زوج ميغان ماركل السابق يهددها بتأليف كتاب فاضح عن زواجهما

وطن- بعد مرور أكثر من عام من ابتعاد ميغان ماركل المثير للجدل عن العائلة المالكة البريطانية، تعود الدوقة إلى الواجهة من جديد بتلقيها خبر تأليف كتاب يتعلق بأسرار زواجها السابق من تريفور إنجلسون.

بحسب مجلة “فيمينا” الفرنسية، سيكون الكتاب متاحًا في المكتبات في خريف عام 2022. ومن المتوقع أن يجني أرباحا خيالية! إنه كتاب من تأليف تريفور إنجلسون زوج الممثلة ميغان ماركل.

زوج ميغان ماركل السابق يكسر حاجز الصمت

تزوج تريفور من تريسي كورلاند، في عام 2019 وأنجبا ابنتهما الوحيدة. لكن لم يكن تريفور إنجلسون قد طوى الصفحة تمامًا ولا بد من القول إن علاقته بالممثلة بدأت عام 2004، قبل الزواج عام 2011 والطلاق عام 2013.

وبينما كشف والد ميغان ماركل بالفعل أن الزوجين وزعا أكياسًا من الأعشاب الضارة على الضيوف في حفل زفافهم في جامايكا، فإن الكتاب الذي سيصدره تريفور إنجلسون يعد بالكشف عن مزيد من الأسرار عن دوقة ساسكس

هذا وقد هدد زوج ميغان بتأليف كتاب عن أسرار حياتهما السابقة. ووفقًا لميغان ماركل، فإن الزوج السابق لا يستطيع دفن أحقاده، حتى أنه قارن نفسه بـ “حشرة عالقة في أسفل حذائها في نهاية زواجهما، كما ذكر كاتب السيرة الملكية أندرو مورتون في كتابه ميغان: أميرة هوليوود.

علاوة على ذلك، فإن الجميع في المملكة المتحدة، يهتمون بالفعل باكتشاف فضائح زواج ميغان ماركل السابق. على وجه الخصوص، الخبير الملكي وكاتب السيرة البريطانية توم باور الذي قال لصحيفة The Sun: “يجب أن يكون الأمر مرعبًا بالنسبة لميغان ماركل لأنها أعطت وجهة نظرها في زواجها السابق، لكن لا أحد يعلم ماذا حدث بالتحديد. الجميع يريد حقًا سرد جانبه من القصة”، بحسب ما ترجمته “وطن”.

لماذا هذا الكتاب سيكون ناجحا؟

وأضاف: “هذا الرجل بالذات صاحب تجربة رائعة حقًا، لأنه أدرك بشكل مباشر لماذا كان يجب عليه ألا يتزوج بممثلة سلسلة Suits الدعاوى.