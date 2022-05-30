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رياضة

“كامافينجا” .. هرب من الحرب في أفريقيا لاعتلاء منصات التتويج مع ريال مدريد

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
كامافينجا هرب من الحروب في أفريقيا لاعتلاء الكؤوس الغالية مع ريال مدريد watanserb.com
كامافينجا هرب من الحروب في أفريقيا لاعتلاء الكؤوس الغالية مع ريال مدريد

وطن – يبدو أن حياة جوهرة فرنسا ذو الأصول الأنغولية إدواردو كامافينجا صاحب ال19 عاماً، لم تكن سهلة من أجل الاحتراف في عالم كرة القدم المستديرة، كغيره من النجوم الذين عانوا الأمرين وصولاً إلى قمة الأمجاد في هذه اللعبة.

هرب الفرنسي كامافينجا برفقة عائلته من الحروب الدائرة في أفريقيا وتحديداً في الكونغو، إلى مخيم اللاجئين في دولة أنغولا حيث ولد اللاعب داخل هذا المخيم من أب من أنغولي وأم كونغولية، في العاشر من شهر نوفمبر عام 2002، قبل أن تقرر العائلة الهجرة إلى أوروبا من بوابة فرنسا.

احتراق منزل عائلة كامافينجا

لم يكن قرار الهجرة سهلة لعائلة اللاعب كامافينجا بالمطلق، بعد الذهاب إلى دولة فرنسا للعيش هناك، بل تعرضت عائلته عام 2013 لنكسة بعد احتراق منزل العائلة بالكامل. ليقرر بعدها الدخول عالم كرة القدم من أجل إنقاذ عائلته.

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كان كامافينجا في بداية الأمر يمارس هواية الجودو في طفولته، قبل الاحتراف في عالم كرة القدم من أجل مساعدة عائلته.

مشواره الكروي مع رين الفرنسي

انضم الفرنسي ذو الأصول الأفريقية كامافينجا إلى نادي رين في دولة فرنسا عام 2013، وصولاً في الصعود إلى الفريق الأول مع الفريق عام 2018، لكن التألق الملفت الذي ظهر فيه اللاعب جعله هدف لعديد من الأندية البارزة في القارة الأوروبية.

فقد شارك منذ صعوده إلى الفريق الأول مع نادي رين في 71 مباراة، سجل من خلالها هدفين، لينجح بعدها نادي ريال مدريد في التعاقد معه كلاعب وسط داخل القلعة البيضاء الملكية في صيف عام 2021.

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لم يمضى على مشواره أقل من عام، ليلفت أنظار جميع عشاق وجماهير ريال مدريد بدوره المؤثر وسط الفريق الملكي داخل الملعب، وحسم العديد من المباريات مع الفريق. أبرزها دوري أبطال أوروبا المحببة للنادي الإسباني الأكثر تتويجاً بها في القارة العجوز.

حصد الألقاب مع ريال مدريد

حقق الفرنسي الشاب كامافينجا منذ قدومه إلى ريال مدريد عام 2021، ثلاثة ألقاب على الصعيد المحلي والقاري. تحت قيادة المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي، وهم لقب دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر، فإن عقد كامافينجا مع نادي ريال مدريد “الملكي”، سينتهي في يونيو/ حزيران عام 2027. أي ل5 أعوام قادمة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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