا، إلى المديرين التنفيذيين في Tesla يوم الخميس.

موظفو شركة تسلا
موظفو شركة تسلا

وطلب إيلون ماسك في وقت سابق من هذا الأسبوع من موظفي تسلا العودة إلى المكتب أو مغادرة الشركة.

وكتب ماسك في رسالة بريد إلكتروني أخرى أُرسلت إلى الموظفين ليلة الثلاثاء: “يُطلب من كل شخص في Tesla قضاء ما لا يقل عن 40 ساعة في المكتب أسبوعيًا”.

وقال: “إذا لم تحضر، سنفترض أنك استقلت.”

بينما تنامت المخاوف بشأن مخاطر الركود، ظل الطلب على سيارات Tesla والمركبات الكهربائية الأخرى قوياً ولم تتحقق العديد من المؤشرات التقليدية للانكماش، بما في ذلك زيادة مخزونات التجار في الولايات المتحدة.

لكن Tesla كافحت لإعادة الإنتاج في مصنعها في شنغهاي بعد أن أدى إغلاق COVID-19 إلى انقطاع مكلف في المصنع.

نظرة ماسك القاتمة تعكس التعليقات الأخيرة من المديرين التنفيذيين بما في ذلك جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase & Co (JPM.N) ورئيس جولدمان ساكس جون والدرون.

قال ديمون هذا الأسبوع: “هناك إعصار على الطريق قادمًا في طريقنا”.

يحوم التضخم في الولايات المتحدة عند أعلى مستوياته في 40 عامًا. وتسبب في قفزة في تكلفة المعيشة للأمريكيين.

بينما يواجه الاحتياطي الفيدرالي المهمة الصعبة المتمثلة في كبح الطلب بما يكفي لكبح التضخم مع عدم التسبب في ركود.

قبل تحذير ماسك، الذي جاء في رسالة بريد إلكتروني بعنوان “إيقاف جميع التوظيف في جميع أنحاء العالم مؤقتًا”، كان لدى تسلا حوالي 5000 وظيفة منشورة على LinkedIn من المبيعات في طوكيو والمهندسين في مصنع برلين الجديد العملاق لعلماء التعلم العميق في مدينة “بالو ألتو” بكاليفورنيا.

المصدررويترز
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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