عبير صبري في ورطة بسبب ما قالته عن “جهنم”!

وطن– أثارت الفنانة المصرية عبير صبري، جدلاً واسعاً بتشبيهها حرارة الصيف بحرارة جهنم.

مبسوط في جهنم!

وكتبت عبير صبري في هجوم على محبي الصيف عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك”: “اي حد سعيد في الحر والصيف. ومتصالح مع الهبوط في الضغط والقريفه وحساسيه ووخز الجلد وضربات القلب. دا هيكون انسان سعيد في جهنم برضه”.

وتعرضت عبير لهجوم شديد من المتابعين، ما دفعها لكتابة منشور آخر، قالت فيه: “كتبت بوست النهارده عن كراهيتي لفصل الصيف بشكل هزلي. كنت بهزر بهزر بهزر. يعني ببساطه مع اصدقاء صفحتي الشخصيه وليست البيدج”.

وتابعت عبير صبري: “تناقلته المواقع والشتايم انهالت عليه من كل صوب وحدب كعاده المعلقين اللي كلها او معظمها دعاء عليا بدخول جهنم. وربنا ياخدني ويريحهم مني ( بعد الف شر عليا) و و الخ”.

اعتذار

وأردفت الفنانة المصرية: “بناء علي نصيحه شخصيه محترمه احترمها جدا واثق بها. نصحني اخد بالي. لان الناس بتنتظر او بتحول اي كلام الي سوء نيه ويعملوا حفله كراهيه وسباب وبيحاسبوك حساب الكارهين مجانا بدون سبب وخلاص حتي لو الكلام باين انه هزلي وضحك وحسن النيه”.

واختتمت عبير كلامها بالاعتذار: “اوك انا بعتذر لمحبي الصيف وان شاء الله كلنا ندخل الجنه يا جماعه وربنا يغفرلنا جميعا ويساعدنا شكرا”.

“بصوا الحركة دي”

وفي سياق آخر، نشرت عبير فيديو عبر “انستجرام” ظهرت خلاله مرتدية بلوزة أوف شولدر باللون الموف. تاركة خصلات شعرها الطويلة منسدلة علي أكتافها.

وعلقت عبير صبري علي الفيديو كاتبة: “بصوا بصوا الحركه دي”.

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كما ظهرت عبير في صورة أخرى من الشرفة بإطلالة كاجوال، مرتدية تى شيرت باللون الابيض، وبنطال جينز ممزق.

وعلقت عبير عليها: “لست في حاجه لان تحكم قبيله اوحتي تحكم العالم …فقط احكم نفسك “.

الجدير بالذكر أن عبير صبري كانت حاضرة في رمضان 2022، بمسلسل “يوتيرن”، الذي لعبت بطولته ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد،. كريم قاسم، عبير منير، إيمن القيسوني، صفاء الطوخي وغيرهم.