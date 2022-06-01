سقوط قطعة إسمنتية كبيرة من أعلى جسر القطار المعلق بالرياض على سيارة والدماء في كل مكان

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع يرصد لحظة سقوط قطعة إسمنتية كبيرة على إحدى السيارات من جسر القطار المعلق في طريق الملك عبدالله بالرياض.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهرت القطعة الإسمنيتة الكبيرة وقد اخترقت الزجاج الامامي للسيارة ودمرتها من الداخل.

كما أظهر الفيديو كمية كبيرة من الدماء وقد لطخت كرسي السيارة الخلفي وأرضيتها.

🔴تناثر الدماء والزجاج بـ #الرياض ..

ليلة البارحه تسقط قطعة اسمنتية من جسر القطار المعلق فوق طريق الملك عبدالله وتخترق سيارة عائلة . pic.twitter.com/msZQIvGH2J — ابن مجتهد (@IbnMujtahidd) June 1, 2022

من جانبها، كشفت مغردة تدعى تركية الأسمري، بأن من تعرضت للحادث هي عائلة شقيقتها، مؤكدة بأن الحادث تسبب بإصابات بليغه لها وعاملتها وابنها الوحيد وأنها نجت من الموت بأعجوبة.

@RiyadhTransport @Amanatalriyadh @AlArabiya ليلة البارحه تسقط قطعة اسمنتية من جسر القطار المعلق فوق طريق الملك عبدالله لتخترق سيارة عائلة أختي وتتسبب بإصابات بليغه لها و عاملتها وابنها الوحيد وتنجو من موت محقق من المسؤول عن تلك الفاجعه pic.twitter.com/uAafhL5Qsr — تركية الاسمري (@tsts8080) June 1, 2022

وكشف أحد المهندسين السعوديين ويدعى حسين مطبقاني، أثناء تعليقه على ما رآه في الحادث، عن واقعة إهمال جسيمة.

ووفقا لما أشار إليه، فإن القطعة الإسمنتية تم تثبيتها بدون “مراسي أو سليفات أو أي شكل من أشكال التثبيت الميكانيكي”.

كما أوضح أن الإسمنت اللاصق “ضعيف وهزيل جدا أو غير موجود”.

وطالب “مطبقاني” بمحاكمة ومعاقبة المصمم ومن وافق على التصميم.

زملائي المهندسين… شايفين الي أنا "ما اشوفه" شرح لغير المهندسين:

١- عدم وجود مراسي او سليفات

او اي شكل من أشكال التثبيت الميكانيكي Anchors ٢- الاسمنت اللاصق

Grout

ضعيف و هزيل جدا او غير موجود نحتاج محاكم و عقوبات سجن للمصمم و من وافق على التصميم https://t.co/DgTbR9m10E pic.twitter.com/z7fc0NN5JV — حسين مطبقاني (@Hessian_Mohd) June 1, 2022

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