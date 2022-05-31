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زوج ميغان ماركل السابق يهددها بتأليف كتاب فاضح عن زواجهما

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
زوج ميغان ماركل watanserb.com
زوج ميغان ماركل

وطن- بعد مرور أكثر من عام من ابتعاد ميغان ماركل المثير للجدل عن العائلة المالكة البريطانية، تعود الدوقة إلى الواجهة من جديد بتلقيها خبر تأليف كتاب يتعلق بأسرار زواجها السابق من تريفور إنجلسون.

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بحسب مجلة “فيمينا” الفرنسية، سيكون الكتاب متاحًا في المكتبات في خريف عام 2022. ومن المتوقع أن يجني أرباحا خيالية! إنه كتاب من تأليف تريفور إنجلسون زوج الممثلة ميغان ماركل.

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تزوج تريفور من تريسي كورلاند، في عام 2019 وأنجبا ابنتهما الوحيدة. لكن لم يكن تريفور إنجلسون قد طوى الصفحة تمامًا ولا بد من القول إن علاقته بالممثلة بدأت عام 2004، قبل الزواج عام 2011 والطلاق عام 2013.

زوج ميغان يهددها بتأليف كتاب عن أسرار حياتهما السابقة

وبينما كشف والد ميغان ماركل بالفعل أن الزوجين وزعا أكياسًا من الأعشاب الضارة على الضيوف في حفل زفافهم في جامايكا، فإن الكتاب الذي سيصدره تريفور إنجلسون يعد بالكشف عن مزيد من الأسرار عن دوقة ساسكس

هذا وقد هدد زوج ميغان بتأليف كتاب عن أسرار حياتهما السابقة. ووفقًا لميغان ماركل، فإن الزوج السابق لا يستطيع دفن أحقاده، حتى أنه قارن نفسه بـ “حشرة عالقة في أسفل حذائها في نهاية زواجهما، كما ذكر كاتب السيرة الملكية أندرو مورتون في كتابه ميغان: أميرة هوليوود.

ميغان ماركل
ميغان ماركل

علاوة على ذلك، فإن الجميع في المملكة المتحدة، يهتمون بالفعل باكتشاف فضائح زواج ميغان ماركل السابق. على وجه الخصوص، الخبير الملكي وكاتب السيرة البريطانية توم باور الذي قال لصحيفة The Sun: “يجب أن يكون الأمر مرعبًا بالنسبة لميغان ماركل لأنها أعطت وجهة نظرها في زواجها السابق، لكن لا أحد يعلم ماذا حدث بالتحديد. الجميع يريد حقًا سرد جانبه من القصة”، بحسب ما ترجمته “وطن”.

لماذا هذا الكتاب سيكون ناجحا؟

وأضاف: “هذا الرجل بالذات صاحب تجربة رائعة حقًا، لأنه أدرك بشكل مباشر لماذا كان يجب عليه ألا يتزوج بممثلة سلسلة Suits الدعاوى.

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المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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