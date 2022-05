“كامافينجا” .. هرب من الحرب في أفريقيا لاعتلاء منصات التتويج مع ريال مدريد

وطن – يبدو أن حياة جوهرة فرنسا ذو الأصول الأنغولية إدواردو كامافينجا صاحب ال19 عاماً، لم تكن سهلة من أجل الاحتراف في عالم كرة القدم المستديرة، كغيره من النجوم الذين عانوا الأمرين وصولاً إلى قمة الأمجاد في هذه اللعبة.

هرب الفرنسي كامافينجا برفقة عائلته من الحروب الدائرة في أفريقيا وتحديداً في الكونغو، إلى مخيم اللاجئين في دولة أنغولا حيث ولد اللاعب داخل هذا المخيم من أب من أنغولي وأم كونغولية، في العاشر من شهر نوفمبر عام 2002، قبل أن تقرر العائلة الهجرة إلى أوروبا من بوابة فرنسا.

And now a winner ❤️ as I said when I signed for the biggest football club in the world, dreams really do come true! #HalaMadrid https://t.co/Hdg7wi5Pgw

لم يكن قرار الهجرة سهلة لعائلة اللاعب كامافينجا بالمطلق، بعد الذهاب إلى دولة فرنسا للعيش هناك، بل تعرضت عائلته عام 2013 لنكسة بعد احتراق منزل العائلة بالكامل. ليقرر بعدها الدخول عالم كرة القدم من أجل إنقاذ عائلته.

كان كامافينجا في بداية الأمر يمارس هواية الجودو في طفولته، قبل الاحتراف في عالم كرة القدم من أجل مساعدة عائلته.

انضم الفرنسي ذو الأصول الأفريقية كامافينجا إلى نادي رين في دولة فرنسا عام 2013، وصولاً في الصعود إلى الفريق الأول مع الفريق عام 2018، لكن التألق الملفت الذي ظهر فيه اللاعب جعله هدف لعديد من الأندية البارزة في القارة الأوروبية.

فقد شارك منذ صعوده إلى الفريق الأول مع نادي رين في 71 مباراة، سجل من خلالها هدفين، لينجح بعدها نادي ريال مدريد في التعاقد معه كلاعب وسط داخل القلعة البيضاء الملكية في صيف عام 2021.

لم يمضى على مشواره أقل من عام، ليلفت أنظار جميع عشاق وجماهير ريال مدريد بدوره المؤثر وسط الفريق الملكي داخل الملعب، وحسم العديد من المباريات مع الفريق. أبرزها دوري أبطال أوروبا المحببة للنادي الإسباني الأكثر تتويجاً بها في القارة العجوز.

Eduardo Camavinga is in Paris with @RealMadrid for the #UCLFinal. And he hasn't forgotten what it took to get there.

Born a refugee, raised on football. Thank you supporting #Football4Refugees, @Camavinga! 💫 Join him: https://t.co/TowgmygCTH pic.twitter.com/fyLXNloYxp

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) May 27, 2022