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سقوط قطعة إسمنتية كبيرة من أعلى جسر القطار المعلق بالرياض على سيارة والدماء في كل مكان

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سقوط قطعة اسمنتية جسر القطار المعلق watanserb.com
سقوط قطعة اسمنتية على سيارة من جسر القطار المعلق

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع يرصد لحظة سقوط قطعة إسمنتية كبيرة على إحدى السيارات من جسر القطار المعلق في طريق الملك عبدالله بالرياض.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهرت القطعة الإسمنيتة الكبيرة وقد اخترقت الزجاج الامامي للسيارة ودمرتها من الداخل.

جسر القطار المعلق في طريق الملك عبدالله بالرياض

كما أظهر الفيديو كمية كبيرة من الدماء وقد لطخت كرسي السيارة الخلفي وأرضيتها.

من جانبها، كشفت مغردة تدعى تركية الأسمري، بأن من تعرضت للحادث هي عائلة شقيقتها، مؤكدة بأن الحادث تسبب بإصابات بليغه لها وعاملتها وابنها الوحيد وأنها نجت من الموت بأعجوبة.

وكشف أحد المهندسين السعوديين ويدعى حسين مطبقاني، أثناء تعليقه على ما رآه في الحادث، عن واقعة إهمال جسيمة.

ووفقا لما أشار إليه، فإن القطعة الإسمنتية تم تثبيتها بدون “مراسي أو سليفات أو أي شكل من أشكال التثبيت الميكانيكي”.

كما أوضح أن الإسمنت اللاصق “ضعيف وهزيل جدا أو غير موجود”.

وطالب “مطبقاني” بمحاكمة ومعاقبة المصمم ومن وافق على التصميم.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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